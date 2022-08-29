美特使克里盼重啟氣候談判 北京開出條件

（德國之聲中文網）美國氣候變化問題特使克里（John Kerry）週二（8月30日）接受《金融時報》訪問時敦促中國國家主席習近平重啟對話。他早前表示，停止雙邊氣候談判是懲罰全世界。第27屆聯合國氣候峰會（COP27）將於11月在埃及舉行，身為美國前國務卿的克里在訪問中說，對於兩國在峰會前重修關係抱持希望。

中國在週三（8月31日）開出恢復中美氣候談判的條件，是要求美方消除美國眾議院議長佩洛西訪台遺下的「負面影響」。中國外交部書面回覆路透社指：「美國應該消除佩洛西竄訪台灣帶來的負面影響，這是中美氣候變化合作不可或缺的條件。」該聲明也指出，中國會繼續主動參與有關氣候變化的國際論壇。

中國的反應突顯了世界兩大強國對全球氣候變化合作的分歧。包括克里在內的美國拜登政府官員已多次表達，希望中美氣候問題合作不會受到其他緊張議題影響；但北京拒絕把中美關係問題分別對待。

北京支持俄羅斯在烏克蘭的軍事行動和中美貿易糾紛本來就令兩國關係緊張，中國解放軍對台軍演令情勢雪上加霜。為了回應佩洛西於8月2至3日訪問台灣，中國在8月5日停止與美國的多個雙邊合作，包括氣候談判和高層軍官會議等。中美分歧也蔓延至能源領域，美國眾議院早前通過一項法案，禁止美國從中國進口牽涉強迫勞動的太陽能板和組件。

中美氣候合作陷入分歧

克里讚賞中國應對全球暖化付出的努力，形容「中國的表現較其承諾更為突出」。克里向《金融時報》表示：「他們說會做X、Y、Z，而他們實行了更加多。」他指中國是全球最大的再生能源生產者和部署者，「中國有其對於氣候危機的擔憂，但明顯地它也擔心經濟發展及可持續性問題」。

中国绿色未来之路 仍有许多艰难险阻

「氣候危機不是雙邊議題，而是全球性的，沒有任何兩國做出的改變可以比中美攜手做出的更加大。」克里同時表示，他不是要淡化其他議題，但在11月氣候峰會締造成功將是好開始。

克里說他與中國氣候變化事務特使解振華是「堅實朋友」，並呼籲各國領袖採取更迅速的行動應付危機。

中美是全球排放最多二氧化碳的國家，去年在格拉斯哥舉辦的聯合國氣候峰會（COP26）上，中美罕有地達成聯合聲明宣佈在氣候問題上展開合作。但事實上該聲明包含極少的新承諾，除了中國表示會開始處理甲烷排放問題；但中國沒有加入美國與歐盟訂立2020年減排30%甲烷的協定。

克里表示，原預料中國會公佈一項進取的甲烷減排計劃，華盛頓和北京亦正在合作加快淘汰煤炭和應對濫伐林木。在熱浪和乾旱導致能源緊張的情況下，中國8月的煤炭消耗量創下歷史新高；與此同時，美國政府預計今年全美五分一用電量將要由燃煤生產。

（路透社、金融時報）

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