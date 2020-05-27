 美称中国南海扩张「非法」 北京反指「破坏和平」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.07.2020

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时政风云

美称中国南海扩张「非法」 北京反指「破坏和平」

中国对南中国海大部分地区近海资源的争议性主张遭到美国指控「完全非法」，北京也第一时间反击。此举可能会让世界上最大的两个经济体间充满矛盾的关系进一步恶化。

USA Mike Pompeo (Getty Images/M. Ngan)

蓬佩奥说:「世界不会允许北京把南海当作它的海上帝国。」

(德国之声中文网) 中国驻美国使馆发言人周二(7月14日)就美国国务院涉南海声明发表谈话，强烈反对美国对中方的「无理指责」。

声明中强调，美国「无视中国和东盟地区国家维护南海和平稳定的努力，肆意歪曲南海有关客观事实和《联合国海洋法公约》等国际法，渲染南海地区紧张局势，挑拨中国与地区国家关系」。

这份声明言辞犀利，批评美国「插手南海问题，打着维护南海稳定的幌子，在地区炫耀武力、渲染紧张、鼓动对抗」。

美批中国恐吓南海国家

美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo)7月13日在一份声明中说，中国在南海的野心没有融贯性的法律依据，并说北京多年来一直使用恐吓手段对待其他南亚沿海国家。

他说:「我们明确表示，北京声称拥有南中国海大部分地区的近海资源是完全非法的，其控制这些资源的威逼利诱方式也是非法的。」

美国长期以来一直反对中国在南海扩张，经常派出军舰通过这条战略水道，以显示航行自由。13日的评论反映出更严厉的语气和态度。

Konflikt Südchinesisches Meer | Protest in Manila, Philippinen (Getty Images/E. Acayan)

中国声称拥有潜在能源丰富的南中国海90%的面积，但文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南也对其部分地区声张主权。图为菲律宾民众抗议中国在南海损害菲律宾主权的画面。

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美国在7月4日国庆日当日派遣美国航空母舰前往南海争议海域进行演习。与此同时，中国在南海西沙群岛的军演遭到了美国国防部以及邻近国家的谴责。美媒指出，美中两国同时在同一地区军演是相当罕见的情况。 (04.07.2020)

中国军队在南海西沙海域举行军演，遭致了越南以及菲律宾方面的抗议，五角大楼也称军演破坏地区稳定。对于军演，中国官方没有披露太多消息，媒体分析认为，此次军演旨在检验解放军的夺岛作战能力。 (03.07.2020)

东南亚国家领导人周五以视频的形式召开了峰会，新冠疫情和南中国海问题都是主要讨论话题。东盟周六发表了一份立场声明，就海事规定屡遭违反表示关注。 (27.06.2020)

区域政治分析人士说，现在要看其他国家是否跟美国采取相同的立场，如果是，华盛顿可能会有进一步的行动来强化其立场，防止北京制造 「水面上的事实 」(facts on the water) 来支持其主张。「水面上的事实」源自以巴冲突的「地面上的事实」(facts on the ground)一词，指的是国家先建立据点再主张合法性的做法。

该海域每年约承担进出口3万亿美元贸易额的货品。北京已经在该地区的环礁上建立了基地，但表示其意图是和平的。

北京经常参照所谓的九段线来概述其主张的范围，该九段线在中国地图上涵盖了350万平方公里的南海的约十分之九。

战略与国际研究中心的分析师约翰逊(Chris Johnson)说:「这基本上是我们第一次称其为非法......发表声明是好的，但你打算怎么做？」

邹宗翰/张慈 (路透社等)

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