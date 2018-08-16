 美澳英法欲在太平洋岛国增设使馆 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.08.2018

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时政风云

美澳英法欲在太平洋岛国增设使馆

眼看中国成为太平洋岛国的第二大投资者，西方国家蹦紧神经，考虑在该区域增设使馆，增加与该区域的交流。

Fidschi Inseln Korallenriff Klimawandel Erderwärmung (Imago/alimdi)

斐济也是太平洋岛国之一，以其美丽的珊瑚礁成为观光胜地

(德国之声中文网) 多名消息人士向路透社记者透露，美国、英国、法国、澳大利亚为了制衡中国在太平洋岛国的扩张趋势，打算在该区增设使馆、增加派员，也增加与岛国领导人双边交流。

人口稀少的太平洋诸岛之所以会成为外交战场，是因为在联合国等国际场合，小国和其他人口多的大国具有等值的投票权。另外，其中不少岛国也握有丰富的海洋资源。

中国从2011年开始，在该区域总共提供了13亿美金的优惠贷款与赠与，成为继澳大利亚之后的第二大投资者。西方国家忧心岛国们日后会无法偿还庞大的债务。

本月月初，汤加首相吁请其他大洋洲国家共同向中国提出豁免债务。但是在中国表达不满之后，很快就打消念头。

华府将在未来两年内在帕劳与斐济增加外交官。帕劳承认台湾主权并保有邦交关系。

澳大利亚政府几个月前决定在吐瓦鲁派高级专员，几周之内就会派人上任。

英国也会在2019五月之前，在瓦努阿图、汤加、萨摩亚设置高级专员。

法国总统马克龙则正在安排明年年初前往大洋洲区域访问政治首长。

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与中国军事合作

除了经济之外，中国也加强与太平洋岛国的军事合作。

斐济海军少将维利姆·诺波托(Viliame Naupoto)告诉路透社，斐济在今年之内就会收到中国赠与的研究船，可以做海底成像。这也是中国第一次送军事设备给斐济。西方国家视此举为中国拉拢斐济的象征。

中国之所以这么做，很可能是因为斐济在该区域算是经济不错的国家。澳大利亚前外交官说，「斐济观光业发达，经济实力强韧，财务上有很多选择。」

下周开始澳大利亚东北角举行为期两周的军事演习，巴布亚新几内亚、斐济、汤加都会参加。美国、法国、日本、中国应澳大利亚邀请，也都会参与。

罗法/夏立民 (路透社)

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