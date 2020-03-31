美病亡人数恐破十万 英法西病亡数创新高

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周二(3月31日)在白宫例行记者会上表示，未来两周对美国人来说会「非常痛苦」，但他保证美国人民很快会看到希望的曙光。他说：「我希望美国人民能为接下来艰难的日子做准备，未来数周对我们来说将极具挑战。」

特朗普强调，新冠病毒为美国带来前所未有的试验，而人民必须透过集体的力量、爱与贡献来降低感染的人数。他说：「坦白说，现在我们面对的就是生或死。」特朗普也在记者会上正式宣布，美国全国实行另一个月的保持社交距离准则，让专家能审视新冠疫情对美国造成的冲击。

美国政府团队的医学专家周二 (3月31日) 预测，尽管美国已实行严格的措施要求人民保持社交距离，新冠病毒恐使10万至24万名美国人丧命。两名协助美国政府研拟对抗新冠疫情策略的专家在白宫的记者会上表示，他们预测这是美国新冠疫情的真实数字，但他们将竭尽所能的降低病亡数字。

但两名专家也说，虽然他们预测的病亡数字看似非常严重，但如果美国人民不遵守政府的防疫准则的话，将会有更多美国人丧命。周二是美国政府首次针对国内疫情发表预测数据。此前，白宫的专家都以可靠数据不足为由，不愿针对美国的新冠疫情做预测。

美国周二新增了23559起确诊案例与719起病亡案例，这将美国的累计确诊与病亡数字提升至187347与3860。这也代表，美国的累计病亡数字正式超越中国。美国政府新一波的防疫准则要求人民避免进行10人以上的聚会，也尽量减少其他社交活动或逛街。

此外，美国也呼吁人民多利用得来速或外带取货的方式来点餐，而非到酒吧或餐厅用餐。该准则还建议感到身体不适的老年人待在家中，而父母也该避免让身体不适的孩童到学校上课。美国政府的公告写道：「如果你家中有人确诊感染新冠病毒，请确保全家都待在家中。不要去上班，也不要去学校。 你也该立即联系相关医疗单位。」

英法西出现单日最高病亡数

同一天，欧洲多国都出现新冠疫情爆发以来的单日最高病亡数字。西班牙周二通报了7967确诊案例与748病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至95923与8464。为了应付不断上升的病亡数字，西班牙首都马德里也增设第二个临时停尸间。

法国则是新增了7578起确诊案例与499起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至52128与3523。官方数据显示，目前总共有22757名法国人在医院救治，其中5565人在加护病房接受抢救。法国卫生官员索罗门 (Jerome Salomon) 指出，目前法国东部的医院资源吃紧，首都巴黎周遭的医院也面临非常大的压力。他强调：「这是法国医疗史上从未发生过的情况。」

英国新增了3009起确诊案例与381起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至25150与1789。英国的单日病亡人数比前一天增加了一倍，首相约翰逊 (Boris Johnson) 在例行的视频会议中表示：「英国逐日飙升的病亡人数显示，严格遵守政府的防疫准则对人民来说非常重要。目前英国的疫情会先恶化后才开始好转，但我相信疫情会逐渐好转。」

欧盟委员会主席冯.德莱恩 (Ursula von der Leyen) 周二也发出公告，呼吁欧盟各国应该「适度」实行相关措施来限制人民的人身自由。此前，匈牙利赋予总理欧尔班（Viktor Orban）极大的权力来限制人民的人身自由。

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此外，欧洲疫情最严重的意大利周二也新增了4053起确诊案例与837起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至105792与12428。意大利国家卫生机构的负责人表示，该国的感染率已逐渐减缓，接下来数周的单日新增确诊数字可能开始下降。

世银：中国经济恐停止增长

世界银行周二警告，中国的经济增长恐将停滞，而这也可能增加亚洲贫穷人的比例。虽然中国三月透过工厂复工，让单月产值表现超乎预期，但分析师认为，在新冠疫情大幅降低外部需求的情况下，中国经济复苏将面临极大挑战。

另一方面，东南亚的缅甸周二也传出首起新冠病毒的病亡案例，死者为一名刚在澳洲接受癌症治疗的69岁男性。该国上周才正式确诊首起新冠病例。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)