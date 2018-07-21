美澳共同加强资安 蓬佩奥外交乐观

(德国之声中文网) 美国内阁高官，美国防长马蒂斯(Jim Mattis)与美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)在美国加州斯坦福大学与澳大利亚举行年度双边会谈，为期两日。会中，马蒂斯与澳大利亚防长佩恩(Marise Payne) 签署协议，加强资讯安全的研发合作。

佩恩说:「在资讯安全领域，对创新的需求格外重大。我国不管是军方还是商界，都在资讯安全方面遭遇到重大威胁。」

最近，军事级别的的黑客攻击增加，意图窃取敏感资讯。俄罗斯也持续尝试在美国等民主国家进行策反。

美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)宣布，两国签署谅解备忘录，以加强关键性网络技术研发，共同应对各领域安全威胁。

蓬佩奥与澳大利亚毕晓普(Julie Bishop)会晤后，对美国在东亚地区的政治地位发表评论。他说，就算中国的势力逐渐扩张，他也有信心南太平洋的国家还是选择与美国结盟而不是中国。

「美国几十年来持续反映民主价值。我认为南太平洋地区跟其他地区一样，能够理解与美国结盟的重大意义。」

「 与美国成为盟友所象征的人道意涵与结交其他国家截然不同。我认为时间会证明谁是对的，不只是在南太平洋地区，在全世界都是如此。」他补充。

罗法/李芊(法新社)