 美眾院議長麥卡錫有意訪台，台灣人歡迎嗎？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.02.2023

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美眾院議長麥卡錫有意訪台，台灣人歡迎嗎？

北京去年為抗議佩洛西訪台，在台海周邊實施實彈軍演，兩岸緊張局勢陡升。而現任美國眾院議長麥卡錫也透露他有意訪台，台灣民眾對此有什麼想法？

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