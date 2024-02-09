 美海军陆战队直升机坠毁 5名军人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

美海军陆战队直升机坠毁 5名军人死亡

美国军方周四（2月8日）确认，在南加利福尼亚一场直升机坠毁事故中，5名海军陆战队员遇难。去年以来，美国军用飞机发生了一系列致命事故。

美国海军陆战CH-53E“超级雄马”直升机

美国海军陆战CH-53E“超级雄马”直升机

（德国之声中文网）美国军方周四（2月8日）确认，在南加利福尼亚一场直升机坠毁事故中，5名海军陆战队员遇难。

美国当局表示，一架CH-53E“超级雄马”直升机于周二晚上在圣地亚哥东部的山区偏远地带松谷（Pine Valley）坠毁。

事故处理最新进展

海军陆战队表示，正在进行搜寻坠机受害者遗体的工作，并且已经启动了调查。

该飞机原计划从美国内华达州克里奇空军基地出发，飞往位于加州圣迭戈县的米拉马海军陆战队航空站。

美军第三海军陆战队航空团指挥官博格舒尔特（Michael Borgschulte）少将在声明中表示：“我怀着沉重心情和深切的悲伤，宣布失去五名杰出海军陆战队员的消息。”

在一份声明中，美国总统拜登表示他对这些军人的丧生感到“心碎”。

拜登说：“我们向他们的家人、他们的中队和美国海军陆战队表示最深切的哀悼，我们哀悼我们国家最优秀的五位勇士的丧生。”

他说：“今天，当我们哀悼这一深重的损失时，我们纪念他们无私的服务和最后的牺牲——并重申我们对所有服役军人及其家庭承担的神圣义务。”

一连串致命事故

过去几年里，美国军用飞机发生了一系列致命事故，包括2022年1月底一架F-35战机在南中国海域参加军演时坠毁航母甲板。去年11月末一架V-22鱼鹰倾转旋翼飞机在日本海岸外坠毁，造成8名军人死亡。

同月早些时候，一架UH-60直升机在地中海的一次训练演习中坠毁，5名军人死亡。

另一架鱼鹰飞机去年8月份在澳大利亚坠毁并起火，导致3名海军陆战队员死亡。

去年4月份，两架直升机在从阿拉斯加一个偏远地区的训练任务返回时相撞，造成3名士兵死亡。

（路透社、法新社、美联社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

6737994 09.01.2022 An Ilyushin Il-76MD military transport aircraft is seen at Almaty airport before performing an evacuation flight, Kazakhstan. On Saturday, the Russian embassy in Kazakhstan announced that military transport aircraft of the Russian Defence Ministry would perform evacuation flights from Almaty to Ivanovo and Orenburg on January 9. Grigory Sysoev / Sputnik

俄罗斯: 载有65名乌克兰战俘的军用运输机坠毁 24.01.2024

俄罗斯表示，一架载有65名乌克兰战俘的俄军用运输机在与乌克兰接壤的俄罗斯西部坠毁。有消息称乌克兰武装部队击落了这架飞机，因为机上载有导弹。与此同时，乌克兰总统泽连斯基周三早上说，俄罗斯发动了一次大规模导弹袭击，以摧毁乌克兰的防空系统。目前正值俄罗斯军队全面入侵乌克兰的第700天。

15.03.2022 Japan Ground Self-Defense Force s V-22 Osprey participate for the first time during a joint military exercise with U.S. Marines at Camp Fuji in Shizuoka-Prefecture, Japan on Tuesday, March 15, 2022. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY TKP2022031501 KEIZOxMORI

美国防部：三名美国海军士兵在澳大利亚海岸坠机身亡 27.08.2023

本周日（8月27日），一架美军直升机在澳大利亚达尔文海岸附近的一次演习中坠毁，机上载有20多名美国海军陆战队员。美国国防部表示，三人在坠机事件中死亡。

12.05.2023 Screenshot Youtube Trevor Jacob I crashed my airplane. Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=vbYszLNZxhM

美国网红为赚流量故意坠机 恐判20年监禁 14.05.2023

美国一名YouTube网红在加州自导自演坠机事故，拍下自己跳机逃生的过程，在网上获得数百万观看。美国司法部表示，该名男子摧毁飞机残骸妨碍调查，最高可被判处20年有期徒刑。

评论分析

上周六在香港的友谊赛中，梅西（左六）没有上场，而是在替补席上观看比赛

客座评论：Messi之亂為何香港人覺得心涼？

香港媒體人曾志豪分析，梅西來港踢球最後連一分鐘都沒有下場，全場黑面零笑容零互動，讓不少香港人「拍手讚好」，爲什麽呢？