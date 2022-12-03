 美特勤局：中國駭客竊取數千萬美元疫情救濟金 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美特勤局：中國駭客竊取數千萬美元疫情救濟金

自新冠疫情爆發以來，來自成都的網路犯罪集團竊取了至少2000萬美元救濟金，成為首例美國政府公開承認、涉及他國政府的重大網路詐欺案。被稱為「APT41」的中國駭客組織，為何能引起如此軒然大波？

從2020年4月到2021年5月，美國政府因駭客攻擊而多支付的失業救濟金恐超過3500億美元。

從2020年4月到2021年5月，美國政府因駭客攻擊而多支付的失業救濟金恐超過3500億美元。

（德國之聲中文網）路透社報導，美國特勤局週一（12月5日）表示，自2020年以來，中國駭客竊取了價值數千萬美元的美元疫情救濟金。

特勤局拒絕提供任何案件細節，但證實日前美國新聞台NBC報導的真實性。

該報導稱，被安全研究界稱為「APT41」或「Winnti」的駭客集團，總部位於成都，並與中國政府有所關聯。自疫情爆發以來，該組織竊取了至少2000萬美元的新冠救濟金，包括十幾個州的小企業管理局貸款和失業保險基金，成為首例美國政府公開承認、與海外政府相關的重大網路集團詐欺事件。

由於議題敏感，這些官員及專家大部分不願透露姓名。他們向NBC透露，這起案件可能只是冰山一角。

美國特勤局表示，目前正在進行的調查有超過1000項，涉及跨國和國內犯罪詐欺犯詐騙公共福利項目，而「APT41」是「一個值得注意的角色。」

一位熟悉「APT41」的美國前司法部官員告訴NBC：「他們深思熟慮，並擁有技術水平和豐富資源，以進行對國家安全產生直接影響的駭客攻擊。」

NBC指出，美國執法官員和反間諜專家在國會作證時更坦言，到目前為止，每個成年美國人的全部或多數個人數據都曾被中國政府竊取。

對此指控，中國駐華盛頓大使館尚未回應路透社及NBC的置評請求。

如何规避网络审查？

中國政府涉入？

多位現任和前任美國官員告訴NBC，「無論是中國政府指示『APT41』掠奪美國納稅人的資金，還是僅僅視而不見，這一盜竊案本身就是一個令人不安的發展。」美國司法部一位高級官員說，這將嚴重影響美國的國家安全。

據報，美國各州政府2020年開始發放新冠疫情失業基金後，網路犯罪分子就開始從中抽走大量佔比。

美國勞工部監察長辦公室報告指出，在8725億美元的疫情失業基金中，其不當支付率約高達20%，且真正的欺詐金額可能更高；該部門的監督機構上週向國會報告時，也發現有4個州前半年的42.4%疫情救濟金被不當支付。意即從2020年4月到2021年5月，美國政府多支付的失業救濟金恐超過3500億美元。

不過，特勤局多數官員並不認為竊取疫情救濟金是中國政府的目標，因為這種盜竊行為具有刑事風險。他們推測，中國政府可能只是「容忍」駭客從他們的「工作」中獲利。

美國國務院網路及數據政策局負責人菲克（Nathaniel Fick）向NBC表示，網路間諜活動是中國長期以來的國家優先事項，旨在加強其地緣政治地位。他說：「美國是（中國的）頭號目標，因為我們是其頭號競爭者。」

美國總統拜登與中國國家主席習近平在印尼20國集團峰會舉行一對一的場邊會晤。

美國總統拜登與中國國家主席習近平在印尼20國集團峰會舉行一對一的場邊會晤。

犯罪組織：「APT41」

「APT41」的5名成員在2019年和2020年被美國司法部起訴，罪名是對100多家公司進行間諜活動，包括軟件開發公司、電信供應商、社交媒體公司和視頻遊戲開發商。這些遭起訴的中國人都未被引渡，且案件仍在審理中。

參與起訴的前美國助理檢察官安（Demian Ahn）說，證據顯示「APT41」有巨大的影響力和資源，他們「擁有數万台機器，可在同一時間運作。」且他們的勢力幾乎滲透到世界各地的政府和公司。

「APT41」的入侵方法包括入侵合法軟體並將其「武器化」，以攻擊無辜用戶，包括企業和政府。另一種策略是跟踪合法軟體中公開披露的安全漏洞。據一位熟悉該組織的前司法部官員說，「APT41」利用這些訊息鎖定那些沒有立即更新其應用程式的用戶。

而專家和官員稱，「APT41」受國家指導的活動主要目的，是收集有關美國公民、機構和企業的個人資訊和數據。這些資料可被中國用來從事間諜活動

目前官員們不願評論「APT41」自去前被發現後，是否仍有機會進入州政府系統。勞工部、小企業管理局、網路安全、基礎設施安全局、聯邦調察局及白宮都拒絕發表評論，並將NBC新聞轉給司法部。

馬里蘭州的勞工部長羅賓遜（Tiffany Robinson）說，她所在州的系統每週仍被成千上萬的欺詐性申請和電話困擾。 「如果我們能團結再一起，真正開誠佈公地討論哪些地方運作良好，哪些地方出了問題，我們就能更好地阻止這一切發生。」

对于华为 我们应该感到担忧吗？

（路透社、NBC）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

A man lights a cigarette outside a Huawei retail shop in Beijing Thursday, Dec. 6, 2018. China on Thursday demanded Canada release a Huawei Technologies executive who was arrested in a case that adds to technology tensions with Washington and threatens to complicate trade talks. (AP Photo/Ng Han Guan) |

德国经济部: 不会效仿美国禁华为中兴产品 03.12.2022

德国经济部表示，不会跟进美国对中国电信设备制造商的禁令，但一份来自德国经济部的战略文件也建议，应禁止专制国家供应商为关键基础设施生产零部件。

Weltmacht Huawei 10898 © Lagardere

受美国禁令影响 华为也将退出欧洲市场？ 28.11.2022

美国联盟通信委员会（FCC）批准了针对华为和中兴等中国产通讯及监控产品在美国的进口和销售禁令。虽然这一禁令只对美国有效，但上述企业的欧洲业务也必将受到影响。

Weltmacht Huawei 10898 © Lagardere

忧国家安全 美国禁售华为中兴设备 26.11.2022

美国联邦通信委员会11月25日批准了最终版规范，禁止进口或者销售华为、中兴制造的通信设备，并限制使用海康威视等中国厂商生产的视频监控系统。该机构称，这是因为中国制造的设备构成了“不可接受的国家安全风险”。

广告

媒体看中国

China Peking | Coronakrise

德语媒体：告别"清零"也是一个痛苦的选择

武汉出现首例新冠感染者三年之后，种种迹象显示，中国领导层终于开始了对迄今为止的防疫政策的调整。至于当局是否会彻底告别"清零政策"，目前尚无法定论。  