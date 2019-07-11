（德国之声中文网）当很多西方人在夏日时分热情地享受着日光浴，期盼着自己的肌肤在阳光下晒成小麦色时，无数非洲人和亚洲人却在想方设法地美白。可能白人很难理解有色人种的这种行为，但是这种行为为化妆品行业带来巨大利润。

世界卫生组织警告说，特别是一些非法市场上销售的廉价、非法美白产品当中包含了包括类固醇、对苯二酚和汞在内的有害物质。这些有害物质轻者可造成皮肤过敏，重者更可导致癌症和肾衰竭等严重疾病发生。

为什么人们追求"白"？

尽管如此，大量非洲人和亚洲人，以及欧洲、美国、澳大利亚的有色人种为了美白肌肤都不惜铤而走险。根据世界卫生组织的统计，非洲尼日利亚国内77%的妇女都经常使用美白产品，这一比例在中国约为40%。

数百年来在这些国家人们头脑中有一种观念，肤色越白越漂亮。伦敦大学亚非学院的学者菲尼克斯（Aisha Phoenix）对因肤色而遭受歧视的现象做过专门的研究。她解释说："很久以前很多地方人们会自然而然地将肤色浅同富裕联系在一起，因为这意味着肤色白的人不需要下地干活。"

后来在经历过欧洲殖民以及奴隶贩卖之后，白就高人一等的观念就更进一步被加强了。白人奴隶主同黑人奴隶生育出的混血孩子被看作比普通黑人高一等，而且有机会躲过沦为奴隶的命运。

一位塞内加尔妇女在漂白皮肤之后留下的伤痕

但是既然已经时境变迁，为什么在现在这个已经进步很多的时代，为什么还有这么多人追求"白"呢？美国密歇根大学社会工作学教授何尔（Ronald Hall）在研究后发现，与深肤色相联的偏见仍然深深地埋藏在人们的潜意识里。"肤色越白就越聪明、受教育程度越高、越吸引人。"

有色人种处于不利地位

虽然在这个时代很多人都接受过启蒙教育，甚至被看作是无偏见，但社会上仍然存在这种可怕的观念。这也就让肤色深的人在就业市场和婚姻市场上机会变差。何尔教授说："这些人赚得少，社会地位低。"他补充说："如果美国前总统奥巴马的肤色很深，那么他当选美国总统的机会就要小得多。"

包括沙·鲁克·罕在内的印度宝莱坞明星们拍过很多内容很荒谬的广告。这些广告中，明星们使用了"雪花膏"之后突然变得更受异性喜欢，他们变得更幸福更成功。

印度一位知名美妆网红也承认过，她也曾迫于压力而追求皮肤美白。她说："人们总是觉得别人家的饭更香。"不过，白人想拥有小麦色肤色，或者反过来，这还符合"别人家的饭更香"的理论吗？

Youtub博主Super Princess Jo的视频截图

伦敦大学亚非学院的学者菲尼克斯的态度十分鲜明："这不是'萝卜白菜各有所爱'的问题，而是涉及到压迫和种族歧视的历史问题。历史遗留下来的观念让人们今天都还认为肤色浅的人种更美丽更优秀。"

"没有理由去追求白皙肌肤"

菲尼克斯表示，为了防止人们变成危险美白的牺牲品，应该让人们对这些历史背景更为觉悟。"重要的是让大家清楚，没有理由能够说明浅肤色比深肤色更值得追求。"

虽然到实现这个目标还有很长的路要走，不过菲尼克斯和何尔认为他们已经看到些进步的表现。菲尼克斯举例说，电影《黑豹》（Black Panther）中黑人角色就是正面的。何尔认为，不同族群不断增加的互动有助于减少偏见。例如嫁给哈利王子的王妃梅根为英国王室诞下具有非洲血统的小王子。他说："如果人们对刻板印象不同的例外情况见得多了，那么人们也就会被迫了解探寻这背后的情况。"