美留学签证新规急转弯 疫情仍是主要挑战

(德国之声中文网) 上周，美国移民和海关执法局宣布若国际学生修习的课程全数都是网课，则不得入境美国，人在美国的也必须离境。周二(7月14日)，政府宣布取消这项政策。

美国政府在上周公布这项政策时，遭到舆论极大反弹，美国名校哈佛大学与麻省理工学院(MIT)也领衔对联邦政府提出诉讼，谴责政府忽视学生健康安全坚持重开学校。最终政府决定与两校达成和解，争执才告一段落。

预计今年秋季入学斯坦福大学MBA的中国学生Olivia(化名)接受德国之声采访时说，即便这个政策转弯，但是签证申请的问题依然还没解决: 「美国大使馆签证还没有放开，没办法签到F1签证，就没有办法去美国。」她解释，从农历年开始，美国在中国的大使馆一直都没有恢复批发签证，如果在开学前还拿不到签证，她就会留在国内上网课。

现在还留在中国的她说:「如果能拿到签证我还是想去美国跟大家一起，就算是上网课也跟大家一起，比较有社群的感觉。现在就是跨时差的在国内上网课。再说时差也太痛苦了。」

留学顾问公司M7 Admissions Consultant创办人陈冠硕(Kevin Chen)解释，2019年入学和2020年入学的学生面临的挑战不同: 2019年入学的，原本在美国实习、找工作的计划被打乱。预计2020年入学的学生，则是面临到要不要今年入学、如果今年可以入学但只能上网课，还是否值得的问题。

陈冠硕说，许多人去美国念MBA的最重要原因便是想要留在美国工作，甚至长期而言在美国居住、生活。但是现在疫情影响下，许多学生为了躲避疫情回母国远距上课，而因此无法参与暑期实习，而可能影响到毕业后取得正职的机会。

此外，由于美国签证的规定也是在美国境内停留一定时间才有OPT(Optional Practical Training)签证。该签证赋予毕业生在学业完成后，继续留在美国工作的资格，目前也尚不清楚OPT会受到什么影响。

疫情仍是主要挑战

中国学生Olivia表示，新冠疫情仍是许多同学不愿意去美国上课的理由之一，「因为本来也觉得美国疫情没有控制住，过去的话，健康也会受到比较大的威胁。」

目前美国仍然是全世界新冠疫情最严重的国家。根据约翰霍普金斯大学的统计数据，美国现在有超过343万人确诊，超过13万人因病死亡。

在法案转弯以前，德国之声采访了现在就读华盛顿大学(UW)数位媒体传播硕士课程的台湾人郭洁怡，了解她现阶段在美国求学遇到的困难。她在2019年9月入学，预计2021年3月毕业。她目前以F1签证留在美国，虽然学校在西雅图，但人在明尼苏达州居住工作。她说自己从三月开始都是远距上课、远距工作，没有见过同事和同学。

在疫情冲击下，学校许多设备都关闭，但是在学费中却依然收取系馆、健身房等费用。郭洁怡说自己和朋友曾写信给校方反映这些费用收取不合理，但是最终学校除了免除每学期公车票卡84元美金以外，其余学杂费照旧收取。

「逆向操作」效应

对于专攻名校MBA的留学顾问陈冠硕而言，他在疫情下反而收到更多客户联系，出现了疑似「逆向操作」的现象: 「这也是我的推测: 以前这些人申请顶尖学校竞争很激烈，这也是他们找留学顾问的原因。但今年他们想，因为疫情、经济，搞不好有人不去申请，那是不是比较简单呢?」

但陈冠硕也坦言，这只能代表美国顶尖名校的品牌价值并未因授课方式改变而折损，但相信非名校的招生状况一定会受到冲击。

德国之声询问全球性海外教育机构EF在台湾的学生事务组组长陈惠芳。EF在美国有9月开课的课程，也有6月开课的课程，也有升学课程等。她接受采访时说，新冠疫情严重冲击学生赴美留学的意愿，「降低了八九成」。

政策大转弯

上周美国移民局宣布的政策，预期针对今年秋季入学的国际学生，若所有课程都是在网上修习，则不会发给签证。已经在美国的学生如果不转学或不自愿离开美国，将面临被驱逐出境的命运。

美国移民当局曾告诉各高校，如果今年秋季计划开办的课程全是在线课程，必须在7月15日之前通知政府。

这项政策在上周发布后，很快引起了美国高等院校的强烈反弹。哈佛大学和麻省理工学院(MIT)旋即就此对联邦政府提出诉讼。200多所院校签署了支持哈佛大学和麻省理工学院提起诉讼的法庭意见书。这些高校表示，该政策将使学生的安全受到威胁，并损害学校的财务状况。至少还有7间学校和其他州提出了反对该政策的诉讼。

周二，美国马萨诸塞州地区法官博鲁斯 (Allison Burroughs)表示，美国政府以及哈佛大学和MIT已经达成和解，该规则将不再施行。