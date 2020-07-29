 美澳高层会晤 聚焦中国问题与军事合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.07.2020

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美澳高层会晤 聚焦中国问题与军事合作

两国在会谈中提及香港及南海问题，双方表明将扩大军事合作来维系区域安全。但澳大利亚也重申在扩大合作同时，坎培拉无意伤害与中国的关系。

USA Mike Pompeo (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/R. Chiu)

美国国务卿蓬佩澳 (Mike Pompeo) 表示：「美国了解澳大利亚与自由世界中的其他国家所面临的威胁，美国也将继续维系与澳大利亚的关系。」

(德国之声中文网) 美国与澳大利亚的外长与防长周二 (7月28日) 在华府会晤，因应两国与中国的紧张关系持续升级，双方将扩大军事合作。澳方也表态支持美国近期对华强硬政策，强调两国将在超高音速丶电子与太空等国防领域展开合作，表示两国将为维护区域安全与抵御入侵行为共同努力。

美国国务卿蓬佩澳 (Mike Pompeo) 表示：「美国了解澳大利亚与自由世界中的其他国家所面临的威胁，美国也将继续维系与澳大利亚的关系。」

美国防长埃斯帕（Mark Esper）则赞扬澳方上周派5艘战舰参与美国与日本在菲律宾海附近的军演。他説：「这些演习不但强化了美国与盟友间的军事互通性，也向北京释出一个强烈的讯息，也就是我们将在国际法允许的范围内施行我们的军事权。」

关切香港及南海问题

美澳高官会后发布联合声明指，两国关切中国损害「一国两制」与违背「中英联合声明」的承诺，并侵蚀香港的自由与自治，两国都认为《港区国安法》将损害香港的法治，并侵害香港人的言论与和平集会的自由。

蓬佩奥也在联合记者会上赞扬澳大利亚勇於抵抗中国压力，并表示美澳两国将继续合作，在中国不断扩张势力的南海重新伸张法治。

澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）则称，虽然两国将在对抗假新闻与防疫上扩大合作，但澳大利亚并非在所有关於中国的事情上，看法都与美国一致。她重申：「我们与中国的关系相当重要，我们也无意伤害双边关系。然而，我们也不愿做出违背我国利益的事。」

佩恩并未阐述双方在哪些议题上有歧见，仅称澳大利亚将依据国家利益与安全自行做出判断与决定。她说：「我们也是以同样方式应对中国。我们两国有强健的经济往来与其他交涉，这对两国都有利。」

拟扩大达尔文军事行动

Australien Außenministerin Marise Payne (AFP/S. Khan)

澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）则称，虽然两国将在对抗假新闻与防疫上扩大合作，但澳大利亚并非在所有关於中国的事情上，看法都与美国一致。

联合声明又指，两国讨论了扩大在澳大利亚北部城市达尔文附近的军事行动，美国海军自2012年起便定期派遣海军驻守该处。美澳两国也考虑与日本跟印度在周遭海域进行军事演习，而美国也预计将在达尔文建立军用的燃油储备。

澳大利亚去年曾表示，不会让美国在其领土内建立中程飞弹的基地，因为该举动被视为是让美国飞弹瞄准中国。美国防长埃斯帕（Mark Esper）周二再次徵询澳大利亚是否愿意考虑让美国在其领土建立飞弹基地，强调两国将在未来几年对外公开更多的军事策略与实力。

楊威廉/李澄欣 (路透社、法新社) 

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