美海军陆战队直升机坠毁 5名军人死亡

（德国之声中文网）美国军方周四（2月8日）确认，在南加利福尼亚一场直升机坠毁事故中，5名海军陆战队员遇难。

美国当局表示，一架CH-53E“超级雄马”直升机于周二晚上在圣地亚哥东部的山区偏远地带松谷（Pine Valley）坠毁。

事故处理最新进展

海军陆战队表示，正在进行搜寻坠机受害者遗体的工作，并且已经启动了调查。

该飞机原计划从美国内华达州克里奇空军基地出发，飞往位于加州圣迭戈县的米拉马海军陆战队航空站。

美军第三海军陆战队航空团指挥官博格舒尔特（Michael Borgschulte）少将在声明中表示：“我怀着沉重心情和深切的悲伤，宣布失去五名杰出海军陆战队员的消息。”

在一份声明中，美国总统拜登表示他对这些军人的丧生感到“心碎”。

拜登说：“我们向他们的家人、他们的中队和美国海军陆战队表示最深切的哀悼，我们哀悼我们国家最优秀的五位勇士的丧生。”

他说：“今天，当我们哀悼这一深重的损失时，我们纪念他们无私的服务和最后的牺牲——并重申我们对所有服役军人及其家庭承担的神圣义务。”

一连串致命事故

过去几年里，美国军用飞机发生了一系列致命事故，包括2022年1月底一架F-35战机在南中国海域参加军演时坠毁航母甲板。去年11月末一架V-22鱼鹰倾转旋翼飞机在日本海岸外坠毁，造成8名军人死亡。

同月早些时候，一架UH-60直升机在地中海的一次训练演习中坠毁，5名军人死亡。

另一架鱼鹰飞机去年8月份在澳大利亚坠毁并起火，导致3名海军陆战队员死亡。

去年4月份，两架直升机在从阿拉斯加一个偏远地区的训练任务返回时相撞，造成3名士兵死亡。

（路透社、法新社、美联社）

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