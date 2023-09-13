 美眾院對拜登展開彈劾調查 白宮批評 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.09.2023

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时政风云

美眾院對拜登展開彈劾調查 白宮批評

美國總統拜登因為兒子亨特的爭議，將面臨眾議院的彈劾程序。眾院議長麥卡錫已下令委員會展開正式調查，白宮則批評此舉是「最糟的極端政治」。

圖為美國總統拜登與眾院議長麥卡錫今年2月在國會參加祈禱早餐會。

圖為美國總統拜登與眾院議長麥卡錫今年2月在國會參加祈禱早餐會。

（德國之聲中文網）美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）週二（9月12日）同意對美國總統拜登展開正式的彈劾調查。部分右派議員曾表示，若麥卡錫不推動對拜登的彈劾，他們將嘗試罷免他的議長職務。

麥卡錫稱，眾議院監督委員會發現拜登家族存在著「貪腐的文化」，並主張拜登隱瞞其子亨特（Hunter Biden）在海外的生意，是欺騙了美國人民。「這些指控涉及濫用權力、妨礙公務和貪污腐敗。」麥卡錫表示，他已下令眾院的委員會進行正式調查：「我們會從證據出發，展開行動。」

對拜登的彈劾調查將由眾院監督委員會主席科默（James Comer）主導；司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）、籌款委員會主席史密斯（Jason Smith）也將協助調查。

共和黨人一直積極調查亨特在拜登擔任副總統期間的商業事務，聲稱在近10年前亨特擔任烏克蘭能源公司布利斯瑪（Burisma）董事會成員時，曾憑藉其父親的地位及影響力，獲取不當利益。然而，迄今為止還沒有可信的證據表明拜登涉及非法活動。

圖為美國總統拜登與其子亨特今年4月在愛爾蘭參訪。

圖為美國總統拜登與其子亨特今年4月在愛爾蘭參訪。

民主黨人不以為然

拜登競選團隊發言人穆薩（Ammar Moussa）形容，這項彈劾調查是一種「政治噱頭」。

白宮則譴責這是「最糟的極端政治」。在白宮主管監督調查事務的發言人薩姆斯（Ian Sams）透過社交媒體平台X（原稱推特）表示：「眾議院共和黨人已經調查總統9個月，並沒有發現任何不當行為的證據。」

民主黨人認為，共和黨彈劾拜登是為了轉移焦點。前美國總統川普目前官司纏身，面臨4項刑事起訴，同時也在爭取共和黨內提名，欲在2024年總統大選再度與拜登對決。

彈劾成功機會多少？

美國國會有權以叛國、收賄等罪名彈劾聯邦官員，包含總統。

要使總統遭免職，眾議院首先需以簡單多數通過彈劾條款，接著參議院需在舉行審判之後，以三分之二的絕對多數，投票將總統定罪。

針對拜登的彈劾不太可能成功。共和黨在眾院有222席，相對於民主黨的212席，僅占些許優勢，因此目前仍難以預料眾院是否能通過彈劾條款。即使過關，接下來的程序幾乎肯定會失敗，因為參議院由民主黨占上風。

此前，川普曾2度遭到彈劾調查。2019年，眾院以濫用權力、妨礙國會為由彈劾他；當時他遭披露曾要求烏克蘭政府替他查拜登及亨特。2021年1月6日的國會暴動事件之後，川普因涉嫌煽動叛亂，再一次面臨眾院彈劾調查。不過，這2次彈劾都在參院階段遭到否決；川普則否認自己有不法行為，並批評這2次彈劾是「獵巫」

美众院弹劾总统 重兵驻守国会

（綜合報導）

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