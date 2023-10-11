 美海军水手认罪 承认向中国提供军事机密 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.10.2023

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美海军水手认罪 承认向中国提供军事机密

驻加州的美国海军水手赵文恒承认自己接受贿赂并向中方泄露军事机密，并将面临最长20年的监禁。与此同时，其余被指控泄露国家机密的嫌疑人的审判也在进行中。

Handelskrieg | Fahnen von USA und China | Symbolbild

（德国之声中文网）美国联邦检察官称，一名年仅26岁的美国海军水手赵文恒（音译Wenheng Zhao）被控向中国提供军事机密，而这名水手于本周二（10月10日）在洛杉矶认罪，承认与中国情报官员合谋并接受贿赂。

赵文恒最初在8月4日遭到相关指控，但当时辩称无罪。

美国司法部表示，来自加州蒙特利帕克的赵文恒服役期间驻扎洛杉矶以北的文图拉县海军基地，并持有美国安全许可，他向一名中国情报官员提供涉及美军海军演习、作战及设施的信息、照片和视频，以换取近1.5万美元的报酬。

检察官称，被泄露的信息包括有关印太地区的一次大规模美国军事演习计划，并详细记录了海军军力的部署位置和行动时间。起诉书称，中国官员告诉赵文恒，这些信息将用于海洋经济研究，以指导投资决策。

美国司法部本周二进行的新闻发布会上表示，面对这次控告，赵文恒如今"承认参与了一项腐败计划，违反了他的职责，收集并传递美国军事机密给中国情报官员"。自8月3日被捕以来，赵文恒一直被扣留，而他还可能要在联邦监狱中度过最长20年的刑期。

USA I Washington I Prozess gegen Hunter Biden

美司法部称，赵文恒向一名中国情报官员提供涉及美军海军演习、作战及设施的信息；如今，赵文衡承认“参与了一项腐败计划，违反了他的职责”

其余的被指控者

与此同时，另一名加利福尼亚海军水手，22岁的魏金超（音译Jinchao Wei），也因类似罪行在同一天被起诉。然而，两起案件的调查审理独立进行，联邦检察官也并未表明这两人是否受到同一名中国情报员的招揽和贿赂。

魏金超在驻扎圣地亚哥的埃塞克斯号航母上服役，并被指控向中方提供有关埃塞克斯号以及其他被充当小型航母的两栖攻击舰上的武器系统和所载飞机的详细信息。他在圣迭戈的联邦法庭上同样辩称无罪。

上周，29岁前美国陆军情报官员施密特（Joseph Daniel Schmidt）被指控在新冠疫情期间试图向中国安全机构提供国防机密信息，并于10月6日在从香港抵达旧金山国际机场时被捕。美国司法部称其自2020年3月以来一直生活在香港。根据他与姐妹的通信所述，他离开美国的原因是对美国某些政策的不认同。

目前，美国西雅图联邦地区法院记录、美国联邦检察官办公室与联邦公设辨护办公室都尚未列出施密特是否聘任律师的信息。

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