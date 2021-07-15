 美澳军演 澳媒：中国首派两艘舰船监视 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2021

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时政风云

美澳军演 澳媒：中国首派两艘舰船监视

两年一度的美澳军演期间，中国派侦察船“围观”并非先例。但是据澳洲媒体报道，船舰的数量达到两艘尚属首次，澳洲国防部亦表示惊讶。

Australien | Militärübung Talisman Sabre 2021

（德国之声中文网）美国和澳大利亚等多国“2021护身军刀”（Talisman Sabre 2021，简称TS21）联合军事演习期间，中国派出两艘侦察船开往澳洲。 澳洲天空新闻（Sky News）周日（7月18日）援引澳洲国防部长达顿（Peter Dutton）报道称，在军演举行期间，澳军发现中国派出第二艘情报搜集舰开往澳洲。

达顿介绍，这艘 “海王星号”与此前被证实开往澳洲的中国海军“天王星号”是姐妹舰。他同时表示，到目前为止，这两艘中国情报搜集舰的活动均属合法行为。澳洲国防部一直在监控这两艘中国船舰，作为军演举行期间“更广泛监视行动的一部分”。

意料之中和意料之外

天空新闻指出，美澳军演一直都受到中方的关注，但这是澳洲首次发现中国派出两艘中国情报搜集舰进行监视。

澳大利亚公共媒体特别服务广播公司（SBS）周日也报道指出，达顿对中国会派出第二艘“间谍船”监视美澳演习而感到惊讶。达顿表示：“这次有两艘船令我们感到惊讶，中国明显做出扩大存在的决定。”

本周早些时候，澳大利亚广播公司（ABC）报道“天王星号”靠近澳洲时，达顿坦言：“我们完全预料到在演习期间会有一艘这种类型的舰艇抵达，并且为其出现做好了计划，就像我们之前每次都做的那样。类似船只的出现并没有对2017年或2019年的’护身军刀’演习造成影响，我们相信它也不会妨碍今年的演习。”

中国官媒指责澳方“炒作”

针对“天王星号”的相关报道，中国官媒《环球时报》批评道：“近来，澳方打着'航行自由'的旗号频繁在南海活动，而其口口声声宣扬支持海洋法和航行自由的同时，每逢美澳联合军演，又将中国船只冠以'间谍船'之名，炒作在澳领海外中国船只的行动轨迹。”

据澳大利亚国防部网站介绍，“2021护身军刀”演习是澳大利亚国防军和美军之间最大的双边联合训练活动，旨在检验双方部队规划和开展联合特遣部队行动的能力，提高澳大利亚和美国部队之间的战备水平和互操作能力。

“护身军刀”演习每两年举行一次，本年度是第九次演习，于本周三（7月14日）在澳大利亚及周边海域开幕。除了主办的美国和澳大利亚外，还有来自日本、韩国、新西兰、加拿大和英国的部队参加，另外德国、法国、印度与印度尼西亚也以观察员身份前来观摩。今年参加演习的总兵力约为1.7万人。预计此次演习将持续到本月底。


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澳美军演在即 中国军舰疑似靠近观察

澳大利亚国防部官员表示，本周一他们注意到中国一艘侦察船的行踪，澳方推测这艘侦察船将会驶向澳大利亚领海以外的海域观察下月即将展开的澳美联合军事演习。  

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