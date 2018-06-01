美科研船停高雄 国防部强调非军事合作

(德国之声中文网) 隶属于美国海军的科学研究船「托马斯号」，于10月15日停靠在高雄港9号码头补给，引发各界关注。 台湾前海军舰长吕礼诗在接受媒体访问时，强调该舰选择停留高雄补给而非菲律宾，背后意涵值得观察。 他指出，该舰在前往澳洲佛里曼特尔 （Fremantle) 港前于高雄停留补给三天，时间点耐人寻味。

然而台湾外交部长吴钊燮周三（10/17）在立法院受访时强调，该舰主要用途为大气研究，与军事合作无关。 国防部长严德发在立法院总质询时也指出，该船目前由美国华盛顿大学（University of Washington) 所使用，今年已四度来台与台湾大学交流。 此次停靠是向科技部申请后，于10月15日上午停靠高雄港。

当被问到此举与「国防授权法」的关系时，他也重申，与国防授权法跟传闻中的十一月美军军演皆无关。 根据自由时报的报导，「托马斯号」船长表示该船由华盛顿大学管理，有21名船员与39名科学家。 此次停靠高雄港全因台风以及物资补给，与军事任务无关。

虽然台湾政府强调与军事合作无关，中国国台办发言人马晓光仍于周三（10/17)重申，中国坚决反对美国与台湾进行任何官方往来或军事联系。

杨威廉/罗法（综合报导）