美眾院中國委員會提立法建議：加強武裝台灣

（德國之聲中文網）美國眾議院中國問題特別委員會週三（5月24日）提出報告，表決通過2項提案，建議對中國採取行動，包含反擊北京對待維吾爾和其他少數民族的不當作為，以及加強對台灣的支持，強化其防衛能力以嚇阻中國入侵。

這是美國眾議院中國問題特別委員會成立以來首度報告。今年1月，由共和黨多數領導的眾議院成立該委員會，聚焦討論美國對華政策。

報告發布之際，正值美國國會開始起草年度《國防授權法》(NDAA)。該委員會希望能將建議報告中的涉台政策建議，納入2024財年的《國防授權法》。

因應兵推結果提對台政策

針對台灣，中國問題特別委員會24日的報告提出10點建議，包含擴大美台軍隊聯合軍事訓練、優先通過對台交付武器及授權軍購合約、加快增加台灣遠程攻擊武器數量，在台灣建立戰爭儲備武器庫等。

該委員會的最高級別民主黨成員克利什纳穆希（Raja Krishnamoorthi）說：「台灣人民理應過上和平的生活，免受威脅恐嚇。」

《美國國防新聞》（Defense News）指出，建議報告是為了回應今年稍早、由美國智庫所做的一份兵推結果。今年4月，美國眾議院中國問題特別委員會和美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）共同兵推，模擬中國武力犯台情境。該委員會主席、共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）當時表示，結果顯示若台海爆發衝突，美國將無法再補給台灣，呼籲應採取行動武裝台灣、嚇阻中國。

「在特別委員會對台灣的兵棋推演中，我們看到了威懾失敗的可怕結果。」加拉格爾本週在建議報告表決前表示：「如果我們想要阻止第三次世界大戰，我們現在就需要盡可能地武裝台灣。現在（對台軍售）積壓達190億美元，我們必須消除這種尷尬。」

2020年美国对台军售总额创历史最高 年末再添一笔军售 路透社报道，美国本周宣布了对台2.8亿美元的“野战资讯通信系统”军售，帮助台湾军事现代化，加强防御能力。这是是美国今年第六度对台军售，中国外交部发言人华春莹在周二的例行发布会上敦促美国停止售台武器和美台任何军事联系，她表示，美国对台出售武器装备严重违反一中原则和中美三个联合公报规定，严重损害中美关系。(图为幻影战机资料图片)

2020年美国对台军售总额创历史最高 2020年美国对外军售的最大买家 11月28日，美国在台协会台北办事处处长郦英杰（William Brent Christensen）在台湾出席一场研讨会时声称，台湾已是全世界公认的美国武器最大采购方，今年美国对台计划中的军售额总计高达118亿美元，是台湾史上单年最高的年度防务采购。他强调，美国对台军售获得美国两党的支持，这些军售对台湾提升“不对称作战能力”具有相当关键的力量。他还透露，放眼2021年，美国政府已通知国会对台军售52亿美元。

2020年美国对台军售总额创历史最高 台北谨慎回应 11月29日，台湾国防部就骊英杰的表态做出了回应。声明指出，美国对台出售防卫性武器，有助强化整体防卫战力，确保台海及印太区域的和平与稳定，国防部对此表示感谢。但同时声明也强调，明年并无规划新增对美提出52亿美元的重大军购项目。（图为台湾空军资料照片）

2020年美国对台军售总额创历史最高 特朗普任内军售频繁 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

2020年美国对台军售总额创历史最高 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

2020年美国对台军售总额创历史最高 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

2020年美国对台军售总额创历史最高 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

2020年美国对台军售总额创历史最高 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

2020年美国对台军售总额创历史最高 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

2020年美国对台军售总额创历史最高 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。



美國是台灣最大的武器供應國。5月初，台灣國防部長邱國正表示，由於新冠疫情導致的供應鏈問題，台灣向美國購買的66架新型F-16V戰機，首批原訂今年底交付，但已延遲至明年。彭博社本週援引美國空軍聲明報導，延遲交機不只因疫情與供應鏈，包含「複雜的研發挑戰」。

5月初，​​中國兵工學會與中北大學聯合主辦的期刊《測試技術學報》也曾發表兵推論文，指若美中爆發衝突，解放軍能用高超音速反艦飛彈，擊沉美軍最新銳的核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford），對美軍航母戰鬥群形成毀滅性打擊。

不過，《南華早報》報導，該次兵推使用的中國高超音速飛彈數據與現實脫節，可能使模擬失真，導致結果不準確。

回應新疆種族滅絕

除了強化對台支持，美國眾議院中國問題特別委員會同日通過的另一報告，則建議美國政府針對新疆問題採取行動。該報告建議，應對參與「種族滅絕」的中國技術公司實施制裁，並針對涉及強迫維吾爾族勞動的進口商品加強執法。

該委員會主席加拉格爾說：「讓我們發出兩黨（共同的）訊息，即國會將站出來反對種族滅絕罪——這是所有罪行中最嚴重的罪行。」

華盛頓指控中國對新疆維吾爾族和其他少數民族實施持續的種族滅絕。人權組織指責，北京對100多萬的維吾爾人強迫關押、強迫勞動。中國極力否認有關說法，並強調所謂的「職業培訓中心」是為了遏制恐怖主義、分裂主義和宗教激進主義。

對中國採取強硬態度是美國國會中少數得到兩黨支持的共識。由兩黨議員組成的中國問題特別委員會並沒有起草立法的權力，僅是提出政策建議，必須與立法委員會合作，將建議轉化為法條。

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（綜合報導）

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