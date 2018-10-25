美炸弹邮包案延烧 特朗普怪罪媒体

（德国之声中文网）美国警方在週四 (10月25日) 再检获两个怀疑炸弹包裹，其中一个在影星罗拔迪尼路(Robert De Niro) 位于纽约的餐厅发现，另一个目标则是民主党藉的美国前副总统拜登，警方在德拉瓦州把它拦截下来。

75岁的罗拔迪尼路是荷里活影坛中最高调批评特朗普的人物之一，在今年六月的东尼颁奖礼上更以粗言斥责特朗普，特朗普则反斥他「IQ很低」。

美国警方初步调查指，炸弹包裹可能来自佛罗里达州，相信曾经进入美国邮政系统。当局正在检测疑似炸弹包裹中的粉末，初步排除生物学上的危险物质。

目前炸弹包裹的目标都是知名民主党政治家及CNN，外界认为是要威胁特朗普的反对者。特朗普回应称，出现这类情况媒体要负一定责任。他谴责这一事件是「蓄谋袭击」，但同时批评媒体对此也有责任，应"结束无休止的敌对和持续负面的、甚至是虚假的故事和攻击"。特朗普呼吁回归平和的公共讨论，并要求媒体为"跨越隔阂、团结人心"做出贡献。

白宫发言人桑德斯 (Sarah Sanders) 与特朗普口径一致，她在週四的记者会上责怪传媒火上加油，称要特朗普为事件负责是「荒谬」。

荷里活影星罗拔迪尼路(Robert De Niro)一直高調批評特朗普。

赞攻击记者行为

然而，特朗普本人曾一再把批评自己的媒体称为"人民公敌"。他对批评者也经常使用带侮辱性的、激烈的言辞。不久前他还称民主党人是"犯罪分子"和"乌合之众"。

CNN总裁扎克（Jeff Zucker）批评特朗普，完全无视他自己对媒体的谩骂所造成的后果。"白宫对媒体所受到的持续攻击的严重程度完全没有意识到"，扎克说，总统、尤其是白宫媒体发言人应该明白，他们的话是在产生影响的。特朗普一再指责CNN传播假新闻。他去年在推特发布一视频，显示自己挥拳打向一个把CNN标识套在头上的人。上周，特朗普还表扬了一名暴力袭击记者的国会议员。

發件者是同一人

本周三（10月24日）有多个爆炸物在美国被截获，它们作为邮包或信件寄出。收件人包括前总统奥巴马、前民主党总统候选人希拉里·克林顿和其他民主党政治家、前中央情报局局长布雷南（John Brennan）、亿万富翁索罗斯和CNN电视台。

据联邦调查局（FBI）的初步调查，这些邮包内是简单的雷管炸弹。据未经证实的消息称，其中的信件炸弹确实具有爆炸力。调查人员认为，邮件的发件人是同一个，其背景尚不清楚。

叶宣/凝炼/李芊（德新社、法新社、路透社）