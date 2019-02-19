 美特使赴越南凖备峰会 国务院避谈互设使馆 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.02.2019

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时政风云

美特使赴越南凖备峰会 国务院避谈互设使馆

美媒披露，美国与朝鲜正在考虑互相派遣联络官，这可能会开启美朝关系正常化。 然而美国国务院发言人乐于接受媒体提问時，却对这个问题避而不答。

Vietnam Skyline von Hanoi (imago/robertharding)

越南河内的夜景

(德国之声中文网) 美国朝鲜事务特使比根(Stephen Biegun)週二动身前往越南河内，料将与朝鲜代表金赫澈会面，为第二次特金会做准备。 本月7日到8日两天，比根曾前往朝鲜洽谈峰会事宜，目标是与朝鲜在第二次特金会所带来的「实质承诺」取得共识。 虽然比根说他在北韩的对谈十分有收获，但美国国务院表示，比根在该次会谈以后同意在峰会前再次与金赫哲洽谈。

USA Vertreter des Außenministers für Nordkorea Steve Biegun (Getty ImagesAFP/N. Kamm)

美国朝鲜特使比根

当被问及美国是否考虑解除制裁时，国务院发言人帕拉迪诺(Robert Palladino)说: 「我们在制裁上的立场一向很清楚。 制裁是全世界一起做的的制裁，它是... 直到我们达到最终成果，全面、最终、可验证的去核化之前，都会一直存在。 」他补充: 「但是我不想率先曝露... 我们在这个议题上如何协商的更多细节。 」

週二，美国媒体CNN引述消息人士指出，美国与朝鲜正在考虑互派联络官。 一旦谈妥，美方将派出精通韩语的资深外交官率领团队前往朝鲜设立办公室。 这个消息在美朝峰会前夕露出，格外引人注目。 先前国务院拒绝评论此事，而今记者询问时，国务院发言人帕拉迪诺也并未正面回复这个问题。

美国国务卿蓬佩奥上週说，已经是金正恩「该提供什么的时后了」，但是特朗普的团队却反而和缓下来，倾向采取一个更渐进式的、互惠的去核化进程。 週二，特朗普再次强调他希望朝鲜进行去核化，但是他却说他不急，也没有用时间表对朝鲜施压。

第二次特金会将於2月27到28日在越南河内举行。

罗法/杨威廉(路透社、德新社)

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金正恩坐飞机还是坐火车去越南？

朝鲜最高领导人金正恩有可能通过陆路方式抵达越南首都河内，并在那里同美国总统特朗普举行第二次会晤。媒体报道称，朝鲜的一个代表团检查了从中国通往越南的一条铁路的重点停靠站。 (19.02.2019)  

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特朗普去哪里再会小金?越南河内!

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替特金会暖场 美特使前往平壤协商

美国国务院周一表示，美国朝鲜特使比根将于周三在朝鲜首都平壤与朝鲜方代表会面，针对月底即将登场的特金会进行协商。 与此同时，联合国上周五发布一份报告，显示朝鲜运用民间设施作为聚集与测试飞弹的基地。 (05.02.2019)  

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