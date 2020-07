美疫情水深火热 特朗普大庆独立日

唱入人心 美国历届总统的竞选歌曲

原唱生气了

特朗普竞选造势的时候选择了滚石乐队的歌曲《你不能总是得到你想要的》(《You Can't Always Get What You Want》。但是滚石乐队表示抗议,要求特朗普在竞选集会时不要播放这首1968年发行的经典作品。

作者: Gaby Reucher