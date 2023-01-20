美眾院議長麥卡錫有意訪台，台灣人歡迎嗎？

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北京去年為抗議佩洛西訪台，在台海周邊實施實彈軍演，兩岸緊張局勢陡升。而現任美國眾院議長麥卡錫也透露他有意訪台，台灣民眾對此有什麼想法？
慕尼黑安全會議期間，DW分別獨家訪問了北京智庫學者周波，及代表台灣出席的民進黨籍台北市議員趙怡翔，兩人針對俄烏戰爭、台海情勢，發表了極為不同的看法。
面對中國可能侵略台灣，美國副國務卿謝爾曼呼籲，各國都應該告訴中國政府不該這麼做。謝爾曼重申台灣海峽對國際貿易的重要性，並強調美國對台灣的立場不變。
台海關係緊張之際，台灣立法院長游錫堃訪美，強調台灣是「華語世界唯一的民主政體」，又在國際貿易扮演重要角色，有必要好好守衛。針對麥卡錫或將訪台的消息，游錫堃也做出回應。
《金融時報》援引消息人士說法，稱美國五角大樓專司中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）已經抵達台灣訪問。蔡斯此次訪台，正值美中關係因“氣球事件”降至新冰點。台灣國防部長邱國正17日早些時候表示，有關蔡斯訪台的報導“到目前為止還不確定”。
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