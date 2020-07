美称中国南海扩张「非法」 北京反指「破坏和平」

(德国之声中文网) 中国驻美国使馆发言人周二(7月14日)就美国国务院涉南海声明发表谈话,强烈反对美国对中方的「无理指责」。

声明中强调,美国「无视中国和东盟地区国家维护南海和平稳定的努力,肆意歪曲南海有关客观事实和《联合国海洋法公约》等国际法,渲染南海地区紧张局势,挑拨中国与地区国家关系」。

这份声明言辞犀利,批评美国「插手南海问题,打着维护南海稳定的幌子,在地区炫耀武力、渲染紧张、鼓动对抗」。

美批中国恐吓南海国家

美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo)7月13日在一份声明中说,中国在南海的野心没有融贯性的法律依据,并说北京多年来一直使用恐吓手段对待其他南亚沿海国家。

他说:「我们明确表示,北京声称拥有南中国海大部分地区的近海资源是完全非法的,其控制这些资源的威逼利诱方式也是非法的。」

美国长期以来一直反对中国在南海扩张,经常派出军舰通过这条战略水道,以显示航行自由。13日的评论反映出更严厉的语气和态度。

区域政治分析人士说,现在要看其他国家是否跟美国采取相同的立场,如果是,华盛顿可能会有进一步的行动来强化其立场,防止北京制造 「水面上的事实 」(facts on the water) 来支持其主张。「水面上的事实」源自以巴冲突的「地面上的事实」(facts on the ground)一词,指的是国家先建立据点再主张合法性的做法。

该海域每年约承担进出口3万亿美元贸易额的货品。北京已经在该地区的环礁上建立了基地,但表示其意图是和平的。

北京经常参照所谓的九段线来概述其主张的范围,该九段线在中国地图上涵盖了350万平方公里的南海的约十分之九。

战略与国际研究中心的分析师约翰逊(Chris Johnson)说:「这基本上是我们第一次称其为非法......发表声明是好的,但你打算怎么做?」

邹宗翰/张慈 (路透社等)