美疫情水深火热 特朗普大庆独立日

（德国之声中文网）尽管美国新冠感染人数再创新高，总统特朗普仍不忘在独立日庆典上强调美国的优越性。他于周五（7月3日）在南达科他州的拉什莫尔山（Mount Rushmore，又称美国总统山）前表示：美国是"世界上有史以来最公正、最出色的国家"。

在拉什莫尔山四位前总统的雕像背景下，特朗普发表演讲，台下聚集了数千民众。仅有少数人佩戴口罩。"还有四年"，大量特朗普的支持者表达出希望特朗普于11月份美国大选中连任的愿望。其他的拥护者欢呼道："我们爱你！"

"抹灭我们的历史"

在拉什莫尔山前，特朗普批评了全美范围的反种族主义抗议活动。非裔美国人乔治·弗洛伊德（George Floyd）今年五月底遭美国警察暴力执法致死后，全美掀起反对警察暴力和种族主义的抗议浪潮。在特朗普看来，这是"一场无情的运动，目的是抹灭我们的历史"。

特朗普斥责道："愤怒的暴民"试图推倒美国开国元勋的雕像。"强大且自豪"的美国民众不会允许祖国的文化被掠夺。在南达科他州举行的盛大典礼揭开美国今年独立日庆典活动的序幕。1776年7月4日，北美13个前英国殖民地签署《独立宣言》，宣布美国独立。

特朗普发表演讲前，战斗机飞过拉什莫尔山上约18米高的总统头像。演讲结束后的烟花庆典活动招致批评。为减少山火风险和防止当地饮用水遭到污染，拉什莫尔山独立日焰火表演已于2009年被叫停。另外，庆典引发印第安人苏族 （Sioux）部落的抗议。对于这些原住民而言，位于南达科他州西部的黑山地区神圣不可侵犯。

特朗普和其夫人梅拉尼娅抵达拉什莫尔山前不久，美国约翰·霍普金斯大学公布的数据显示，美国的新冠确诊人数再创新高。根据该大学的数据，美国过去24小时记录57683例新冠新增病例。美国新冠确诊病例总数由此超过279万例，新增死亡病例728例，死亡病例总数129405例。

总统山上烟火四射

就在特朗普淡化局势、反复强调新增病例增多是因为检测规模扩大的同时，美国医疗总监杰罗姆∙亚当斯（Jerome Adams）表示，相比确诊病例，死亡数据至少落后两周。他提醒，现在尚无解除警告的理由。

美国卫生及公共服务部助理部长贾诺（Brett Giroir）周四表示，新冠检测中确诊人数的比例在增加，"确诊病例确实在增加"，美国是世界上受新冠疫情影响最大的国家。

迈阿密暂时关闭海滩

其中，美国南部和西部的疫情最为严重，尤其是得克萨斯州、加利福尼亚州、佛罗里达州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和田纳西州。佛罗里达州最大的城市迈阿密宣布，从7月3日开始每晚从10点至翌日早上6点实施宵禁，结束日期暂时未定。同时，该市市长吉门尼斯（Carlos Gimenez）叫停了周五重新开放赌场和剧院的计划。

"有悖医疗专家的指导方针"

华盛顿将大举庆祝独立日。特朗普计划于周六晚在白宫发表独立日致辞。之后的庆祝活动将于国家广场举行。烟火表演将把活动推向高潮。与此同时，警方批准了多场抗议活动。

此外，从官方也传来反对的声音。美国首都华盛顿特区市长鲍泽（Muriel Bowser）认为，疫情当下举行的庆祝活动有悖医疗专家的指导方针。

安静/王凡（德新社、法新社、路透社）