 美禁新疆强迫劳动制品 「暂扣令」范围逊预期 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.09.2020

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时政风云

美禁新疆强迫劳动制品 「暂扣令」范围逊预期

早前有报导指美国拟封杀所有新疆出产的棉花、成衣、番茄等，但14日宣布的禁令没有预期广泛。

China Baumwoll-Anbau (Getty Images/AFP)

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过去5年，维族男子马木提抱着一丝期望，盼北京可以释放他被关进「再教育营」的妻子。他也因此不敢对外发声。但一路流亡至澳大利亚的他发现，噤声只换来妻子最后身陷囹圄。这次他决定不再保持沉默。

迪士尼真人版《花木兰》（Mulan）片尾鸣谢名单中出现新疆维吾尔自治区委员会宣传部以及吐鲁番公安局，引发新一轮抵制该片的声浪。先前，该片因女主角刘亦菲公开支持港警，已招致抵制呼吁。

19名美国国会两党议员致函迪士尼总裁查佩克，要求迪士尼解释该公司在制作《花木兰》电影时与新疆“安全和政治宣传当局”之间的关系。公开信中对迪士尼提出10大疑问，包括质问迪士尼为何明知新疆当局涉嫌压迫少数民族，仍选择在当地取景。

过去几天，数百个国际组织与人权团体发布了两封公开信，分别要求联合国与国际奥会正视中国侵犯人权的问题。诸多诉求中也包含重新审视北京2022年的冬奥主办权。

继美国7月宣布拒绝进口新疆强迫劳动商品後，美国海关与边境保护局9月8日传出将进一步禁止新疆的棉花与番茄制品。此举恐使中美之间的争端进一步恶化。

(德国之声中文网) 美国海关与边境保护局(Customs and Border Protection, CBP)代理局长摩根(Mark Morgan)周一(9月14日)宣布引用「暂扣令」(withhold release orders, WRO)，禁止从四家新疆公司和新疆一家培训中心进口棉花、成衣、电子零件等产品。

边境保护局在声明中指出，这些制品的劳工是在违法、不人道、被剥削的情况下被迫劳动。
早前有报导指美国考虑对新疆实施大范围禁令，封杀所有新疆出产的棉花、成衣、番茄等，但最新禁令没有预期广泛。

路透社引述两名特朗普团队的消息人士指出，财政部长姆努钦、贸易代表莱特希泽、农业部长珀杜等美国高官，都担忧禁令范围太广会严重影响美国的供应链。

美国国土安全部署理副部长库奇内利(Ken Cuccinelli)称，特朗普政府还在研究如何扩大禁令范围，又称政府需时评估广泛禁令的原因，主要是法律因素而非政治因素:「我们需要确保当我们面对法律挑战时能够取胜，而且没有任何一项『暂扣令』清单上的商品会流入美国市场」。

「暂扣令」对象

「暂扣令」允许美国海关根据美国人权相关法律，将涉嫌强迫劳动的商品扣押在口岸，物流业者可决定将产品送到其他国家，或设法取得文件证明产品不是由强迫劳工生产。

此次禁令被点名的四家新疆公司包括：伊犁卓万服饰製造有限公司(Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd)、保定市绿叶硕子岛商贸有限公司(Baoding LYSZD Trade and Business Co.)、新疆准噶尔棉麻有限公司(Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co.)、合肥宝龙达信息技术股份有限公司(Hefei Bitland Information Technology Co.)。

同时，美国也禁止在洛浦县发制品工业园区(Lop County Hair Product Industrial Park)生产的髮制品，以及新疆洛浦县第四教育培训中心的所有商品。

过去曾有研究报告指出，中国强制将维吾尔人关押在新疆再教育营，并且强迫他们劳动，美国试图就此事对中国施压。

中国驻美大使馆则援引中国外交部过去的回应，否认新疆再教育营存在强迫劳动，批评美国借口干涉中国内政。

张慈/李澄欣(路透社、美联社)

观看视频 07:53

新疆独家报导: 假罪名与假审判

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