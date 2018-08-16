美电竞赛传枪响 3死11伤

(德国之声中文网) 美国佛州杰克森维尔码头(Jacksonville Landing)的大型购物中心内，一家电竞酒吧正在举行「劲爆美式足球」(Madden NFL )电竞大赛的地区资格赛，并且同步直播。

直播影片中，玩家坐在位子上操作足球员动作，球评讨论如常。忽然之间，传来「啪、啪」的枪声，操作直播画面变成「玩家离线」，原本球评说话的麦克风疑似掉落了，在地板上摩擦出声音，朦胧之间收进逃跑的脚步声、连续的枪声、男人的惨叫声。

枪手在犯案结束后自杀身亡。

杰克森维尔警长宣称嫌疑犯叫做大卫卡兹(David Katz)，现年24岁，来自马里兰州巴尔的摩，可能曾经是参赛玩家。 游戏厂商把他列为2017年的冠军赛胜出者。

警方回报，这场枪击案造成11人受伤、3人死亡(包含枪手)。除了2名中弹后自行就医的之外，警方已经将其余9名伤者送往当地医院，其中7名负有枪伤。

「劲爆美式足球」是广受欢迎的多玩家电玩，即将在拉斯维加斯举行的最终决赛有高达2.5万美元的奖金。

一名玩家杜里尼(Drini Gjoka)被子弹打中拇指。他在推特中惊魂未定: 「我再也不会把任何事当做理所当然。人生中断只需要短短一秒。」

在现场的威廉斯表示，他当时正在点披萨要吃，一开始听到枪声时，以为是气球戳破的声音。「但是现场没有气球，而且声音还在继续。我们发现是枪声，然后开始逃跑。」

警方以购物中心为圆心，包围了周边三个街区，并且调度海岸警卫队在附近河道进行巡逻。救护车赶到现场，警察也在俯瞰河面的桥上驻守。

警方封锁前往杰克森维尔码头的路桥

白宫发言人桑德斯说总统已经得知此事，并且保持密切关注。

佛州长期被笼罩在枪击案的阴影之中。今年二月，佛州一所中学发生校园枪击案，至少17人罹难，多人受伤。在玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中( Marjory Stoneman Douglas High School)枪击案中，14名学生和3名教职员丧生。这引发名为#够了(#Enough)的反枪支运动，并且动员全国超过3000所学校的学生会参加这次的抗议游行。

罗法/夏立民 (法新社、美联社)