 美电竞赛传枪响 3死11伤 | 文化经纬 | DW | 27.08.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

美电竞赛传枪响 3死11伤

美国大规模枪击案又添一起: 这一次，是在运动型电玩大赛直播会场。警方重重包围案发现场，但是找到嫌犯时，他已经自尽。

USA Schießerei in Einkaufszentrum in Jacksonville, Florida (picture-alliance/AP Photo/L. Heald)

警方赶到，以购物中心为圆心，往外封锁三个街区

(德国之声中文网) 美国佛州杰克森维尔码头(Jacksonville Landing)的大型购物中心内，一家电竞酒吧正在举行「劲爆美式足球」(Madden NFL )电竞大赛的地区资格赛，并且同步直播。

直播影片中，玩家坐在位子上操作足球员动作，球评讨论如常。忽然之间，传来「啪、啪」的枪声，操作直播画面变成「玩家离线」，原本球评说话的麦克风疑似掉落了，在地板上摩擦出声音，朦胧之间收进逃跑的脚步声、连续的枪声、男人的惨叫声。

枪手在犯案结束后自杀身亡。

杰克森维尔警长宣称嫌疑犯叫做大卫卡兹(David Katz)，现年24岁，来自马里兰州巴尔的摩，可能曾经是参赛玩家。 游戏厂商把他列为2017年的冠军赛胜出者。

警方回报，这场枪击案造成11人受伤、3人死亡(包含枪手)。除了2名中弹后自行就医的之外，警方已经将其余9名伤者送往当地医院，其中7名负有枪伤。

「劲爆美式足球」是广受欢迎的多玩家电玩，即将在拉斯维加斯举行的最终决赛有高达2.5万美元的奖金。

一名玩家杜里尼(Drini Gjoka)被子弹打中拇指。他在推特中惊魂未定: 「我再也不会把任何事当做理所当然。人生中断只需要短短一秒。」

在现场的威廉斯表示，他当时正在点披萨要吃，一开始听到枪声时，以为是气球戳破的声音。「但是现场没有气球，而且声音还在继续。我们发现是枪声，然后开始逃跑。」

警方以购物中心为圆心，包围了周边三个街区，并且调度海岸警卫队在附近河道进行巡逻。救护车赶到现场，警察也在俯瞰河面的桥上驻守。

USA Schießerei in Einkaufszentrum in Jacksonville, Florida (picture-alliance/AP Photo/J. Raoux)

警方封锁前往杰克森维尔码头的路桥

白宫发言人桑德斯说总统已经得知此事，并且保持密切关注。

佛州长期被笼罩在枪击案的阴影之中。今年二月，佛州一所中学发生校园枪击案，至少17人罹难，多人受伤。在玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中( Marjory Stoneman Douglas High School)枪击案中，14名学生和3名教职员丧生。这引发名为#够了(#Enough)的反枪支运动，并且动员全国超过3000所学校的学生会参加这次的抗议游行。

罗法/夏立民 (法新社、美联社)

 

DW.COM

佛州校园枪杀案：现场警官“袖手旁观”

美国佛州帕克兰发生的校园枪杀惨案有可能被挫败或至少减少伤亡人数，因为案发时现场正好有一位配枪助理警员，但此人却没有挺身而出。 (23.02.2018)  

反枪枝暴力 全美学生站出来

主办方表示有3000个学校参与全国示威行动。活动前，众人为受害者默哀。华盛顿特区的民主党员也向聚集在首府的学生发表谈话。 (15.03.2018)  

相关内容

USA Maryland - Schießerei in einer Zeitungsredaktion in Annapolis - Mehrere Tote

美一新闻社遭枪击 5人身亡数人受伤 29.06.2018

警方表示，这起枪击案不是组织性的恐怖攻击，却是目标明确的犯罪行动。

USA Texas Trauer nach Schießerei an Schule

校园枪击案：德州小镇惊魂未定 20.05.2018

德州小镇圣塔菲仍在努力从造成十人死亡的枪击案噩梦中清醒过来。而枪支管控再次成为新闻焦点，正反双方也都依然坚持此前的观点。

USA Trump spreich beim NRA-Leadership-Forum

当特朗普拥枪遇上伦敦枪击案 07.05.2018

特朗普上周五在全国步枪协会发表的演说拿英法做枪支管制反例，引发两国的强力反弹，可能会危及到国际关系。恰逢此时，英国周末发生了两起枪击案。

USA Schießerei in Einkaufszentrum in Jacksonville, Florida (picture-alliance/AP Photo/L. Heald)

美电竞赛传枪响 3死11伤

美国大规模枪击案又添一起: 这一次，是在运动型电玩大赛直播会场。警方重重包围案发现场，但是找到嫌犯时，他已经自尽。 

China TV Serie Empress of China Hauptdarstellerin Fan Bingbing (picture-alliance/dpa/Imaginechina)

专访：明星赚大钱 到底是否合理？

因为崔永元的爆料、范冰冰的疑似“失联”，中国明星大腕们的收入再次成为人们关心的话题。不过，即便没有阴阳合同、偷税漏税，中外“范冰冰们”的收入也不低。德国经济学者为我们分析了“天价片酬”道理。 