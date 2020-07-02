美疫情水深火热 特朗普大庆独立日

（德国之声中文网）尽管美国新冠感染人数再创新高，总统特朗普仍不忘在独立日庆典上强调美国的优越性。他于周五（7月3日）在南达科他州的拉什莫尔山（Mount Rushmore，又称美国总统山）前表示：美国是"世界上有史以来最公正、最出色的国家"。
在拉什莫尔山四位前总统的雕像背景下，特朗普发表演讲，台下聚集了数千民众。仅有少数人佩戴口罩。"还有四年"，大量特朗普的支持者表达出希望特朗普于11月份美国大选中连任的愿望。其他的拥护者欢呼道："我们爱你！"
特朗普的支持者在总统山前高声呼喊：“还有四年”
"抹灭我们的历史"
在拉什莫尔山前，特朗普批评了全美范围的反种族主义抗议活动。非裔美国人乔治·弗洛伊德（George Floyd）今年五月底遭美国警察暴力执法致死后，全美掀起反对警察暴力和种族主义的抗议浪潮。在特朗普看来，这是"一场无情的运动，目的是抹灭我们的历史"。
特朗普斥责道："愤怒的暴民"试图推倒美国开国元勋的雕像。"强大且自豪"的美国民众不会允许祖国的文化被掠夺。在南达科他州举行的盛大典礼揭开美国今年独立日庆典活动的序幕。1776年7月4日，北美13个前英国殖民地签署《独立宣言》，宣布美国独立。
美国总统山前的“4 + 1”：美国总统华盛顿、杰弗逊、罗斯福、林肯和特朗普
特朗普发表演讲前，战斗机飞过拉什莫尔山上约18米高的总统头像。演讲结束后的烟花庆典活动招致批评。为减少山火风险和防止当地饮用水遭到污染，拉什莫尔山独立日焰火表演已于2009年被叫停。另外，庆典引发印第安人苏族 （Sioux）部落的抗议。对于这些原住民而言，位于南达科他州西部的黑山地区神圣不可侵犯。
特朗普和其夫人梅拉尼娅抵达拉什莫尔山前不久，美国约翰·霍普金斯大学公布的数据显示，美国的新冠确诊人数再创新高。根据该大学的数据，美国过去24小时记录57683例新冠新增病例。美国新冠确诊病例总数由此超过279万例，新增死亡病例728例，死亡病例总数129405例。
总统山上烟火四射
就在特朗普淡化局势、反复强调新增病例增多是因为检测规模扩大的同时，美国医疗总监杰罗姆∙亚当斯（Jerome Adams）表示，相比确诊病例，死亡数据至少落后两周。他提醒，现在尚无解除警告的理由。
美国卫生及公共服务部助理部长贾诺（Brett Giroir）周四表示，新冠检测中确诊人数的比例在增加，"确诊病例确实在增加"，美国是世界上受新冠疫情影响最大的国家。
迈阿密暂时关闭海滩
其中，美国南部和西部的疫情最为严重，尤其是得克萨斯州、加利福尼亚州、佛罗里达州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和田纳西州。佛罗里达州最大的城市迈阿密宣布，从7月3日开始每晚从10点至翌日早上6点实施宵禁，结束日期暂时未定。同时，该市市长吉门尼斯（Carlos Gimenez）叫停了周五重新开放赌场和剧院的计划。
"有悖医疗专家的指导方针"
华盛顿将大举庆祝独立日。特朗普计划于周六晚在白宫发表独立日致辞。之后的庆祝活动将于国家广场举行。烟火表演将把活动推向高潮。与此同时，警方批准了多场抗议活动。
此外，从官方也传来反对的声音。美国首都华盛顿特区市长鲍泽（Muriel Bowser）认为，疫情当下举行的庆祝活动有悖医疗专家的指导方针。
安静/王凡（德新社、法新社、路透社）
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唱入人心 美国历届总统的竞选歌曲
乔治华盛顿-“上帝保佑伟大的华盛顿”
乔治·华盛顿（George Washington）是首位在竞选活动中用歌曲来造势的总统候选人。“上帝保佑伟大的华盛顿”被视为是美国第一任总统的个人赞美诗。人们简单地将套用了英国国歌“天佑国王”（如今为“天佑女王”）的旋律，只将歌词中的 “国王”改为总统的名字。
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1960年肯尼迪的竞选歌曲 辛纳特拉的“心存希望”
1960年约翰·肯尼迪（John F. Kennedy）竞选总统时，使用了1959年奥斯卡奖得主弗兰克·辛纳特拉（Frank Sinatra）演唱的单曲《心存希望》。萨米·卡恩（Sammy Cahn）为其填写了新歌词，正式成为总统竞选用的歌曲。
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1984年罗纳德·里根的竞选歌曲- 斯普林斯汀演唱的单曲“在美国出生”
罗纳德·里根（Ronald Reagan）1984年竞选总统时所选用的歌曲，被认为是竞选歌曲历史上最大的败笔。“在美国出生”这首歌，听起来并非像人们最初想像的那样具有浓厚的爱国情调。布鲁斯·斯普林斯汀（Bruce Springsteen）在歌中批评越南战争，对当时的美国政府对待战争退伍老兵的做法进行了抨击。
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1992年比尔·克林顿竞选歌曲-弗利特伍德·迈克的单曲“不停下”
当时选择这首歌是出于战术考虑。歌曲“不停下”于1977年发行，当时深受美国年轻人喜爱。 15年后，昔日弗利特伍德·迈克（Fleetwood Mac）的年轻粉丝已经成为中年选民，属于参选率尤其高的一代人。
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2000年乔治·布什（George W. Bush）竞选歌曲-汤姆·佩蒂的“我不会退缩”
歌手汤姆·佩蒂（Tom Petty）抗议并禁止共和党人乔治·W·布什（George W. Bush）使用他的这首歌。 2020年这首歌曲再次引发风波。现任总统特朗普在俄克拉荷马州塔尔萨的一次竞选活动中播放了这首歌。之后，这位已故音乐家的继承人向特朗普发出了禁用声明。
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2008年巴拉克·奥巴马竞选歌曲-史蒂维·旺德的“签名、盖章、交付...我是你们的”
2008年巴拉克·奥巴马（Barack Obama）每次发表了竞选演讲后，经常可以听到史蒂维·旺德（Stevie Wonder）演唱的“签名、盖章、交付.....”这首歌曲。它传递给选民的信息是：“我属于你们！”奥巴马的背后有一大批流行音乐界人士的支持，他们当中包括布鲁斯·斯普林斯汀（Bruce Springsteen）。 、碧昂丝（Beyoncé）或凯蒂·佩里（ Katy Perry ）。黑眼豆豆（The Black Eyed Peas）组合创始人兼说唱歌手和制片人will.i.am还以奥巴马的名言“ Yes We Can”创作了一首同名歌曲。
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原唱生气了
特朗普竞选造势的时候选择了滚石乐队的歌曲《你不能总是得到你想要的》（《You Can't Always Get What You Want》。但是滚石乐队表示抗议，要求特朗普在竞选集会时不要播放这首1968年发行的经典作品。
作者: Gaby Reucher