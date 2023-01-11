 美眾議院過新法 擬禁止向中國出售戰備石油 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.01.2023

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美眾議院過新法 擬禁止向中國出售戰備石油

美國眾議院以壓倒性票數通過，將禁止美國出售戰備石油給中國，並有113位民主黨眾議員加入支持共和黨的行列。

煉油廠示意圖

煉油廠示意圖

（德國之聲中文網）由共和黨控制的美國眾議院週四（1月12日）投票決定，將阻止美國作為緊急儲備的石油運往中國。該法案以331票對97票輕鬆通過，有113名民主黨眾議員加入支持。

美聯社報導，該法案是共和黨重掌眾院多數之後提出的首批法案之一，將禁止美國能源部向中國共產黨擁有、或影響的公司出售美國戰略石油儲備中的石油。

眾議院能源和商業委員會新任主席、華盛頓州共和黨眾議員羅傑斯 (Cathy McMorris Rodgers) 表示，該法案將有助於結束美國總統拜登（Joe Biden）「濫用我們的戰略儲備」。

拜登政府去年將美國戰略儲備石油降低了1.8億桶，以阻止石油輸出國組織（OPEC）減產，以及俄羅斯入侵烏克蘭後禁止俄羅斯石油進口的情況下產生的汽油價格上漲。長達數月的銷售，使美國的戰備石油庫存降至1980年代以來的最低水平。

美國政府上個月表示，鑑於油價下跌，它將開始補充儲備。但羅傑斯指責拜登利用儲備，「掩蓋他失敗的政策」，她說這些政策正在推高能源價格和通貨膨脹。

「出於政治目的耗盡我們的戰略儲備，並將其出售給中國，是對我們的國家和能源安全的重大威脅。這必須停止」，羅傑斯說。

民主黨人，包括來自新澤西州的前能源和商業主席帕隆（Frank Pallone）表示，共和黨正試圖解決他們自己造成的問題。在共和黨領導的國會於2015 年取消出口禁令後，中國成為購買美國石油的眾多潛在對手之一。

「如果共和黨人認真對待這個問題，他們會提出一項禁止向中國出口所有石油的法案」，帕隆說。

美國眾議院目前由共和黨控制（資料照）

美國眾議院目前由共和黨控制（資料照）

法案會通過嗎？

彭博社報導，雖然該措施在眾議院以兩黨共識的331票對97票的投票結果通過，但不太可能在民主黨控制的參議院中得到通過。

美聯社分析，目前的流程允許將美國戰略儲備中的原油，銷售給報價最高的公司，其中包括外國石油公司的美國子公司，然後他們可以將原油出口到海外。去年數百萬桶來自美國儲備的石油，最終出口到中國，包括中國國有石油公司中石化的子公司。戰略儲備的銷售量，大約佔去年美國向中國銷售石油的2%。

因此，共和黨還對拜登政府動用緊急儲備提出質疑，並指控美國能源部將90萬桶石油轉移給中國共產黨擁有的中國石化子公司聯合石化美國公司（Unipec America Inc.），並接受了數十億美元來自渤海華美的投資。而在這家私募股權公司，拜登總統之子亨特（Hunter Biden）是創始董事會成員。

目前在眾議院通過後，法案現在提交給了由民主黨控制的參議院。懷俄明州的共和黨參議員巴拉索（John Barrasso），已在參議院提出了類似的措施。

美國總統拜登夫婦與亨特（資料照）

美國總統拜登夫婦與亨特（資料照）

（美聯社、彭博社）

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