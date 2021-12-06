美监管机构再点名中概股 面临全面退市风险

（德国之声中文网）被点名的五家中资公司分别是生物技术公司BeiGene、Zai Lab和Hutchmed，以及半导体行业分包商ACM Research和旗下拥有肯德基、必胜客等品牌的餐饮集团百胜中国。后者的收入和资本化程度远远超过名单上的其他公司。

法新社就此报道称，虽然美国SEC目前公布的名单只包括上述5家企业，但是可能很快就会波及所有在美国上市的中资企业。原因是这些公司都没有遵守美国在会计审计领域的规定。

美国国会在2020年通过了一项专门针对中国公司的法律，根据这项法律，美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）必须能够检查在美国市场上市的外国公司的审计情况。包括亲自前往公司所在地检查所有工作底稿。并对相关公司的会计师进行监管。如果该委员会连续三年无法做到这些，那么相关公司的股票就会被禁止在美国证券市场进行交易。

中方态度

由于其中涉及美国监管方跨境执法，并直入中资企业了解商业核心秘密等问题，中国方面一直对美国的此项f法规持抵触态度。没有责令相关在美上市的中资公司贯彻执行PCAOB的规定。

美国SEC公布了最新有退市风险的中概股名单后，中国监管部门证监会第一时间表态称，美方监管部门的做法是执行《外国公司问责法》及相关实施细则的一个"正常步骤"，并且"尊重境外监管机构为提高上市公司财务信息质量加强对相关会计师事务所的监管，但坚决反对一些势力将证券监管政治化的错误做法。"中国证监会表示，将"始终坚持开放合作精神，愿意通过监管合作解决美方监管部门对相关事务所开展检查和调查问题。"中方称，近一段时间，中国证监会和财政部与美国上市公司会计监督委员会已经就此开展了沟通对话，并"并取得积极进展"。

法新社援引美方为此事特设的委员会内部消息报道称，总共有约248家公司受到影响，市值约为2.1万亿美元。报道称，如果在美上市中资企业无法遵守PCAOB的规定，就有可能从2024年开始退市。

包括阿里巴巴在内的所有美国中概股 都面临退市风险（资料图片）

曲线香港 股价仍跌

消息一出，阿里巴巴集团在美上市股价一度跌幅约10%。京东以15.83%的跌幅收盘。互联网科技企业百度的收盘价也下跌了约6.3%。中国电动车制造商蔚来股价当天下跌了11.9%，盘后交易价格才略有不足2%的回升。

包括蔚来在内，位于中美政治和贸易政策摩擦之间，许多在美国上市的中资企业如今都力图通过重返中国股市来应对美方的监管压力和退市风险。但是，美国证券交易委员会最新的名单公布后，包括阿里巴巴、京东和百度在内企业在中国境内上市部分的股价下跌幅度大致和美国市场相同。

同时，在美国上市不到半年就被迫下市的中国叫车服务提供商滴滴出行原本也是打算转战香港，在香港发行股票挂牌上市。但根据法新社最新的消息，滴滴出行已经搁置了在香港上市的计划，因为它正在努力应对中国政府对其用户数据安全的审查。

（法新社、中国证监会）

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