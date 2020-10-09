美疾控中心:至月底全美将新增2万新冠死亡病例

(德国之声中文网)根据美国疾病控制与预防中心（CDC）发布的一项预测，截至10月31日止，美国全境将有23.3万人死于感染新冠病毒。目前美国死于感染新冠病毒的人数是21.2万人。

据报道， 美国疾病控制与预防中心做出的这一预测基于对全美多个研究所所做的数十种预测模型结论的汇总。

目前美国国内感染新冠病毒的确诊人数以及住院人数仍在不断增加。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 特朗普夫妇 美国总统特朗普10月1日晚间在推特宣布他与第一夫人都确诊感染新冠病毒，但他强调两人将立即展开隔离并试图恢复健康。此前，特朗普身边一名助理已确诊感染。白宫医生表示，总统身体健康。特朗普也表示自己在隔离其间将继续履行自己的职责，不让计划受到任何中断，他和梅拉尼娅将继续待在白宫恢复健康。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 罗伯·派丁森 34岁的英国男性罗伯·派丁森以《暮光之城》中的吸血鬼爱德华一角走红。在确诊新冠肺炎后，他所主演的《蝙蝠侠》电影暂停拍摄。派丁森曾在电影《哈利波特—火杯的考验》中饰演西追·迪哥里。在美国男星班艾佛列克宣布不再出演《蝙蝠侠》电影后，派丁森接班成为新蝙蝠侠。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巨石强森 美国前职业摔跤运动员、演员“巨石”强森近期也确诊新冠肺炎。他在Instagram发布的一支影片中透露自己与妻子和两名女儿的检测结果都呈阳性，并语重心长地呼吁公众停止对疫情“政治化”并“戴好口罩”。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 “喜剧之王”志村健 日本著名搞笑艺人志村健今年3月因感染新冠肺炎病逝。志村健在3月中旬出现发烧、呼吸困难等症状，被诊断为重度肺炎而入院治疗，随后确诊新冠肺炎。他是日本演艺圈首位确诊的艺人。3月29日，一度进行插管治疗的志村健仍不敌病魔病逝，享年70岁。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巴西球星内马尔 根据法新社9月2日报道，巴黎圣日耳曼俱乐部中再有三名球员确诊新冠肺炎，巴西足球明星内马尔便是其中之一。该俱乐部的疫情爆发，据信与球员曾在西班牙伊比萨岛度假有关。内马尔在他的IG上贴出了与同样确诊的儿子的合照写道：“谢谢你们的问候。我们都很好！”

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 意大利前总理贝卢斯科尼 现年83岁的意大利前总理贝卢斯科尼9月初也确诊新冠肺炎。据他所属的政党表示，贝卢斯科尼并未出现感染症状。他在确诊前曾前往意大利撒丁岛度假。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 短跑名将博尔特 牙买加著名短跑名将博尔特8月底曾举办派对庆祝34岁生日，几天后便确诊新冠。博尔特随即展开居家隔离，但他表示自己并无症状。视频显示，在博尔特的户外生日派对上，宾客并未佩戴口罩。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 西班牙影帝班德拉斯 西班牙演员班德拉斯在60岁生日前夕发现确诊新冠。班德拉斯表示，他的生日是在自我隔离中度过，感觉到自己“比平时更疲倦”，“希望能尽快康复”。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 宝莱坞巨星阿米塔巴昌 印度宝莱坞传奇演员阿米塔巴昌7月自爆罹患新冠肺炎。他在医院接受了三周治疗，8月初才出院。他的儿子、宝莱坞明星阿比谢克巴昌，以及演员媳妇艾西瓦娅·雷和孙女都感染新冠肺炎。阿比谢克巴昌目前还在医院治疗。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巴西总统博索尔纳罗 疫情期间曾经反对封锁并低估疫情严重性的巴西总统博索尔那罗，7月底感染新冠肺炎。他在感染前后多次被批评忽视卫生专家建议的安全措施，与人群握手并拥抱支持者。博索尔纳罗妻儿的新冠检测结果都呈阳性。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 美国影星汤姆·汉克斯 美国知名演员汤姆·汉克斯及妻子、丽塔·威尔逊是最早宣布自己感染新冠肺炎的名人之一。两人3月中在澳洲确诊，病愈后返回美国。汤姆·汉克斯曾呼吁人们尽自己所能减缓病毒的传播。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 加拿大第一夫人 加拿大总理特鲁多的妻子索菲3月中从英国返回加拿大后确诊新冠。特鲁多随后宣布在家中自我隔离。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 英国首相约翰逊 今年3下旬，英国首相约翰逊因为新冠肺炎被送医治疗。约翰逊在伦敦一家医院中待了一星期，其中三日在重症监护病房接受氧气治疗。约翰逊在四月中出院，并感谢医院的工作人员让他捡回了一条命。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 欧盟首席谈判代表巴尼耶 欧盟负责英国脱欧事务的首席谈判代表巴尼耶3月确诊。巴尼耶随后在推特上以英文和法文透露自己状况不错而且精神良好。他还表示自己及团队正遵循所有必要的医疗指示。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 白俄罗斯总统卢卡申科 白俄罗斯总统卢卡申科7月28日在视察部队时对在场军官表示，他曾经无症状感染新冠病毒。几日后卢卡申科在大选中成功连任。由于时机敏感，部分人士对卢卡申科是否曾感染新冠抱持质疑态度。卢卡申科在疫情初期曾称对新冠疫情的恐慌只是一种精神病，还建议喝伏特加、桑拿及打冰上曲棍球防疫。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 玻利维亚临时总统阿涅斯 玻利维亚的临时总统阿涅茨7月10日宣布自己感染新冠肺炎。她当时在推特上表示自己身体状况良好，将在家线上办公，同时感谢所有帮助玻利维亚度过这场健康危机的人民。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 洪都拉斯总统埃尔南德斯 洪都拉斯总统埃尔南德斯6月感染新冠病毒，在一家军医院中接受治疗。他的妻子以及两名助手也同样确诊。埃尔南德斯7月初在症状好转后出院。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 瓜地马拉总统贾马太 瓜地马拉总统贾马太9月18日对当地电台透露自己确诊新冠。现年64岁的贾马太患有多发性硬化症并且依靠拐杖助行。他表示他的症状轻微。瓜地马拉政府称，贾马太在家隔离期间将继续办公。 作者: Rebecca Staudenmaier



过去几天住院人数最多的新冠病毒感染者主要集中于蒙大拿、 內布拉斯加、北达科他、 俄克拉何马、南达科他和怀俄明等州。

目前美国是全世界确诊染疫人数最多的国家，超过750万。

洪沙/凝炼 (美联社, 路透社)

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