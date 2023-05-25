 美示警中國駭客網攻 恐破壞基礎設施 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.06.2023

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美示警中國駭客網攻 恐破壞基礎設施

中美若爆發衝突，中國駭客組織可能在其中扮演關鍵角色。美國網路暨基礎設施安全局局長12日警告，中國大舉投資網路駭客行為，美方應嚴陣以待，做好更完善的準備。

西方高度關注中國駭客組織在全球的發展。

西方高度關注中國駭客組織在全球的發展。

（德國之聲中文網）路透社報導，一名美國網路安全高官週一（6月12日）示警，中國若與美國發生衝突，其駭客「幾乎肯定」會破壞美國的關鍵基礎設施，如管道和鐵路。

該發言來自美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）局長伊斯特利（Jen Easterly）。她在華盛頓阿斯彭研究所（Aspen Institute）的一場論壇中表示，北京正在大舉投資相關技術，以提升破壞美國基礎設施的能力。

伊斯特利告誡道： 「鑒於來自中國的威脅、發展規模，以及在這方面（駭客）投入的資源和努力，我們將非常、非常難以防止破壞發生。」

她強調，美國人需要做好準備，因應北京駭客有能力避開美方防禦系統，對現實世界造成破壞的可能性。「我認為這是我們真正需要應對的一個威脅。我們需要更加關注、建立抵禦能力」。

至截稿前，中國駐美大使館尚未回應路透社的置評請求。

西方關切中國駭客行動

在伊斯特利提出警告之前，中國駭客組織的發展已受到國際關注。今年稍早，美國情報界一份年度威脅評估報告指出，如果北京認為與華盛頓的潛在衝突迫在眉睫，北京「肯定會考慮對美國本土的關鍵基礎設施和軍事目標採取積極的網絡行動」。

微軟公司5月亦曾發出警告，指由中國政府支持、總部位於中國的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon），自2021年運作以來，長期鎖定並入侵美國多項產業的關鍵網路基礎建設。

其中最受矚目的中國間諜活動地區包含美國關島。根據微軟發佈的報告，由於關島是美國在太平洋上的一個重要軍事前哨，也是應對亞太地區潛在衝突的關鍵基地，「伏特颱風」因此將當地關鍵基礎設施視為目標。

去年時任美國眾院議長佩洛西訪台時，台灣車站、超商電子看板曾遭駭客入侵。（示意圖）

去年時任美國眾院議長佩洛西訪台時，台灣車站、超商電子看板曾遭駭客入侵。（示意圖）

《紐約時報》當時分析，倘若中國武力侵犯台灣而爆發台海危機，而美國在關島的通訊能力又遭切斷，將嚴重影響應對。這些消息也受到「五眼聯盟」（Five Eyes）的關切，該聯盟是由美國、澳大利亞、加拿大、新西蘭和英國共組的情報共享單位。

中國當局否認任何有關駭客組織的指控。其外交部發言人毛寧5月在一場例行記者會上，指微軟所發布的報告內容「東拼西湊、證據鏈嚴重缺失、極不專業」，並指「五眼聯盟」是世界上最大的情報組織，美國國家安全局是世界上最大的「駭客組織」，「他們聯手發布虛假訊息報告，本身就很諷刺。……無論如何變換手法，都改變不了美國才是『駭客任務』的事實」。

去年8月，時任美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台引起北京不滿。當時台灣公務機關就曾遭到疑似中國駭客攻擊，政府單位網站、車站和超商電子看板皆遭入侵；一個名為「APT 27」的駭客組織也在網上聲稱，它已關閉台灣6萬個網路連接設備

（綜合報導）

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