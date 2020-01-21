美现首例武汉肺炎 全球拉防疫警报

(德国之声中文网) 美国疾病管制和预防中心（CDC）周二(1月22日)表示，一名最近前往中国的美国居民被诊断出感染新型冠状病毒。CDC和华盛顿州卫生官员说，该名患者接受治疗后状况良好。他们也表示，对于更多的病例出现有所准备。CDC提到，他们已追踪与患者接触以检查其症状的相关人员。

这名来自华盛顿州的美国旅客是在1月15日返回西雅图的国际机场。该机场并未列入美国加强检查的名单。这名患者到华盛顿埃弗里特的一家医疗机构主动通报，并接受治疗。医疗人员根据他的旅程和症状，怀疑他感染了新型冠状病毒。随后他们从这名患者身上取出样本，并送至CDC进行测试。该机构也表示已经开发了一种新的测试方法，用来确认旅客中是否染病。

华盛顿州卫生官员表示，正采取措施保护民众，但强调目前风险还算很低。他们补充说，医护人员正在采取预防措施，以防止病人传染给医疗人员。目前CDC将武汉的旅行警报提高到第2级，要求加强预防措施，并建议前往武汉的旅客应避免与病人、动物或动物市场接触。

CDC呼吸系统疾病专家梅索尼尔 (Nancy Messonnier)表示:「我们预计美国和全球还会出现更多病例。」她说，在普通情况下，根据初步研究，年长者患病的风险比较高。她表示CDC正在与中国和全球的卫生官员合作，进一步了解这种新病毒和可能的治疗方式。她也提到CDC正与美国卫生研究院合作开发诊断剂和疫苗，不过至少需要一年的测试才能使用。

除美国外，韩国、泰国和日本也传出了病例。约翰·霍普金斯大学健康中心的阿达丽雅(Amesh Adalja)博士说：「就目前为止我们所了解的，情况并没有达到SARS和MERS的规模。」 不过他也补充说，现在还是疫情爆发的初期，无法预测疾病传播的严重程度。

「可防可控」?

中国国家医疗专家组王广发医师周二对香港有线电视表示他本人确定感染新型冠状病毒。这个消息格外引人关注因为他曾在1月10日向《人民日报》表示这波疫情「可防可控」。

当时他说疫情似乎已得到控制，大多数病人症状轻微，有些已经出院。但随后疫情爆发并传至中国其他省份与外国，让人质疑当初他的判断失误。

王广发说他正在接受治疗，但没有提供他是如何被感染的资讯。他强调不希望外界过度关注他的病情。

王广发也是北京大学第一医院呼吸与危重症医学科主任医师。他曾在2003年协助严重急性呼吸系统综合症（SARS）研究。这次也被列为武汉肺炎专家小组的成员。

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世界各国防疫状况

中国

中国在2002年SARS爆发时隐匿疫情的做法遭致批评，并影响了世界卫生组织的工作。这次中国国家主席习近平亲自出面喊话说:「要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。」目前武汉机场对出入境旅客都进行体温检测。旅游团也被暂时停止出团。从交通警察到银行出纳员，担任公职的每个人都戴着防护口罩。目前除了武汉的258个病例外，在北京，上海，南部的广东省和东部的浙江也确诊了20多例。

日本

日本在出现一个病例后，首相安倍晋三敦促官员加强在机场和其他入境口岸的检疫。内阁官房长官须贺芳秀说，日本将要求从武汉来的遊客填写健康表格。日本上周证实，一名30多岁的男子从中国返回后检测出感染冠状病毒。日本厚生劳动省说，已追踪并持续监督与患者接触的41人。日本卫生部强调，这些人目前都没有发烧、胸闷或感染病毒的其他症状。

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香港

香港目前持续高度戒备，在往返武汉的飞机和火车，以及车站和机场上加强清洁和消毒措施。署理行政长官张建宗周二表示，当局已为最坏的情况做好了打算。2002到2003年的SARS疫情中，由于缺乏透明讯息和警示，，香港成为继中国大陆之后的的第二重灾区。这归咎于。香港政府卫生部门已建议大众不要前往肉品市场，或接触动物及其粪便。

韩国

韩国周一也回报首例病毒感染。韩国目前制定了严格的机场监控措施。自1月3日起，在韩国唯一的直飞武汉的的仁川机场，透过专属的两个登机口，由官员使用耳温计检查乘客的体温。自1月2日起，机场工作人员每周两次在大厅内喷酒精消毒剂，而此前一周一次。机场说，行人路和自动扶梯的扶手，电梯的按钮和门，饮水器和其他敏感区域的扶手每天也要用消毒剂擦拭两次。 2015年，韩国爆发了中东呼吸综合症，造成36人死亡，近200人患病。

台湾

台湾出现首例确诊病例，一名台湾女性自中国大陆返台后验出病毒。根据中央社报导，台湾已成立三级中央流行疫情指挥中心，协调督导各部会进行防疫作为，且有平台可立即沟通调整，不需公文往返影响防疫时效。疾管署强调，最快22日起，会有至少5家合约医院具备新型冠状病毒检测工具。9间应变医院和其他非应变医院分别有104床和924床负压隔离病房。台湾行政院长苏贞昌也表示，台湾备有超过4400万个外科口罩、193万个N95口罩，呼吁民众无需恐慌。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 春运已至 戴口罩过年 春节将至，每年的农历新年假期，成千上万的中国人回乡探望家人或出国旅游。武汉有1100万居民，是中国主要的交通枢纽。1月20日，中国官方确定武汉肺炎有人传人的风险。专家担心中国春节期间大量国内外游客会造成防疫上的困难。世界卫生专家建议民众主动防护，在咳嗽或打喷嚏时，遮住口鼻。避免出入人群密集的公共场所，并佩戴口罩。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 SARS卷土重来？ 中国卫生部门本周一(1月20日) 更新了新型冠状病毒肺炎的病例，将感染人数向上修正为220余人。多个地区出现患者，已有4人死亡。这个新型肺炎的感染病例出现之后，外界怀疑是否为SARS（传染性非典型肺炎）再度爆发，引发各国恐慌。人们回想起2003年，非典病毒肆虐全球。这个高传染性肺炎当时源自中国，但中国政府在SARS爆发初期隐瞒了疫情，导致蔓延速度加剧。图为东京羽田机场防疫广告牌（摄于2020年1月20日）

