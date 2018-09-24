美準大法官性侵案 当事人激动对质

(德国之声中文网) 事件主角克莉丝汀·福特和布雷特·卡瓦诺在週四(9/27)的听证会上含泪互相反驳。两人出席美国参议院听证会，针对80年代青少年时期一起性侵疑云作证。

这场听证会引起全美瞩目，因为卡瓦诺被美国总统特朗普提名为最高法院大法官，参议员是否投票认可成为重要关键。

福特首先作证，称卡瓦诺在一场社交聚会上将她锁在卧室，并强压在床。她说：「布雷特伸手摸我，想要脱掉我的衣服，但是没办法，因为他喝醉了......我当时以为他会强暴我。」

随后卡瓦诺作证时告诉参议员，他是无辜的，并指责这些指控毁了他的家人。他称这是「计算过和精心策划的政治打击」。他在证词中说，没有听福特说了什麽。卡瓦诺在回应时一度显得非常生气。

福特的证词要点

今年51岁的心理学教授克莉丝汀·福特告诉参议员委员会，1982年的夏天，卡瓦诺在在马里兰州的一栋房子裡试图性侵她，当时卡瓦诺17岁，她15岁。

「他用手摸遍我的身体，贴着磨蹭我。我想大声求救时，他用手摀住了我的嘴，让我极度恐惧，也对后来的生活产生抹灭不去的影响。当时我无法呼吸，以为布雷特会不小心杀了我。」

她表示，最深刻的记忆是「卡瓦诺和另一个男孩在袭击我时是喝醉的状态......把快乐建立在我的痛苦上。」

福特告诉参议员：「布雷特的攻击在很长的一段时间裡彻底改变了我的生活。」她说自己产生焦虑、恐惧和创伤后压力症候群（PTSD），并且多年来在学业和社交生活中痛苦挣扎。

当民主党参议员黛安·范斯坦（Dianne Feinstein）问她会不会认错人，福特回答说：「绝对不可能。」

卡瓦诺的证词要点

53岁的卡瓦诺表示，他「明确无误地否认对他的指控」。他根据当时日曆纪录告诉参议员，并不在福特所描述的派对上，也没有与她「发生任何性关係或身体接触」。他承认未成年时有饮酒，但从未喝到断片。

他有时哽咽，描述这些指控对他造成严重影响，「完全和永远毁掉了他的家人和名声」。他说提名之所以遭到反对是一场「精心策划的政治打击」，其怒气原本是针对特朗普。他将这个过程比喻成「马戏团」，也说他「不会被吓倒」而放弃最高法院大法官提名。不过卡瓦诺被民主党参议员理查德·德宾 (Richard Durbin)问到是否愿意让联邦调查局调查这些指控，他却拒绝回答是或否。

抗议者在最高法院外遊行

支持卡瓦诺和福特的抗议者在听证会期间各自集结。一些人举着标语敦促参议员「认可卡瓦诺」，其他人则是举着「最高不正义到此为止」(Supreme Injustice must end )和「我们相信福特博士」等标语。

加上福特，目前已经有三位女性出面指控卡瓦诺行为不检。黛博拉·罗米瑞斯 (Deborah Ramirez)告诉美国媒体，当两人就读耶鲁大学时，卡瓦诺在大学派对对她展露身体私处。茱莉·斯温尼克 (Julie Swetnick) 则表示，卡瓦诺在一场派对上对女生「言语辱骂和身体侵犯」，而当她被多个男孩强暴时，他也在场。

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特朗普对这些指控的回应

特朗普总统替卡瓦诺高声辩护，声称这些指控是捏造的，是民主党人「骗局」的一部分。不过，他也表示会参考福特在听证会上所说的内容，如果被说服，他可以撤回提名。

卡瓦诺若通过提名将如何影响最高法院

特朗普选择了坚定的保守派卡瓦诺来取代退休的大法官肯尼迪。过去肯尼迪在四个保守派和四个自由派大法官之间的法庭上是关键票数。若卡瓦诺的任命得到认可，将巩固保守派对最高法院的控制 ，进一步使联邦司法机构向右翼倾斜。民主党一直拒绝特朗普的提名，有关性侵指控更拉长了双方的战线。民主党人要求暂停提名程序，直到对全面清查相关案件。

接下来呢？

最高法院的任命必须由参议院确认。目前特朗普所属的共和党议员佔多数。几个星期前，卡瓦诺任大法官的确认案似乎已达成协议，但事情因为性侵疑云发生了变化。有迹象显示一些温和的共和党议员可能转向。委员会将于週五举行投票。如果获得批准，将在下週二全体参议院上进行最终投票。

夏立民/夏立民 （路透社、德新社、美联社）