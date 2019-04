美海军前最高将领：和中国开打 美国"可能会输"

(德国之声中文网)在中国海军庆祝70周年生日、包括俄、日、韩、印等13国海军18艘舰船参加阅舰式之际,路透社发表了长篇调查性新闻报导,题为"中国挑战--中国如何崛起挑战美国在亚洲的军事霸权"。

报道指出:"中国主席习近平正在改造中国军队,形成强大战斗力量,现已在一些关键领域超越美国,使得后者要在区域战争赢过中国远远谈不上十拿九稳。 "

曾任美国海军最高指挥官-海军作战部长的退休上将盖里·罗海德(Gary Roughead)向路透社表示:美国在与中国交手的亚洲战争中"可能会输","我们的确处在历史的重要转折点。"

挑战美国霸权

路透社报道称,在习近平领导下,中国已经控制了南海的大部分地区,加强向美国长期盟友日本和台湾施压的军事行动,并且首次有足够火力阻止美国航母无法过于接近中国海岸,被视为有意挑战美国在亚洲的霸权。

在名为《中国挑战》的系列报道中,路透社用第一篇报道揭示了中国人民解放军尤其是在习近平上任后所取得的巨大进展。报道称:中国"正打破美国几十年来在亚洲的霸权地位并进而重构全球秩序。中国现有的常规导弹武器库在某些情况下优于美国,并正以两倍于美国海军的速度生产战舰。"

中国的第二艘航母 虽然看起来和辽宁号没太大区别 却是它的“升级版”

未来航母"超级大国"

这一说法也得到了美国《国家利益》(The National Interest)杂志的证实。该杂志近日发表了题为"准备好,美国海军:中国很快可能成为航母'超级大国'"(Get Ready, U.S. Navy: China Might Soon Be An Aircraft Carrier 'Superpower')的文章,指出中国人民解放军海军正在以极快的速度进行现代化改造。 中国造船厂在过去十年中建造了一百多艘战舰,"建造率超过强大的美国"。

《国家利益》从现实的角度预测中国最晚2022年就会拥有4艘航空母舰。声称"第三、第四艘航母可能正在建造。"相关文章详细分析了这两艘新建航母在关键领域,也就是舰载机起飞弹射系统上可能实现的技术性突破。作者指出最新的中国航母可能会采用目前航母领域最先进的电磁弹射系统,放弃传统的蒸汽弹射滑跃起飞系统。

与传统的蒸汽弹射系统相比,电磁弹射可让舰载机更快升空,而且装载更多的燃料和弹药,大幅扩展其作战半径。另外,电磁弹射系统能够精准控制弹射飞机质量和最大弹射能量,无论是重型舰载机还是轻型无人机都可以通过电磁弹射实现无障碍起飞,显著提高航空母舰的效率。《国家利益》杂志援引英国《简氏360》曾公布过的消息指出,中国已经完成了"数千次"电磁弹射系统起飞试验。

习近平:“有事好商量”

尽管如此,中国国家主席习近平在海军建军70周年的阅兵式上仍然表示:"中国人民热爱和平、渴望和平,坚定不移走和平发展道路。中国坚定奉行防御性国防政策……海纳百川、有容乃大。国家间要有事多商量、有事好商量,不能动辄就诉诸武力或以武力相威胁。"

路透社则在《中国挑战》系列报道的引言中指出习近平挑战美国在亚洲主导地位的意愿"令许多人吃惊"。文章指出,习近平"缓慢而悄然地在共产党和国家官僚机构就位,变成一个强势领导者及台湾一位前国防部长所形容的'冒险者'……现在,他经常身着迷彩服视察基地、检阅战舰,告诉军队他们必须能打仗、打胜仗。"