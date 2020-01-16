 美盼北京履行购买承诺 特朗普: 否则终止贸协 | 经济纵横 | DW | 05.05.2020

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经济纵横

美盼北京履行购买承诺 特朗普: 否则终止贸协

美国经济受到疫情严重影响，期望中国可以履行一月初在第一阶段贸易协议中的购买承诺。与此同时，美国也正在着手进行新的国安调查，可能将对中国钢铁加征新关税。

USA | Washington | Donald Trump während einer Fernsehaufzeichnung mit dem US-Sender Fox News im Lincoln Memorial (AFP/J. Watson)

特朗普在虚拟林肯纪念堂接受福斯电视台采访

(德国之声中文网) 特朗普周一(5月4日)在华府林肯纪念堂的虚拟会议上说，如果中国没有达成在贸易协议中的承诺，美方有可能终止贸易协议。

特朗普说，关税是至今最有效的谈判工具，习近平也是因此才会跟美国达成协议。但他也说，中国在第一阶段贸易协议中承诺要扩大购买2500亿美国商品，但因为协议是在疫情开始之前几个月达成，而那之后「发生很多事情」，现在美方便得以重新检视中国有无达成承诺。

特朗普说:「如果他们没有买，那我们就会终止贸易协议。」

延伸阅读: 疫情压垮中美贸协 特朗普不排除加关税

美国财政部长姆努钦周一(5月4日)说，他期望中国遵守今年初与华盛顿达成的贸易协定，并警告如果该国没有做到，将会产生「后果」。

「我正在期待他们履行他们的义务，」 姆努钦在福斯电视台(Fox News Network)上说: 「我完全有理由期望他们尊重这项协议，而且如果他们不遵守，对中美关系以及全球经济都会有重大后果，也会影响到旁人如何与他们做生意。」

今年1月，美国和中国签署了一项协议，终结为期两年的贸易战。北京在协议中承诺，在接下来的两年向美国额外购买2000亿美元的商品，包括向美国制造业部门扩大购买77亿美金的商品，向能源业多购买524亿美金的产品，以及扩大购买320亿美金的农产品。这些目标是为了平衡美国与中国之间的贸易逆差。

美国保护本国公司

随着新冠疫情扩散，中国2020年第一季度的经济增长衰退6.8%，为几十年来首见负成长。美国方面也受到疫情影响，至今已累计了1,212,343起确诊案例与69,723起病亡案例，成为全世界新冠疫情最严重的国家。美国近期观察到失业率快速攀升，经济的衰退很可能会影响到特朗普十一月的总统大选能否成功连任。

在此情况下，美国更需要保护自己的公司，以及避免大规模的解雇潮。

美国商务部周一(5月4日)宣布，美方将开启新的「232号国家安全调查」，该调查可能会让美国对关键的进口电力变压器和相关商品的钢制钢组件征收关税。

特朗普团队有意对中国加征新的关税，也正在盘算让美国制造业的供应链摆脱对中国的依赖。

对进口的变压器叠片和绕线芯的调查部份是为了保护美国最后一家电工钢工厂，即是最近被钢铁公司克里夫兰克里夫斯(Cleveland-Cliffs)公司收购、近期要求关税豁免的AK钢铁。

该公司执行长今年三月警告美国议员，若该公司无法获得更好的保护，可能会因无法赢过进口竞争者而被迫关闭2个工厂，让1600人失去工作。

尽管商务部在2018年就已经对大多数进口钢铁制品征收了25％的关税，但当时的关税并未包括被部分加工的「下游」组件，例如安装在变压器和控制器中的钢制薄片和铁芯。近年有更多使用中国制造的电工钢制成的零组件透过墨西哥和加拿大进口到美国，让AK钢铁在宾州和俄亥俄州的工厂得以继续运作。

张慈/邹宗翰 (路透社、法新社)

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