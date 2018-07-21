 美澳共同加强资安 蓬佩奥外交乐观 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

美澳共同加强资安 蓬佩奥外交乐观

美澳确认就资讯安全研发进行合作，但蓬佩奥对亚太地区的乐观看法更引人注目。

Mike Pompeo (picture-alliance/AP Photo/M. J. Terrill)

蓬佩奥认为与美国成为盟友别具人道意义

(德国之声中文网) 美国内阁高官，美国防长马蒂斯(Jim Mattis)与美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)在美国加州斯坦福大学与澳大利亚举行年度双边会谈，为期两日。会中，马蒂斯与澳大利亚防长佩恩(Marise Payne) 签署协议，加强资讯安全的研发合作。

佩恩说:「在资讯安全领域，对创新的需求格外重大。我国不管是军方还是商界，都在资讯安全方面遭遇到重大威胁。」

最近，军事级别的的黑客攻击增加，意图窃取敏感资讯。俄罗斯也持续尝试在美国等民主国家进行策反。

美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)宣布，两国签署谅解备忘录，以加强关键性网络技术研发，共同应对各领域安全威胁。

蓬佩奥与澳大利亚毕晓普(Julie Bishop)会晤后，对美国在东亚地区的政治地位发表评论。他说，就算中国的势力逐渐扩张，他也有信心南太平洋的国家还是选择与美国结盟而不是中国。

「美国几十年来持续反映民主价值。我认为南太平洋地区跟其他地区一样，能够理解与美国结盟的重大意义。」

「 与美国成为盟友所象征的人道意涵与结交其他国家截然不同。我认为时间会证明谁是对的，不只是在南太平洋地区，在全世界都是如此。」他补充。

罗法/李芊(法新社)

DW.COM

和中国不愉快 澳议会禁止外国实习生

澳大利亚参议院发言人周四宣布，外国实习生今后禁止替议员工作。这一决定也是该国整改的一个组成部分，其重心旨在阻止中国人潜入澳国事务。 (12.07.2018)  

澳学者：中国利用社会信用体系控制外企

澳大利亚学者的一份研究报告指出，中国的社会信用体系不仅仅给自己的公民“打分”，从而控制其言行，其影响力还渗透到国界线以外，波及外国企业和机构。近来多家航空公司迫于压力更改网页上关于台湾的名称，就是其中一例。 (30.06.2018)  

相关内容

Logo von Huawei

华为产品可能威胁英国国家安全？ 21.07.2018

英国政府周四发布的一份报告指出，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。华为方面则表示，这份报告也说明，英国政府对华为的监督工作正在按计划有序进行。

Mobile World Congress Barcelona Matebook Spanien

美问谷歌推特 数据有无给华为? 08.06.2018

美国一向认为华为与中国共产党渊源颇深，会对国家安全形成威胁。如今脸书被爆数据分享给华为，人们需不需要担心其他公司也一样?

Screenshot:S-Bahn Streife: Berliner NPD schafft Schutzzone

柏林极右政党宣布建立“保护区” 19.07.2018

柏林民众已经毫无安全感可言，以至于不得不由“公民自卫队”来保障他们的安全，这是一部极右政党宣传片所要传递的信息。该影片已引起了极大的争议。

媒体看中国

China Impfungen in Shanghai (picture-alliance/dpa/W. Yadong)

德语媒体：如何练就对丑闻的免疫力

中国又一次爆发疫苗丑闻，引起了几乎所有德语报刊的关注。记者们还注意到，北京当局责令彻查涉事企业的同时，也加强了对网络讨论的管制。 