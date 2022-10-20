 美海軍作戰部長：中國可能2024年前攻台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2022

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美海軍作戰部長：中國可能2024年前攻台

美國海軍作戰部長警告，美軍須為此做好準備。與此同時，美國國務卿布林肯在短短一週內，再提北京欲加速統一台灣。對於這些攻台時間表，專家怎麼看？

今年8月，中國在佩洛西訪台後對台灣周圍實施軍演。

今年8月，中國在佩洛西訪台後對台灣周圍實施軍演。

（德國之聲中文網）美國海軍作戰部部長吉爾德伊上將（Michael Gilday）週三（10月19日）警告，中國可能在2024年之前武力犯台。這是台海局勢緊張之下，最新一位提出類似擔憂的美國官員。

根據英國《金融時報》報導，吉爾德伊在美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）舉辦的一場對談中表示，美國必須考慮，中國攻台時間表可能比外界預期還要來得更悲觀，可能更早對台灣採取行動。

在被問及中國2027年可能攻台的說法時，吉爾德伊回應：「當我們在談論2027年這個時機點時，在我看來，肯定還有2022年或2023年（這兩個）時機點。」他說：「我不能排除這種可能性，我完全沒有要危言聳聽的意思......只是我們不能期盼這種可能性憑空消失。」

2021年，時任美國印太司令部司令戴維森上將（Philip Davidson）曾表示，解放軍可能在2027年之前對台灣採取行動。此後，美國關於中國侵台時間表的有關辯論變得更加激烈。法新社指出，美國海軍作戰部長的最新發言，顯示華盛頓對於北京對犯台意圖的高度警惕。

吉爾德伊解釋：「這不僅僅是根據習主席所說的，還有中國人的行為方式和他們所做的事情。」他說：「我們在過去20年中所看到的是，他們所做的每一個承諾，都比他們說的要早兌現。」

中國國家主席習近平日前在中共二十大會議首日報告稱，中國絕不承諾放棄對台使用武力。習近平預料將在二十大後，史無前例地取得第三任期。

習近平二十大談台港

布林肯再談北京欲加速統一

吉爾德伊的發言，是繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）後，美方針對台海局勢發出的最新警告。布林肯週一（17日）表示，北京近年對台灣的態度發生變化，中國已經做出了一個決定，「即現狀不再被接受，北京決心在更快的時間實現統一」。

中國外交部發言人汪文斌隨後批評布林肯的說法，「不是對承諾的重申，而是對承諾的篡改」，呼籲美國「回歸『一個中國』的本源本義」、落實「不支持『台獨』的表態」。

布林肯週三（19日）接受美國廣播公司新聞網（ABC）節目《早安美國》（Good Morning America）專訪時，被問及此事。他重申，他認為北京希望加速統一，「可能通過任何方式，通過脅迫和壓力，如有必要，還可能通過武力。」

布林肯補充道，美方將盡其所能「確保台灣有能力、有效地保護自己免受侵略」，美方也向中國明確表示，「期望這些分歧能夠得到和平解決。」

布林肯在一週內兩次談及北京欲加速統一。

布林肯在一週內兩次談及北京欲加速統一。

針對中國可能攻台，台灣國安局局長陳明通週四（20日）表示，北京「武力攻台，沒有贏的可能」，因為其將遭遇經濟制裁與外交孤立，且會成為「中華民族的罪人」

專家如何解讀？

德國馬歇爾基金的中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）向《金融時報》表示，北京可能在2027年攻擊台灣的時間表，已經「融入了美國思維」，特別是在五角大廈和情報界。但她表示，這似乎只是基於對中國何時有能力入侵台灣的評估，而不是提供有關北京意圖的情報。

「我們不能排除任何事情，但說有一個2022年或2023年的時機點是純粹的猜測。我認為這是不負責任的。」葛來儀也表示，她對2027年攻台的觀點抱持懷疑態度。

對此，前美國國防部對台事務部門主任唐安竹（Drew Thompson）也在推特發文表示，他認為吉爾德伊的示警，不是在評估中國的意圖，「而是在談論美國的準備工作、部隊發展和優先次序。」

（法新社、《金融時報》等）

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