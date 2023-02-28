美眾院外委會投票 授權拜登全面禁用TikTok

（德國之聲中文網）美國眾議院外交事務委員會周三（3月1日）投票表決，以24票對16票批准有關TikTok禁令的草案，內容包含授予美國總統拜登（Joe Biden）權力，決定是否應全面禁用TikTok等涉及國安疑慮的中國軟體。

該草案在正式成為法律之前，尚需美國眾議院及參議院全體成員表決通過，方能提交給總統簽署。若法案拍板定案，這將是美國所實施影響範圍最大的社交媒體限制。

提出該法案的眾議院共和黨議員、外交事務委員會主席麥考爾（Mike McCaul）28日在表決前夕表示：「TikTok是一個國家安全威脅......（美國）是時候採取行動了。」

麥考爾說：「任何在其設備上下載了TikTok的人，都為（中共）開了一道後門以獲取他們的個人訊息。這（TikTok）是一個進入你的手機的間諜氣球。」

投票結果出爐後，TikTok發言人奧伯維特（Brooke Oberwetter）表示：「美國對TikTok的禁令，是向全世界使用我們服務的10億人輸出美國文化和價值觀。」

反對意見

民主黨人反對這項法案，認為這需要通過辯論和諮詢專家的方式進行盡職調查，而不應該倉促行事，加上該法案並未明確說明禁令將如何運作，卻賦予拜登極大的權力能全面禁用TikTok，限制美國人在他們的手機上使用或下載該應用程式。

非營利組織美國公民自由聯盟反對該法案，認為這將遏制美國人的基本憲法權利。該機構的高級政策顧問萊文托夫（Jenna Leventoff）表示：「國會決不能審查整個平台，剝奪美國人言論自由。」

部分美國國會議員亦不認同該法案。美國民主黨眾議員米克斯（Gregory Meeks）說，他強烈反對，認為全面禁用TikTok將「損害我們在全球的忠誠度、破壞美國的就業機會，並削弱美國的核心價值觀，即言論自由和企業自由。」

米克斯說，他相信部分共和黨員議員對TikTok的擔憂是「合理的」，但該法案現階段仍過於「寬泛」，更理想的替代方案，應是使目前美國外國投資委員會（CFIUS）和TikTok的談判繼續進行下去。

CFIUS是美國的國家安全機構，它在2020年一致建議TikTok的母公司字節跳動剝離該平台，因為擔心用戶數據可能交付中國政府。 TikTok和CFIUS已經就數據安全要求，進行了2年多的談判。

美中關係緊張

美國白宮日前給政府機構30天的期限，要求在公務設備上剔除TikTok，為遵守TikTok禁令下達最後通牒。

中國外交部發言人毛寧28日在例行記者會說：「美國作為世界頭號大國，竟然如此懼怕一款青年人喜愛的應用軟件，未免太不自信了。」並強調中國堅決反對「美方泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業的錯誤做法」。

毛寧亦呼籲：「美國政府應當切實尊重市場經濟和公平競爭原則，為各國企業在美國的投資經營提供開放、公平、非歧視的環境。」

針對美國一連串對TikTok的使用限制，TikTok官方也提出尖銳批評，稱這些禁令「不過是政治演出」。TikTok發言人奧伯維特（Brooke Oberwetter）28日告訴法新社：「不幸的是，這種做法已經成為全球其他國家政府的藍圖。」

上週，歐盟委員會和歐盟理事會相繼禁止員工在其公務設備上使用TikTok，而歐洲議會也追隨了這兩個歐盟最高決策機構的腳步，宣佈將從3月20日開始，禁止議員及工作人員於公務手機、平板使用TikTok，並強烈建議他們將TikTok從個人設備中刪除。

28日，丹麥議會也要求其議員從行動設備上卸載TikTok，聲稱因為有「間諜活動的風險」。加拿大政府則跟進美國，在本週對其政府機構頒布類似禁令。

TikTok在全球擁有超過10億用戶，包括在美國的1億多用戶，且用戶大多是年輕族群。這導致TikTok成為一種文化傳輸的力量，引起國際社會的警惕，並擔憂該平台與中國政府有所連結，儘管TikTok多次否認上述指控。

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（綜合報導）

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