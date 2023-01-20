美眾院議長麥卡錫有意訪台，台灣人歡迎嗎？

台灣立法院長訪美 談捍衛「民主燈塔」重要性

台海關係緊張之際，台灣立法院長游錫堃訪美，強調台灣是「華語世界唯一的民主政體」，又在國際貿易扮演重要角色，有必要好好守衛。針對麥卡錫或將訪台的消息，游錫堃也做出回應。