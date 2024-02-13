 美眾院中國委員會主席將卸位　傳春節後訪台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.02.2024

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时政风云

美眾院中國委員會主席將卸位　傳春節後訪台

美國國會「抗中大將」蓋拉格上週宣布不再競選連任，由他所領導的「中國問題特別委員會」未來走向也成為關注話題。台灣媒體報導稱，蓋拉格將於2月21日率團訪台，並且將和賴清德及韓國瑜等人會晤。

2023年4月，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格正在觀看美中兵棋推演的結果（資料照）。

2023年4月，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格正在觀看美中兵棋推演的結果（資料照）。

（德國之聲中文報）台灣媒體週二（1月13日）透露，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher），21日將再度率團訪台，可望會晤台灣新總統當選人賴清德與立法院長韓國瑜。

台灣《聯合報》報導，蓋拉格上月底曾在美國國會表示有意訪台，但具體日期未定；他當時表示，對中國問題特別委員會的成員來說，訪台有助於政策制定。

報導說，蓋拉格將於21日率6位美國議員訪台，拜會台灣的行政與立法部門；時值台灣政權交接時期，蓋拉格與賴清德和韓國瑜的互動將備受關注，這也會是韓國瑜就任台灣立法院院長以來，首次接待到訪的美國國會議員訪團。

不過，針對這項消息，蓋拉格辦公室表示，不評論此事。

對中鷹派

美聯社報導，蓋拉格是一名前美國海軍陸戰隊隊員，自2017年以來一直代表威斯康辛州第八選區參加國會，並於2023年開始領導了一個致力於對抗中國的眾議院跨黨派委員會，籌為美國國會最年輕的委員會主席。

在該委員會的第一次聽證會上，他將美國和中國之間的競爭描述為「一場關於21世紀生活是什麼樣子的生存鬥爭」；而中國官員則抨擊該委員會，指責其成員存在偏見、並維持冷戰思維。

隨著美中之間的競爭關係在近幾年來持續加劇，美國應對中國採取強硬路線也成為國會中少數受到兩黨支持的政策之一，蓋拉格在對中議題上屬於鷹派立場，多次公開批評中國，並要求美國對中國實施投資限制及企業審查，也因為在委員會中與民主黨人順利合作獲得稱讚。

週一，中國問題特別委員會致函美國財政部長葉倫、國防部長奧斯汀及商務部長雷蒙多，美國政府應該針對中國藥物及生科公司「藥明康德」及其子公司「藥明生物」進行制裁審查，指這家全球製藥巨頭與北京和中國解放軍的聯繫威脅到美國的國家安全。

2023年2月，蓋拉格在美國國會中國問題特別委員會發表開幕詞。（資料照）

2023年2月，蓋拉格在美國國會中國問題特別委員會發表開幕詞。（資料照）

曾低調訪台

台灣總統蔡英文去年4月曾在訪問美國加州時，與時任美國聯邦眾議院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）舉行會晤，當時蓋拉格就站在麥卡錫身邊。而在「麥蔡會」之前，蓋拉格也曾在2023年2月低調率團訪問台灣。

台灣中央社去年2月23日報導，時任台灣總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）證實蓋拉格2月曾訪台。此外，蔡英文與台灣副總統賴清德分別接見了蓋拉格的訪問團，雙方相談甚歡。

台灣外交部發言人劉永健當時稱，蓋拉格訪台期間，會見台灣國安會秘書長顧立雄、台灣外交部長吳釗燮，並與台灣產業界人士會晤。雙方曾就台美共同關切議題以及強化台美關係，深入與台灣各界交換意見。

此外，當時美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）、歐清傑（Jake Auchincloss）、傑克森（Jonathan Jackson）也在同一週內訪問台灣。

美國眾議院前議長麥卡錫曾於2023年4月在加州會晤台灣總統蔡英文，當時蓋拉格也同行。（資料照）

美國眾議院前議長麥卡錫曾於2023年4月在加州會晤台灣總統蔡英文，當時蓋拉格也同行。（資料照）

不會連任

然而，雖然身為美國眾議院反對中國政府的帶頭人，也是一位重要的共和黨國會議員，蓋拉格已在週六（2月10日）已宣佈，他不會再競選下屆眾議員。

美聯社11日報導，就在幾天前，蓋拉格拒絕彈劾美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas），並導致彈劾案以一票之差未過關，此舉激怒了共和黨同僚。他則表示，彈劾不僅無法解決與美墨邊境問題，而且「還會樹立一個危險的新先例，將被用來對付未來的共和黨政府」。

加拉格爾在社群平台X （前推特）宣布退休的聲明中，沒有提及到馬約卡斯的彈劾案投票事件，僅表示「選舉政治從來不應該成為一種職業」，「我心情沉重，決定不再競選連任。」

 

（綜合報導）

 

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