美甲的背后藏污纳垢？

（德国之声中文网）即便指甲上涂了亮丽的色彩，不清洁保养指甲，美丽的背后依旧可能藏污纳垢，人工指甲亦然。爱美的女士们如何发现假指甲底下或皮肤上是否滋生细菌？

威斯巴登一家皮肤病学及过敏学诊所负责人拜尔（Christiane Bayerl）表示："常见的情况是指甲周围开始发炎，按压皮肤时会流出带异味的脓水。"拜尔指出，这样的症状经常会蔓延到指尖。由于此类炎症会危害健康，医生必须使用抗生素治疗。

指甲彩绘所需用到的丙烯酸酯可能引发过敏症状，而黏着假指甲片的化学物质则会导致接触性皮炎，后者发病时会造成严重瘙痒。

金玉其外，败絮其中？

病患经常会拖延太长才就医，此时炎症已经大肆扩散。不少患者是在指甲周围的粗糙硬皮变成黄色后才发现感染源。一段时间后，指甲会开始掉屑并脱落。拜尔的一名年幼女病患便遭遇了这种情况："她两手的多个指甲都脱落，甚至侵蚀了甲床。她忍受了一周剧痛，必须服用抗生素并定期浸泡指甲。"但拜尔指出，这是极端案例。无论如何，指甲完全再生需要相当长的时间，因为指甲平均每月只会增加2毫米。

让指甲喘口气

真菌感染是常见的指甲疾病，治疗漫长耗时，必须摆脱甲真菌，接受必要的疗程，直到指甲不再反复感染。

感染的部位需定期涂上指甲药剂或药用涂料，后续的保养也非常重要。"指甲是一种天然物质，所以必须勤加照顾。"拜尔如是说。"涂上一般的护手霜就有效果。"

拜尔还指出，若长期用人工水晶甲覆盖指甲，需要偶尔让指甲通风透气。"建议有时候要让指甲能休息，恢复健康状态。"

若真甲与水晶甲之间存在气泡，可能造成相当麻烦的后果。"指甲和人工指甲之间会出现缝隙，给湿气和细菌制造空间，聚集并造成感染。"

潮湿的环境是酵母菌、霉菌、螺纹真菌和细菌的理想温床，感染后伤口甚至会化脓。但若美甲店处理指甲时步骤仔细，通常较少发生此类情况。

张大眼睛为品质把关

如今美甲店在德国几乎随处可见。但美甲师是缺乏保障的职业，美甲店也因此良莠不齐，部分经营者并不注重卫生管理。

拜尔说："我建议消费者仔细观察美甲店，看看里头是否使用消毒剂，或是涂甲前浸泡指尖的水是否干净清澈。美甲店的工作人员有没有戴头罩及口罩也很重要。"

美甲的器具必须定期消毒。好的美甲店不仅能为顾客设计色彩缤纷亮丽的指甲，还必须严格遵守卫生标准。此外，美甲师也需要具备专业素养，并注意指甲的保健问题。如此，消费者才能无后顾之忧。

多样化的选择

多数喜欢上美甲店做水晶甲的女性，每四到六周会定期前往保养。新涂一次水晶甲大约需要2小时，要价70欧左右，之后的每次疗程则约为40欧元。具体价格取决于美甲的种类。

最常见的两种模式是光疗甲和甲油胶。光疗甲的优点是容易涂擦，而且指甲会非常坚固。甲油胶则较便宜，涂上三层胶后再接受UV灯光照射，烤干甲胶后便可上色。如果以为美甲只需几分钟的工夫，这种想法是大错特错。

实用功能与职业禁忌

人工美甲不仅有美丽的外观，有时候也有相当方便的功能。例如吉他手就需要留长指甲以方便拨弦。如果吉他手的指甲天生就不够厚实有弹性，人工指甲也是一种解决方案。

此外，人工指甲对接受过化疗的癌症患者也是一大福音。因为病患有时不仅会脱发，指甲也会在化疗后脱落。在等待指甲重新生长的漫长过渡期中，可以利用人工指甲遮盖。

在一些职业领域中，不接受员工留长指甲或人工美甲。其中包括医师和护士，因为美甲会使双手无法彻底消毒。此外，在食品业或高度注重卫生的行业中同样不允许员工美甲，以避免大规模的感染发生。