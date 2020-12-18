美禁投资中国军方企业 指数基金也不行

(德国之声中文网) 特朗普政府周一(12月28日)强化一项行政命令，禁止美国投资者购买疑被中国解放军控制的企业。

在路透社等新闻媒体报导特朗普政府内部对该「指导意见」争辩不休之后，美国财政部周一发布了一份「常见问答」。财政部在该声明中阐明，11月颁布的行政命令适用于指数股票型基金(ETF) 和指数基金，以及被美国标注为中国军方持有或控制的中国企业子公司。

「指数基金」是一种方便投资人分散风险投资的金融商品，只要购买基金就可以以不同比例持有不同公司股票。为了配合政府规定，世界知名的纳斯达克指数在12月移除了四家中国公司股票，包括中芯国际、中国交通建设股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国中车集团公司。MSCI指数也预告2021年1月5日起将10家中国公司从指数移除。

一位消息人士称，财政部曾试图淡化该行政命令，但被国务院和国防部（DOD）反对。

财政部在周一公布的指引中特别写明，「在被财政部点名之后，任何中国共产党军方公司的子公司」都在适用范围内。文中还写道，财政部意图将中国军方控制、或持有50%以上股份的公开交易实体都列入清单。

曾支持遏止美国人投资中国企业的前任白宫官员罗宾逊(Roger Robinson)说: 「财政部发布的常见问答呈现出，美国安全社群致力于保存与该行政命令有关的资本市场制裁令，而该命令是为该领域开了先例。」

财政部的行政命令旨在加强1999年的一项法令，命令国防部整理出一个与中国军方有关的企业清单。国防部今年起遵照命令行事，至今列出35家企业，包括石油公司中国海洋石油(CNOOC Ltd)以及中国芯片大厂中芯国际。随后，美国政府以背后有中国军方操盘为由，宣布禁止美国企业和个人投资这35家中国企业的有价证券，该禁令从2021年11月起生效。纳斯达克、MSCI等指数编制公司已经纷纷把一些被点名的公司股票从指数中移除。

张慈/杨威廉 (路透社)

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