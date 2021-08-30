美称完成阿富汗撤军 安理会通过阿富汗决议案

(德国之声中文网) 美国30日完成了从阿富汗的撤军任务，结束了在该国长达20年的战争。路透社报导，在美国与西方国家仓促的完成撤离行动後，然有数以千计想离开阿富汗的人无法随着西方国家的部队离开，喀布尔则传出庆祝的枪声。

塔利班发言人优素福 (Qari Yusuf) 说：「最后一名美军士兵已经离开喀布尔机场，我们的国家获得了完全独立。」美国总统拜登 (Joe Biden) 在撤军后的一份声明中说，国际社会将要求塔利班遵守他们的承诺，也就是允许想要离开阿富汗的人能安全离开该国。

他表示，美国结束了20年在阿富汗的军事任务，他也感谢美国军方在危险中完成撤离行动。拜登预计在美国时间31日下午针对阿富汗情势发表演说。

美国中央司令部司令麦肯锡将军 (Frank McKenzie) 在五角大楼的一次简报会上说：「我们已经完成了任务。」他指出，美国驻阿富汗的首席外交官威尔逊 (Ross Wilson) 乘坐最後一个航班离开了喀布尔。麦肯齐表示：「我可以百分之百肯定地说，每一位美国军人现在都离开了阿富汗。」

两位美国官员说，美国「核心」外交人员也在离开的6000名美国人之中。麦肯锡补充说，该航班不包含不到250名表达想离开阿富汗却无法到机场的美国人。他向记者表示：「这次的撤离让很多人心碎，我们没有让所有我们希望能撤离的人离开。但我认为，如果我们再待上10天，我们也无法把所有人都撤离。」

危险的疏散工作

自8月14日塔利班重新控制喀布尔的前一天起，已有超过122,000人透过空运从阿富汗离开。在30日结束撤离行动後，也代表拜登履行了特朗普任内与塔利班达成的协议，也就是结束美国在阿富汗的20年战争。

美国及其西方盟国争先恐后地拯救他们自己国家的公民以及翻译丶当地使馆工作人员丶民权运动人士和其他容易遭到塔利班报复的阿富汗人。在上周发生伊斯兰国发动的自杀式炸弹攻击後，整个撤离行动也变的更加危险。至少有13名美军与数十名阿富汗人在该场攻击中丧命。

美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 30日也表示，美国已暂停在阿富汗的外交存在，之後计画从卡塔尔处理与阿富汗相关的事务。

美国也承诺将追捕发动攻击的人，而在美国30日要完成撤离工作前，美国的反导弹防御系统拦截了至少五枚射向喀布尔机场的导弹。美国官员向媒体表示，初步报告显示无人员伤亡，伊斯兰国也坦承发射导弹。

过去几日，美国不断警告可能会有更多的袭击事件，并同时对他们声称为伊斯兰国的目标发动了两次空袭。其中，29日的一场空袭摧毁了疑似装有炸药的汽车，但是阿富汗人也向媒体表示，这场空袭是对平民的袭击，因为有阿富汗人民在空袭中不幸伤亡。

布林肯：美国结束在阿富汗的外交存在

美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 30日也表示，美国已暂停在阿富汗的外交存在，之後计画从卡塔尔处理与阿富汗相关的事务。他强调，美国将在部队撤离後，继续努力帮助相关人士离开阿富汗。

法新社报导指出，布林肯在谈话中，并未回应多数媒体的提问，但强调美国将从卡塔尔的首都多哈处理与阿富汗相关的外交事务，包含领事工作以及人道救援行动。该团队将由美国驻阿富汗的特派团副团长伊恩-麦卡里 (Ian McCary) 主导。

布林肯表示：「美国与阿富汗交往的新篇章已经开始。这是一个我们将以外交活动为主导的篇章。我们将继续努力帮助选择离开的美国人丶外国公民和阿富汗人离开该国。」

他说，据信仍有近100多名美国人留在阿富汗，但他们希望离开，华盛顿也正在努力掌握确切人数。布林肯说，在美国撤离与塔利班接掌阿富汗後，喀布尔机场未来会如何运作仍不确定，但美国正在寻找其他方法，协助美国人和其他选择离开的人来撤离。他坦承：「我们不幻想能很容易或迅速地解决这一切问题。」

联合国安理会通过阿富汗决议

联合国安理会30日也通过了一项决议，呼吁塔利班允许寻求离开阿富汗的人能安全通行，但决议中未提及法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 29日建议在喀布尔建立的安全区。

该决议得到13票赞成，但俄罗斯和中国投了弃权票，决议内容还强调维持人道救援通道丶维护人权丶达成包容性政治解决方案和打击恐怖主义的重要性。

法国总统马克龙周日原本表示，法国和其他国家正在研究一项联合国提案，希望在喀布尔建立一个安全区，允许试图离开阿富汗的人能安全通行。然而，周一的决议中并没有提到所谓的安全区。相反地，决议表示期望塔利班遵守其承诺，包含确保阿富汗人和所有外国国民能安全丶可靠和有序地离开阿富汗的承诺。

该决议没有明确规定，如果塔利班不允许这些人离开或不采取国际社会敦促其所采取的其他步骤的话，将对塔利班进行怎麽样地惩罚。

(路透社丶法新社)

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