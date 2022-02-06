美称俄恐近日入侵乌克兰 欧盟盼与普京对话

(德国之声中文网) 美国白宫国家安全顾问沙利文 (Jake Sullivan) 周日 (2月6日)在美国多个新闻节目上时表示，俄罗斯可能在几天或几周内入侵乌克兰，但外交途径仍是避免武力冲突的可能选项。

沙利文说：「我们认为，普京非常有可能下令攻击乌克兰。俄罗斯可能采取许多不同的形式。入侵可能在明天就发生，也可能需要几个星期的时间。普京已经通过军事部署使自己处于能够在任何时候对乌克兰采取积极行动的位置。」

他在节目中补充说，俄罗斯可能的行动可能包括吞并乌克兰的顿巴斯地区丶网络攻击或全面入侵乌克兰，并向媒体表示：「我们正处于关键时刻。当前任何一天，俄罗斯都可能对乌克兰采取军事行动，这个时间点也可能是几周后，但俄罗斯或许也会选择走外交途径。如果战争爆发，此发展将给乌克兰带来巨大的人力成本，但我们相信，基于我们的准备工作和反应，战争也将给俄罗斯带来战略成本。」

前一日，美国官员证实俄罗斯在本月中旬之前至少集结了70%的军事火力到俄乌边境，这使俄罗斯总统普京 (Vladimir Putin) 可以选择对乌克兰发动全面入侵。

有关日前传出，美国政府被告知俄罗斯在全面入侵後可能迅速占领基辅并可能导致多达5万人伤亡，沙利文并未在节目中直接回应。

路透社报导称，俄罗斯在边境集结了10多万军队，但莫斯科表示该国并不打算入侵乌克兰，但如果其安全要求得不到满足，可能会采取某种军事行动。俄罗斯提出的安全要求包括承诺北约将永远不接纳乌克兰，但美国和北约都称这一要求是不可接受的

华盛顿已经明确表示，美国不会派军保卫乌克兰，因为乌克兰不是北约成员。然而，华盛顿向基辅提供了武器，并在上周表示，美国将向波兰和罗马尼亚增派近3000名士兵，以保护东欧免受危机的潜在波及。

美联社报导称，上周末，一架载有美国军队的飞机在波兰降落。据信这些部队是从美国北卡罗来纳州布拉格堡部署到波兰的约1700名军人。

上周，美国政府官员透露的情报结果显示，克里姆林宫精心策划了一场由乌克兰军队发动的虚假袭击，让俄罗斯可以以此为借口对其邻国采取军事行动。五角大楼发言人柯比(John Kirby)说，该计划包括制作一个生动的宣传视频，其中将显示伪造的爆炸，并使用尸体和演员来描绘悲痛的哀悼者。

制裁挡得住俄罗斯?

与此同时，美国及其盟国已经威胁要对俄罗斯进行广泛的经济制裁。这些制裁可能包括金融制裁以及出口管制措施。路透社报导，美国财政部副部长阿德耶莫 (Wally Adeyemo) 说，有鉴于普京和俄罗斯精英们对作为俄罗斯最大贸易伙伴的欧洲和美元的依赖，任何制裁都会对他们造成沉重打击。

他说：「通过美国和欧洲的共同行动，我们不仅会对整个俄罗斯经济产生影响，也会对普京总统产生直接影响，他与俄罗斯的经济有很强的关联。」

阿德耶莫表示，俄罗斯金融机构每天在全球进行价值约460亿美元的金融交易，其中80%为美元交易。俄罗斯最大的贸易伙伴是欧洲，该地区约占俄罗斯商业的40%。

当被问及俄罗斯是否可以转向中国时，阿德耶莫说，美国计划中的制裁的严重性以及俄罗斯与西方的关系将使俄罗斯难以实现该计画。他说：「中国不能提供俄罗斯他们没有的东西。中国「不能获得」俄罗斯从美国及其盟友那里依赖的关键技术，中国也不是俄罗斯精英们喜欢的资金投放地。」

他补充道：「俄罗斯的精英们将被切断与全球金融体系的联系，他们不会把钱投放在中国。他们都把钱集中在欧洲和美国。」

欧洲领导人陆续访俄

虽然过去一年来，欧洲领导人很少出访俄罗斯，但过去几周，有多名欧洲领导人出访或预计将出访俄罗斯。匈牙利总理上周出访俄罗斯，法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 则将在7日抵达俄罗斯，而未来几日，德国总理也将到访俄罗斯。

美联社报导，不少欧洲领导人都希望能与普京取得联系。马克龙上周表示：「在乌克兰问题上，我的首要任务是与俄罗斯进行对话和缓和关系。我非常担心当地局势。」

然而，有一些迹象表明西方国家与俄罗斯的关系可能解冻。前美国俄罗斯和欧亚事务情报官员希尔(Fiona Hill)上周在国会听证会上作证说：「从普京的角度来看，他已经取得了一些胜利，因为他得到了我们大量的关注，而军事演习的一部分显然是为了让我们关注他。」

马克龙先生坚持认为，欧盟国家必须对威胁欧洲大陆稳定的危机有发言权。最近几天，马克龙和普京已经通过电话谈了三次，但目前都没有结果。马克龙过去曾对北约表示怀疑，并在2019年说该组织正在经历「脑死」。

但2月5日，马克龙先生与北约秘书长通了电话，并强调「法国在北约内部对其盟友的安全的承诺」。法国还提出，作为北约的一部分，该国愿意向罗马尼亚派遣部队。

(路透社丶美联社)

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