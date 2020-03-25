美确诊数超越中国 北京28日起「关门」

(德国之声中文网) 全球新冠疫情确诊人数周四 (3月26日) 突破50万人。其中，美国周四就新增了15452起确诊病例，将累计确诊人数提升至83663，一举超越中国成为全球病例最多的国家。此外，美国周四也增加了182起病亡案例，将累计的病亡人数提升至1209人。

然而，美国总统特朗普将此归咎于美国增加筛检人数，并质疑中国官方数字的真实性。特朗普在记者会被问到美国确诊人数时说：「你不知道中国的数字是多少。 」美国副总统彭斯 (Mike Pence) 随后也在记者会上补充表示，目前美国总筛检人数已超过55万2千人。

当美国医界不断重申，医疗器材与病床短缺导致前线医疗人员及病患病亡比例增加之时，白宫的新冠疫情召集人博克斯 (Deobrah Birx) 却驳斥这个说法，表示言过其实。她说：「目前没有证据显示医院的病床与呼吸器不足。」 不过博克斯也警告，美国大城芝加哥与底特律周边可能是下一波疫情爆发中心。

虽然美国近日的确诊人数不断攀升，特朗普仍希望美国能尽早恢复经济活动。美国劳工部周四公布最新的失业人口数字显示，目前为止，首次申请失业救济金的人数已增加至328万人。这打破了1982年10月所创下的69.5万人申请纪录。专家认为最糟的状况尚未来临，预期下周四美国劳工部推出的数字又会再创新高。

此外，美国总统特朗普也呼吁众议院能立即通过总值2万亿美元的经济振兴方案。他认为，一旦民主党把持的众议院通过该方案，由共和党所主导的参议院就会无异议的直接通过振兴方案。

意大利确诊人数即将超越中国

在美国一跃成为确诊人数最多之国的同一天，意大利也新增了6203起确诊病例与712起病亡案例，将累计的确诊与病亡人数提升至80589与8215。根据意大利过去几天确诊人数新增的速率，意大利即有可能于周五超越中国，成为全球新冠确诊人数第二多的国家。

同一天，西班牙的新冠确诊与病亡数字也不断提升。西班牙周四新增8271起确诊案例与718起病亡案例，将累计的确诊与病亡人数提升至57786与4365。德国周四则是增加了6615起确诊案例与61起病亡案例，这也将累计的确诊与病亡人数提升至43938与267。柏林卡利特医院的首席病毒学家多罗斯坦 (Christian Drosten) 周四表示，德国的病亡人数之所以这么低，代表德国非常努力地在对所有新冠病人进行测试。

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欧盟周四也要求成员国的财政部长在14天内提出新的财政援助计划，确保降低疫情的影响。欧盟领袖周四进行了长达6小时的视频会议。会议结束后，各国领袖发布了一份联合声明，表示财政部长提出的财政援助计划应该考虑到疫情对所有国家带来前所未有的影响。

声明写道：「欧盟会提升对新冠疫情做出的回应，并确保我们采取具有兼容性的抗疫手段。 这样我们才能确保欧盟能实行非常全面的抗疫准则。 」

中国周六起「关门」

另一方面，中国政府周四深夜无预警宣布，自周六凌晨开始暂时禁止所有持有效中国签证与居留许可证的外国人入国。各地区的特别入境免签措施也遭到取消。中国外交部与中国国家移民管理局周四晚间所发布的公告写道，有鉴于新冠病毒在全球快速蔓延，中国决定暂停让持数种有效签证的外国人士进入中国。

然而，该公告也强调，中国是在应对当前疫情的情况下，参考多国的类似做法后，「不得已采取的临时性措施」。中国重申，他们愿意与各方保持密切联系，做好当前形势下中外人员的往来工作，并将根据疫情形势调整相关的管制措施。

中国国家卫健委周五 (3月27日) 上午公布的最新数字显示，中国新增55起确诊案例与5起病亡案例，这也将中国累计的确诊与病亡数字提升至81340与3292。而在湖北解除封城的第一天，该省通报0起新增确诊案例与5起病亡案例。

数据显示，55起新的确诊案例中有54起为境外输入案例，其中以上海、广东与北京为境外输入案例最多的城市。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导）