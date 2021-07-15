美澳军演 澳媒：中国首派两艘舰船监视

（德国之声中文网）美国和澳大利亚等多国“2021护身军刀”（Talisman Sabre 2021，简称TS21）联合军事演习期间，中国派出两艘侦察船开往澳洲。 澳洲天空新闻（Sky News）周日（7月18日）援引澳洲国防部长达顿（Peter Dutton）报道称，在军演举行期间，澳军发现中国派出第二艘情报搜集舰开往澳洲。

达顿介绍，这艘 “海王星号”与此前被证实开往澳洲的中国海军“天王星号”是姐妹舰。他同时表示，到目前为止，这两艘中国情报搜集舰的活动均属合法行为。澳洲国防部一直在监控这两艘中国船舰，作为军演举行期间“更广泛监视行动的一部分”。

意料之中和意料之外

天空新闻指出，美澳军演一直都受到中方的关注，但这是澳洲首次发现中国派出两艘中国情报搜集舰进行监视。

澳大利亚公共媒体特别服务广播公司（SBS）周日也报道指出，达顿对中国会派出第二艘“间谍船”监视美澳演习而感到惊讶。达顿表示：“这次有两艘船令我们感到惊讶，中国明显做出扩大存在的决定。”

本周早些时候，澳大利亚广播公司（ABC）报道“天王星号”靠近澳洲时，达顿坦言：“我们完全预料到在演习期间会有一艘这种类型的舰艇抵达，并且为其出现做好了计划，就像我们之前每次都做的那样。类似船只的出现并没有对2017年或2019年的’护身军刀’演习造成影响，我们相信它也不会妨碍今年的演习。”

中国官媒指责澳方“炒作”

针对“天王星号”的相关报道，中国官媒《环球时报》批评道：“近来，澳方打着'航行自由'的旗号频繁在南海活动，而其口口声声宣扬支持海洋法和航行自由的同时，每逢美澳联合军演，又将中国船只冠以'间谍船'之名，炒作在澳领海外中国船只的行动轨迹。”

据澳大利亚国防部网站介绍，“2021护身军刀”演习是澳大利亚国防军和美军之间最大的双边联合训练活动，旨在检验双方部队规划和开展联合特遣部队行动的能力，提高澳大利亚和美国部队之间的战备水平和互操作能力。

“护身军刀”演习每两年举行一次，本年度是第九次演习，于本周三（7月14日）在澳大利亚及周边海域开幕。除了主办的美国和澳大利亚外，还有来自日本、韩国、新西兰、加拿大和英国的部队参加，另外德国、法国、印度与印度尼西亚也以观察员身份前来观摩。今年参加演习的总兵力约为1.7万人。预计此次演习将持续到本月底。



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