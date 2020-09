美禁新疆强迫劳动制品 「暂扣令」范围逊预期

(德国之声中文网) 美国海关与边境保护局(Customs and Border Protection, CBP)代理局长摩根(Mark Morgan)周一(9月14日)宣布引用「暂扣令」(withhold release orders, WRO),禁止从四家新疆公司和新疆一家培训中心进口棉花、成衣、电子零件等产品。

边境保护局在声明中指出,这些制品的劳工是在违法、不人道、被剥削的情况下被迫劳动。

早前有报导指美国考虑对新疆实施大范围禁令,封杀所有新疆出产的棉花、成衣、番茄等,但最新禁令没有预期广泛。

路透社引述两名特朗普团队的消息人士指出,财政部长姆努钦、贸易代表莱特希泽、农业部长珀杜等美国高官,都担忧禁令范围太广会严重影响美国的供应链。

美国国土安全部署理副部长库奇内利(Ken Cuccinelli)称,特朗普政府还在研究如何扩大禁令范围,又称政府需时评估广泛禁令的原因,主要是法律因素而非政治因素:「我们需要确保当我们面对法律挑战时能够取胜,而且没有任何一项『暂扣令』清单上的商品会流入美国市场」。

「暂扣令」对象

「暂扣令」允许美国海关根据美国人权相关法律,将涉嫌强迫劳动的商品扣押在口岸,物流业者可决定将产品送到其他国家,或设法取得文件证明产品不是由强迫劳工生产。

此次禁令被点名的四家新疆公司包括:伊犁卓万服饰製造有限公司(Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd)、保定市绿叶硕子岛商贸有限公司(Baoding LYSZD Trade and Business Co.)、新疆准噶尔棉麻有限公司(Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co.)、合肥宝龙达信息技术股份有限公司(Hefei Bitland Information Technology Co.)。

同时,美国也禁止在洛浦县发制品工业园区(Lop County Hair Product Industrial Park)生产的髮制品,以及新疆洛浦县第四教育培训中心的所有商品。

过去曾有研究报告指出,中国强制将维吾尔人关押在新疆再教育营,并且强迫他们劳动,美国试图就此事对中国施压。

中国驻美大使馆则援引中国外交部过去的回应,否认新疆再教育营存在强迫劳动,批评美国借口干涉中国内政。

张慈/李澄欣(路透社、美联社)

