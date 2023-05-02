 美眾院通過債務上限法案 送交參院表決 | 经济纵横 | DW | 01.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

美眾院通過債務上限法案 送交參院表決

美國眾議院週三（5月31日）通過拜登與麥卡錫達成協議的債務上限法案，可望避免聯邦政府在6月初發生災難性的倒債危機。

美國眾議院31日通過債務上限法案。圖為美國國會資料照。

美國眾議院31日通過債務上限法案。圖為美國國會資料照。

（德國之聲中文網）美國眾議院週三（5月31日）通過債務上限法案，未來2年內暫時取消聯邦政府的借款上限。儘管仍存在分歧，但民主和共和兩黨多數議員最終支持此法案，下一步將交由參議院表決。

由共和黨主導的眾議院以314票贊成、117票反對的投票結果，將此法案提交參議院；參院須在6月5日的違約最後期限前通過法案，送交美國總統拜登（Joe Biden）簽署，以免美國政府無錢支付帳單。

拜登在眾院表決後稱，這項協議對美國人民和經濟都是好消息，並表示他將敦促參議院盡快通過此案，以便他將其簽署為法律。

這項措施是拜登和眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）上週末達成的妥協，遭到了71名強硬派共和黨人的反對。這種程度的反對通常足以阻止立法，但在165名民主黨人及149名共和黨人的支持下，該法案得以通過。

美國眾院議長麥卡錫日前與總統拜登就債務上限達成協議。

美國眾院議長麥卡錫日前與總統拜登就債務上限達成協議。

強硬派的共和黨人曾希望能進一步削減開支，並進行更嚴格的改革。眾議院自由黨團（Freedom Caucus）的成員羅伊（Chip Roy）稱，此次的法案充其量只能讓美國獲得「一個充滿漏洞和噱頭、為其2年的支出凍結」。

有參與民主黨團的進步派獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）在推特上表示，他將反對該法案，因為此案涉及一條能源管線，也將在美國現行的扶貧制度（Anti-Poverty Programs）中，加上額外的工作要求：「出於良心，我不能投票支持債務上限協議。」

參議院兩黨領導人都表示希望能在本週前通過立法。然而表決過程可能存在變數。部分共和黨人表示將爭取對此法案進行修正案表決，藉由程序手段拖慢法案進程。辯論和投票可能會持續到週末，這可能會使事情複雜化。

若參院通過任何修正案，就得再送回眾院表決。參議院多數黨領袖、民主黨人舒默（Chuck Schumer）31日似乎排除了這個可能性：「我們不能把任何東西送回眾議院，就是這麼簡單。我們必須避免違約。」

拜登與麥卡錫的協商

經過數週艱難的磋商談判，拜登與麥卡錫上週末就美國債務限額達成協議。拜登週日（28日）在白宮向媒體表示，「這是向前邁出了非常重要的一步」，「將使災難性違約的威脅不復存在，保護了我們得來不易的歷史性經濟復甦」，並敦促參、眾兩院通過該協議。

拜登與麥卡錫於27日進行通話，最終達成協議，其內容包含：原則上同意提高美債限額2年，但在這段時間內限制與削減政府的非國防支出、收回未使用的新冠防疫經費等。

在長達90分鐘的通話後，麥卡錫於推特發文寫道：「我不久前剛和總統通了電話。在他浪費時間和拒絕談判數個月之後，我們已經達成了一個無愧於美國人民的原則性協議。」接受媒體採訪時，麥卡錫形容，該法案「歷史性地減少了開支，進行了重大改革，將使人們擺脫貧困、進入勞動力市場，並控制政府的過度擴張。」

