美流行病学家福西：中国疫苗不可靠

（德国之声中文网）据法新社报道，美国著名流行病学家福西（Anthony Fauci）对中国和俄罗斯开发的新冠疫苗安全性表示担忧。福西在周五的一次国会听证会上说："我希望中国和俄罗斯会在将疫苗提供给任何人之前进行实际测试。"这位病毒专家说，美国将不会依赖其它国家来获得疫苗。

Fauci对中国和俄罗斯为了研制新冠疫苗而采取的方法表示怀疑："在测试之前就说已经研制好了疫苗可供出售，哪怕再好都是有问题的。"法新社报道称，几家中国公司在全球疫苗研制的竞赛中处于最前沿，同时俄罗斯表示将能够在9月之前向公众提供一种疫苗。

美国著名流行病学家福西

Sinovac和Sinopharm两家中国公司已经在巴西和阿拉伯联合酋长国启动了试验。同时在没有经过最后测试的情况下，已经向中国军方人员提供了另一种疫苗。

西方国家企业开发的三种冠状病毒疫苗目前也处于第三和最后测试阶段。中国和俄罗斯被控试图从其它国家窃取疫苗研究信息。北京和莫斯科否认了这些指控。

BioNTech和CureVac是德国在新冠疫苗研发方面走得最远的企业。BioNTech从美国制药公司辉瑞（Pfizer）和中国制药公司复星医药获得了大量的科研资金，从今年4月就开始了人体临床试验。同时美国，英国和日本政府已经向BioNTech发放了巨额订单。获得德国联邦政府参股的CureVac最初得益于德国大型IT企业SAP的联合创始人霍普的入股。霍普在生技领域总共投资15亿欧元，其中包括在CureVac的股份。两家公司都是基于信使核糖核酸（mRNA）技术研制开发新冠疫苗。



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