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 非典梦魇 2002年11月，广东省出现了首例非典型性肺炎感染者。这种高危险性的肺炎简称萨斯SARS，在2003年上半年在中国大部分地区以极快的速度广泛传播。据统计，全世界一共有8000人左右感染萨斯病毒，死亡人数约为800人。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 闻“鸡”色变 非典十年后，2013年，中国出现感染H7N9病毒的病例。疫情首先出现在上海，然后是邻近两省--江苏和浙江。禽流感是一种病毒引起的动物源性传染病，通常在鸟类和猪类间传播。人类的感染几率虽然低，但却是致命的。2014年初，香港在从广东省进口的鸡肉中发现禽流感病毒，并因此宰杀了2万只活鸡，此后又对来自大陆的活禽产品一度实施了进口禁令。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 致命埃博拉 同是2013年，这一年年末，几内亚埃博拉的一个小村庄一个孩童腹痛发烧，四天后死亡，随后他的亲人及一名护士也先后死去。转年春天，媒体对首批60个埃博拉死亡案例进行了报道，之后的数周和数月内，病毒传播到邻国塞拉利昂、利比里亚和尼日利亚。但是此时此刻，还没有人料到，一年之内，会有近6,000人死于该病毒，大约18,000人受到传染。2014年夏天，埃博拉病毒传入欧洲。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 潜伏期长 多人丧生 由于埃博拉疫情，世界卫生组织在2014年8月8日宣布全球进入紧急状态。病毒潜伏期长达21天，有很高的死亡率，在50%至90%之间。到了2015年8月初，埃博拉导致1.12万人丧生。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 流感病毒变异快 几乎年年都有不同程度的流感疫情出现。正是因为流感病毒变异的速度十分迅猛，所以也对医学界研制治疗药物和疫苗提出了很大的挑战。据世界卫生组织公布，全球每年都有300万到500万人感染严重的流感，其中大约有25万到50万人因流感而死亡。

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 西班牙流感 流感不是什么无关痛痒的小病，它也能给生命带来威胁。世界各地多次发生过大面积流感型传染病。1918年爆发过被称为“史上最恐怖的流感”--西班牙流感。先是美国士兵感染了这种病毒，开始发烧。后来，这种病毒扩散到法国直至欧洲大陆，最后成为全球性的传染疾病：仅仅一年，死于“西班牙流感”的至少有2000万人，甚至有记载说5000万人丧生于这场流感

触目惊心！ 盘点史上大规模传染疫情 怎样应对 中国疾控中心和世卫生专家意见建议民众要勤洗手、注意保持家庭和工作场所通风，另外，避免接触养殖或野生动物、生病的动物或是变质的肉。 作者: 文木 综合报道



非洲

中国是非洲最大的贸易伙伴，也是旅行非洲人数最多的国家。根据约翰·霍普金斯大学的「中国非洲研究计划」的数据，截至2017年底，非洲有20万中国工人，其中不包括商人和商店老板等众多非正式移民。尼日利亚政府说卫生当局对的冠状病毒病例保持警惕。尼日利亚疾病控制中心要求来自武汉的旅客主动通报是否出现身体不适的状况。南非国家传染病研究所说，患有严重呼吸系统疾病的任何人如果曾在两周内前往武汉或与冠状病毒患者密切接触，或在已确诊病例的设施接受过治疗，都应持续接受检查。

印度

印度周二宣布，将把包括香港在内的中国旅客机场热筛查范围从目前德里，孟买和加尔各答3个点扩大，加入钦奈、班加罗尔、海得拉巴、科钦等城市。班机到达印度之前的都会在机上通告，并引导在过去14天内前往武汉的发烧或咳嗽旅客主动向卫生当局通报。

新加坡和马来西亚

新加坡将在亚洲旅客吞吐量最大的樟宜机场扩大疫情监控。周三开始从中国起飞的所有旅客都要通过筛查才能入境。新加坡卫生部说，患有肺炎并有症状发作，并在14天内到过武汉旅行的人都将在医院接受隔离预防措施，并配合进一步调查。邻近的马来西亚也加强了吉隆坡国际机场的检疫。马来西亚卫生部副部长李文熙（Lee Boon Chye）周二说，正在对相关工作人员进行培训以处理可能的病例。 他强调，一旦出现病例会采取更严厉的措施。

俄罗斯

俄罗斯官员说，该国是最受中国旅客欢迎的旅遊目的地之一。当局估计，2018年约有200万来自中国的旅客。目前俄罗斯卫生部将新型冠状病毒描述为对俄罗斯的生物危害。俄罗斯公共卫生服务机构表示已开发出新的测试方法，让实验室得以快速检测出新型冠状病毒。

意大利

目前意大利尚未出现病例。意大利卫生部表示，从中国武汉飞往罗马莱昂纳多·达芬奇机场的直飞和转机乘客都将受到检查是否感染病毒。意大利卫生部说，被怀疑感染的旅客将在罗马的一家传染病医院接受隔离治疗。机场的海报建议旅客考虑延后前往武汉。如果真的要去，则要避免接触动物或未经烹煮的肉品。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、美联社)