拜登則在推特表示，該協議代表了某種妥協，「不是每個人都能得到他們想要的東西」，但自己仍保住了民主黨人的關鍵優先事項。

拜登與麥卡錫達成的暫時協議若能順利在6月5日的違約最後期限之前闖關成功，有望能避免美國信用評級被降級、可能出現的經濟衰退和數百萬人的就業損失

對此，拜登與麥卡錫兩人皆表樂觀，認為能夠取得兩黨溫和派的充分支持。不過， 協議仍引發強硬派共和黨人和進步派民主黨人的抨擊。

共和黨方面一直爭取2024年保持預算支出不變，同時要求在2025年施加限制，以換取提高2年的債務限額，避免不穩定的政治問題影響2024總統大選；另一方面，民主黨人堅持認為，應該在沒有任何附加條件的情況下提高美債上限。

什麼是美國債務上限？

美國國會於1917年首次引入債務上限制度，規範美國財政部可以承擔的國家債務數額。這項措施意味著，政府不再需要國會批准每筆債務的發行。

公共債務法案隨後於1939年和1941年通過。在過去的70年裡，債務上限已經被提高了78次，其中包括2011年，當時美國未能就新的上限達成一致，導致標普下調美國主權信用評級，引發借貸成本上升。

今年1月，美國債務已達債務上限31.4兆美元，但美國財政部採取了非常措施，使其能夠繼續為政府活動提供資金。

儘管截至目前美國聯邦政府還沒有違約，但若在不提高債務上限的情況下，超過違約最後限期的6月5日，美國政府將沒有足夠資金支付基本款項，數以千萬計的公共部門工作人員（如教師）的工資、社會保障付款和對退伍軍人等老年和弱勢美國人的醫療補貼，也將被擱置。

美國總統拜登與眾院議長麥卡錫22日在白宮會談。

美國總統拜登與眾院議長麥卡錫22日在白宮會談。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Treasury Secretary Janet Yellen speaks at a Multilateral Development Bank (MDB) Evolution Roundtable during the World Bank/IMF Spring Meetings at the International Monetary Fund (IMF) headquarters in Washington, Wednesday, April 12, 2023. (AP Photo/Jose Luis Magana)

美国财长：六月一日起美国政府将面临"债务违约风险" 02.05.2023

美国财政部长耶伦周一向国会发出警告称，美国政府有可能从六月一日起面临支付困难。拜登总统也已向参众两院民主共和两党领袖发出邀请，共同商讨解决当前财政困境的对策。

Flags of European Union and United States displayed on phone screens are seen in this multiple exposure illustration photo taken in Krakow, Poland on May 15, 2022. (Photo illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto)

美欧经济高官会晤 协调经贸政策应对中国 30.05.2023

本周，美国和欧盟高层官员在瑞典会面，讨论跨大西洋两岸的贸易和科技协作。有消息人士透露，由于欧洲方面的坚持，会议声明的最终文本在有关中国的多个地方做了软化处理。

Blick auf das Gebäude des US-Finanzministeriums in Washington. Seit dem 13.02.2017 steht Steven Mnuchin an der Spitze des Ministeriums. Nach Angaben des Ministeriums hat die US-Regierung das Steuerjahr 2018/19, das Ende September 2019 endete, mit dem höchsten Haushaltsdefizit seit sieben Jahren abgeschlossen. Der Fehlbetrag stieg von 779 Mrd. auf 984 Mrd. Dollar. (25.09.2019)

美国债务上限如何影响全球经济？ 21.05.2023

拜登的经济顾问警告称，即使是“短暂的”违约也会使美国经济损失50万个工作岗位。“长期”违约则将使美国GDP暴跌6%，可能严重削弱全球贸易，并使世界其他地区陷入深度衰退。

广告
東西方對待AI的態度存在差異，圖為ChatGPT示意圖

AI威脅堪比核戰？東西方態度不同

ChatGPT問世以來，人工智慧（AI）成為關注焦點，但一批全球頂尖科學家和企業領袖，近日卻要求正視人類文明可能毀滅的風險，其中包含ChatGPT母公司的執行長。他們的擔憂為何？東、西方對待AI發展的態度又有何不同？
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。