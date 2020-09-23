美清单制裁58中企 中国批破坏自由贸易

(德国之声中文网) 对于美国商务部周一(21日)将58家中国企业增列至一份与中国军方有关的名单，称任何实体向上述企业出售最终用于军事目的的物品前需要获得许可，中国外交部发言人汪文斌22日在例行记者会上表示中方坚决反对: 「一段时间以来，美国动用国家力量，泛化国家安全，不断滥用出口管制等措施对他国特定企业进行打压、遏制，这是对自由贸易规则的严重破坏，是对全球产业链供应链安全的严重威胁，也是对包括美国在内的各国人民福祉利益的严重损害。」汪文斌并敦促美方「立即停止错误做法，给予各国企业公平待遇」。

美国政府将逾百家中国和俄罗斯企业列入「军事最终用户」清单，因认定这些公司与军方有联系，而限制美国企业与之往来。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross) 周一表示，这项举动建立了一个新的程序「协助出口商筛选他们的客户是否为军事终端用户」。他说，「商务部认知到利用美国与全球商业伙伴关系作为杠杆，打击中国和俄罗斯的重要性。他们试图将美国科技转用于其破坏稳定的军事项目。」

商务部公布的清单有103家中俄企业，当中有58家为中国企业、45家为俄罗斯企业。与11月路透社披露的草案比对，商务部公布的名单比当时草案少了14家。其中，中国企业的数量减少了31家，俄罗斯企业的数量增加了17家。

除了数量变动以外，有一些曾在草案中出现的公司在21日公开的名单中却没有出现。中国商用飞机公司(COMAC)，科罗拉多州的艾睿电子公司（Arrow Electronics）的香港子公司，以及总部位于德州的TTI公司旗下的香港子公司，都没有在最终名单上。TTI公司是波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）的电子元件分销商。股神巴菲特是波克夏·海瑟威公司的董事长与最大股东。

虽然中国商用飞机被移出名单，但是中国航空工业集团（AVIC）下属的7个机构仍在名单上。此外，中国航空发动机集团（Aero-Engine Company of China）下属8个机构，以及其他与航太或飞机设计有关的公司也都在名单上。

商务部公布的名单还不是定案。商务部表示，美国公司必须继续尽自己能力做好调查，了解他们的买家是否被认定为军事最终用户。

中国商用飞机公司也在商务部名单上

惹怒中国

去年春天，商务部扩大了「军事最终用户」的定义，其适用范围不只包含武装力量和国家警察，还包括任何对维修与制造军事武器有所贡献或表达支持的个人或实体，即便他们本身业务与军事无关。

美国若想要出售商品给被认定为「军事最终用户」者，需要先向政府申请许可，大部份时后都会被否决。

上个月路透社披露清单草案时，外交部发言人赵立坚表示坚决反对，称「美方所作所为严重违背美方一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则，必将损害美国国家利益和自身形象」。此次外交部发言人汪文斌也再次代表中方表达反对立场。

张慈/杨威廉 (路透社、美国商务部)

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