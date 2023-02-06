美眾院通過決議譴責中國 國務院揭氣球細節

（德國之聲中文網）中國「氣球事件」延燒，美國政府與國會分進合擊，一方面揭露更多有關中國大規模監控的資訊，反制中國的「科研氣球」說法；一方面透過論述與政治上的譴責，對中國施加壓力。

週四（2月9日），美國國務院釋出新的氣球殘骸細節，是至今為止最為詳盡的；副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）及國防部官員則出席多場參議院聽證會，把焦點放在中國對美國構成的國安威脅。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美國將透過「更廣泛的努力」揭露中國的監控計畫，「迫使中國越來越難繼續這麼做」。此外美國也在研擬，針對與解放軍有關聯、涉入了氣球事件的中國廠商或其他實體，祭出進一步的措施。

部分美國國會議員雖不滿拜登政府太晚擊落氣球，但面對北京政府「明目張膽侵犯美國主權」，兩黨砲火一致對外。9日，美國眾院以419人贊成、0人反對的票數，一致通過決議案譴責中國。

美釋出中國「氣球艦隊」更多細節

根據美國國務院最新資訊，這次被美國擊落的中國氣球具備蒐集電子通訊的能力。該氣球還飄在美國上空時，美國曾出動U-2偵察機拍攝影像，分析結果認定它「很明顯是用於情資監控」，而非中國口中的「氣象科研」用途。

國務院指出，中國解放軍以「氣球艦隊」監控至少40個國家。這一次遭擊落的氣球，上面具有好幾條天線，可能是用來蒐集、定位電子通訊訊號；它還配有太陽能板，其尺寸所能產出的能量，足以供好幾個情資蒐集感測器運作。一名美國官員透露，部分氣球殘骸上有英文字樣，但目前不清楚該零件是來自美國或其他英語世界國家；其他更為專門的零部件，則未發現特別明顯的標誌。

從現有殘骸證據及中國軍方的採購平台資訊，美國政府得出結論，認為該氣球的製造廠商「跟中國解放軍有直接關係」，而且是中國軍方批准的供應商。這間廠商曾在網站上替其氣球產品打廣告，還曾發布影片，顯示其產品跟這次遭擊落的氣球飛行模式類似，且可能曾飛越美國及其他國家領空。不過，美國尚未公開該廠商名稱。

美國聯邦調查局（FBI）表示正與海軍、海岸防衛隊等單位密切合作，持續分析氣球殘骸，未來將釋出更多資訊。

在美國9日公開新資訊之前，中國外交部發言人毛寧回應媒體提問氣球艦隊（機群）一事，稱「沒有聽說過什麼機群」。毛寧指控美國正對中國進行「信息輿論戰」，並反批道：「誰是世界上最大的間諜監聽監測國家，國際社會看得很清楚。」

此前，前中共中央軍委國際軍事合作辦公室安全合作中心主任周波，曾接受DW專訪。周波呼應中國外交部的說法，認為美國對氣球事件反應過度，並主張中國的氣球「無意」飄至美國，但美國以「航行自由」為名，在中國沿海、南海進行偵察與監視，後者才是真正「刻意」。

拜登政府官員出席參院聽證會

美國副國務卿雪蔓9日在參院外交委員會聽證會上表示，氣球事件完全暴露出中國政府近年的作法，「對國內更為壓制，對國外則越來越具侵略性」。雪蔓說，美國將向中國表明，「侵犯美國和其他國家的主權，都是令人無法接受的」。

雪蔓重申拜登政府對中國的評價，稱中國是美國的競爭對手之中，唯一同時具有「重塑國際秩序的企圖與手段」者。

參院國防撥款小組委員會同樣在9日召開聽證會。代表阿拉斯加的共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）說，阿拉斯加可說是「保衛美國的前線」；這次中國的偵察氣球從阿拉斯加入侵美國領空，甚至飄行大半個美國，引發外界對拜登政府因應危機的能力。

（美聯社、路透社、紐約時報等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。