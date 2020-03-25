 美版武汉? 纽约的疫情失速列车 | 科技环境 | DW | 26.03.2020

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科技环境

美版武汉? 纽约的疫情失速列车

美国约有一半的新确诊案例及三分之一的病亡案例来自纽约州。白宫也说，纽约人的「发病率」是美国其他地区的5倍。纽约州长古莫甚至用「子弹列车」来形容新冠病毒传播的速度。为什么会这样?

New York City Charging Bull Statue vor New Stock Exchange Börse (AFP/A. Weiss)

面对纽约失控的疫情，佛罗里达州州长德桑提斯23日就宣布，所有从纽约飞来的旅客都会被强制隔离14天。白宫25日也已经下令，要求所有最近曾经到过纽约的民众自我隔离14天。

(德国之声中文网) 3月26日美国确诊病历已经超过6万5千，疫情不断升温。世界卫生组织表示，美国很有可能成为新的疫情爆发点。其中纽约的状况特别严重。美国普利兹得奖记者盖蕊特(Laurie Garrett) 甚至用「美国版武汉」来形容纽约市的状况。

纽约州目前确诊案例超过3万，其中纽约市就有2万多。纽约市长白斯豪说，如果人数再不下降，医疗器材数量只够撑到这礼拜，之后要救命就会变得很困难。

关键原因:人口密度

其实为了减缓新冠病毒传播，纽约已经关闭了学校、要求非必要商家停业，也敦促居民几乎全天都待在家里。那为何疫情还是如此严重?

根据《纽约时报》，最大的致命伤就是纽约的人口密度太高。报导引用美国人口普查局(U.S. Census Bureau)调查表示，纽约是美国最拥挤的城市，大概有1千万人生活在这里。在这么小的空间里，拥挤的地铁、蜂窝般的公寓，让病毒在纽约迅速传播，感染范围不断扩大。

报导访问史丹佛大学流行病学家古德曼(Steven Goodman)。他说：「在人口密集中心，人与人随时都在互动，病毒自然传播可以快扩散。」

纽约州长古莫的说法更直接，他请大家「想想这座城市的日常生活」。他说:「我触摸了这张桌子——病毒可能在这里停留了两天。我走了，明天你来，触摸到那个地方......在纽约市如此密集的地方，很多人都在触摸到很多地方，对吧？公园长椅、杂货店柜台。」

延伸阅读:意大利疫情为何失控 世界学到什么?

《纽约时报》把纽约的状况拿来与美国第二大城市洛杉矶对比。比起纽约早就以万计的确诊病例来说，洛杉矶刚刚超过8百。研究人员发现，感染数字差这么多的原因就是因为加州的居住环境整体来说间距比较大。

以人口来说，洛杉矶的长居住民大约有4百万人，只有纽约的不到一半，人口密度也远不及纽约。加州大学柏克莱分校公共卫生学院传染病学教授赖利接受《纽约时报》访问说:「在加州，我们被分散开来.......大家都开车，公共交通系统很糟糕。」

《纽约时报》也说，纽约地铁一天有超过5百万人使用，40万人居住在拥挤的公有住房，远远超过其他任何城市。世界上最繁忙的旅遊景点之一时报广场每年参观的人数将近4千万人。纽约到处人潮汹涌的状况成为病毒传播最好的途径。

纽约州长古莫提醒，纽约其实是美国疫情缩影，会发生在纽约，就有可能发生在加州或是伊利诺等州。只是时间早晚而已。有鉴于纽约状况如此惨重，美国各大城市现在绷紧神经防疫，避免疫情继续肆虐。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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