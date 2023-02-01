“美海军舰艇维修成本增加 航行时数减少”

（德国之声中文网）根据美国政府问责署（GAO）的一份报告，由于维修延误和成本增加，美国海军舰艇的航行时间越来越少。在美国正努力跟上中国不断增长的舰队发展步伐之际，这一趋势令人不安。

报告指出，在截至2021年的10年间，10个级别的美国舰艇的运营和支持成本增长了约25亿美元，而舰艇运营或训练的航行小时数却在下降。

在此期间，海军的维修延误、故障和零件拆解有所增加——零件拆解是指将零部件从一艘船上移走，以维持另一艘船的运行。分析显示，“持续存在的维持挑战已经变得更严重”。 再加上政府问责署先前报告中提到的维护延迟和延期，使得挑战更加复杂。

美国政府问责署表示，“随着时间的推移，这种情况导致船舶状况恶化，增加了维修和维持船舶的成本。”

美国海军的目标：75艘舰艇有执行任务能力

美国海军水面部队发言人亚伯拉罕森（Arlo Abrahamson）中校说，海军赞赏美国政府问责署关于缩短维护交付时间的建议。海军的目标是，在分配给水面舰艇部队的164艘船舰中，有75艘具有任务能力——这个数字不包括航空母舰、海运船或潜艇。

美国海军水面舰艇部队司令基奇纳（Roy Kitchener）中将本月在水面海军协会的一次活动中表示，“对于75艘具有任务能力的舰艇来说，这项当务之急推动了我们采取的每一个项目和行动。在我们的部队中，我们的动力是齐心协力到达这个目标。”

哪些国家拥有自己的航母？ 中国：第三艘航母下水 在建造航母方面，中国近年来加速发展。第三艘航母“福建舰”2022年6月17日在上海下水。该舰是中国首艘配置电磁弹射装置、采用弹射起飞方式的航母。福建舰还需数年时间才能具备作战能力，目前还未宣布入列成军的日期。

哪些国家拥有自己的航母？ 从改造到自建 此前，中国海军拥有两艘中型航母：辽宁舰（2012年服役）和山东舰（图，2017年下水、2019年服役）。后者是中国自主建造的首艘航母。辽宁舰是由自乌克兰购买的苏联“瓦良格”号未完工航母改建而成。

哪些国家拥有自己的航母？ 美国：航母霸主 美国是全球拥有航母最多的国家，而且全部使用核动力驱动。美国航母的舰载机搭载数量也最多。现时服役11艘航空母舰，其中10艘尼米兹级核动力航空母舰（图），和1艘福特级核动力航空母舰。

哪些国家拥有自己的航母？ 百年造舰 美国自1920年代开始建造航空母舰，迄今已建造过数十艘各种类型的航母。1960年，世界上第一艘核动力航空母舰——“企业号”航空母舰下水，直到2017年该舰才正式退役。图为1986年开始服役的罗斯福号航母。

哪些国家拥有自己的航母？ 英国：女王和王子 老牌海军大国英国在第一次世界大战之后就开始建造航空母舰。目前服役的有两艘中型航母：2017年服役的“伊丽莎白女王”号（图）和2019年服役的“威尔士王子号”。

哪些国家拥有自己的航母？ 法国：戴高乐号 法国目前唯一的航母“戴高乐”号，2001年就已开始服役。它是法国拥有的第10艘航母，也是唯一一艘不属于美国海军的核动力航空母舰。2021年6月，法国宣布开始建造新一代核动力航母，将于2038年加入法国海军，取代“戴高乐”号。

哪些国家拥有自己的航母？ 俄罗斯：唯一的元帅 俄罗斯从苏联继承的大多数航母，1990年代陆续退役后，或报废拆除，或出售给外国。 “库兹涅佐夫海军元帅”号是目前俄罗斯唯一的航母，建于苏联时代，1991年开始服役，隶属于俄罗斯北方舰队。2019年12月，该舰在维修过程中发生火灾（图），造成一死多伤。按照目前计划，该航母将于2024年一季度重返俄海军战斗序列。

哪些国家拥有自己的航母？ 印度：亚洲最早拥有航母 印度首艘国产航母“维克兰特”号将于2022年8月入列服役。该航母于1999年开始设计，2013年下水。2021年8月该航母首次出海。从上世纪60年代起，印度曾从英国和俄罗斯购买退役航母并进行改造。“维克兰特”服役后，印度海军恢复现役两艘航母的配置。

哪些国家拥有自己的航母？ 意大利：新老交替 意大利的第一艘航母“加里波第”号（图）1981年开始建造，1985年服役。这是一艘跑道供垂直起降的轻型航母。2001年，该国开始建造第二艘航母“加富尔”号、2004年在热那亚下水，2008年服役。2011年，加富尔号接替加里波第号的旗舰地位。



美国政府问责署的报告称，黄蜂级（Wasp-class）两栖攻击舰和濒海战斗舰经历了最多的削弱军舰有效作战能力的严重“伤损报告”。报告还说，圣安东尼奥级（San Antonio-class）两栖运输船坞和阿利伯克级（Arleigh Burke-class）驱逐舰经历了最严重的维护延误。

维护延误和其他问题令人不安，因为美国海军不仅正在努力赶超已经拥有更大舰队的中国，而且还要面对包括俄罗斯在内的其他海上对手。

然而，美国政府问责署国防能力和管理主任毛雷尔（Diana Maurer）表示，海军领导层了解这些问题的存在，并且正在努力改进。她说，“令人鼓舞的是，情况将与往常不同。”

该报告于周三（2月1日）发布，着重关注水面舰艇，没有关注潜艇舰队。下一份报告可能会同时关注这两个方面的情况。

（美联社）

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