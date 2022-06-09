美洲峰会：东道主美国挨批 疑现“中国制造”礼品

（德国之声中文网）美国总统拜登周四（6月9日）在洛杉矶召开的第九届美洲国家首脑会议上遭到公开批评，为此次峰会蒙上一层阴影。

美洲首脑会议是加勒比、北美洲、中美洲和南美洲国家的国家元首和政府首脑的不定期会议。本次峰会于周三开幕。拜登未邀请专制国家尼加拉瓜、委内瑞拉和古巴领导人参加今年在洛杉矶举行的会议，理由是，这些国家无民主合法政府，反对派的基本民主权利被剥夺。

美国的这一决定遭到多国领导人的反对。危地马拉、洪都拉斯和墨西哥等国的领导人由此缺席会议。尤其墨西哥是美国政府在该地区最重要伙伴之一，在移民、安全和贸易等领域目前有密切合作关系。该国总统奥夫拉多尔( Andres Manuel López Obrador)本人的抵制行为被外界视为东道主拜登遭遇的一种"挫折"。

批评声四起

阿根廷的中左翼总统费尔南德斯（Alberto Fernandez）在拜登的劝说下出席了会议，因为他认为，对话"是促进民主的最佳方式"。但是费尔南德斯也强调："那些缺席者需要我们的声援。我想说，未来这样的情况不要再发生了，会议主办国并不意味着有权限制谁来参会。"

伯利兹总理布里塞尼奥（John Briceno）更直接地批评道，美国没有邀请美洲所有国家是"不可原谅的"，并称封锁古巴更是"对人类的侮辱"，呼吁美国结束制裁封锁。

拜登在峰会的开幕演讲中强调民主是未来的最优选择，并呼吁各国领导人向人民示范民主的力量。他坦言："我们的地区广阔而多样化。我们并不总是在每件事上意见一致，但因为我们是民主国家，我们可以通过相互尊重和对话解决分歧。"

拜登宣布新经济伙伴计划 中方回应

拜登在峰会上还宣布，将实施名为"美洲经济繁荣伙伴关系（APEP）"的经济计划，以促进疫情后的"公平复苏"，并向受新冠病毒疫情和乌克兰战争经济影响的地区，因其粮食不安全，提供3亿多美元的援助。路透社报道称，该计划旨在抗衡中国在该地区日益增长的影响力。

在周四的中国外交部例行记者会上，有记者提问："据报道，8日，美国国家安全顾问沙利文称，美国将加大对地区投入，美洲峰会将给域内人民带来实际成果，美方投资比中方项目更具影响力。美国白宫官员称，制衡中国在本地区利益的最好方法是积极构建美方的经济愿景。中方对此有何评论？"

中国外交部发言人赵立坚回应表示："拉美和加勒比国家有权自主选择发展道路和合作伙伴。美国为一己私利，以排挤、遏制其他国家为目的的所谓合作，是对拉美和加勒比国家的极大不尊重，注定不会得到地区国家认同，更不会给地区人民带来真正的利益，也必将以失败告终。"

峰会上出现"中国制造"礼品

另外法新社的记者发现，在此次峰会期间，美国商会组织了一场名为"CEO峰会"的场边会议，其发放的礼品上带有"中国制造"标签。这场会议上，来自政界和工商界的代表讨论了商业如何帮助促进中南美洲贫困地区发展的话题。与会者除了拜登以外，还包括谷歌首席执行官皮柴（Sundar Pichai）、Meta公司"三号人物"克莱格（Nick Clegg）。他们都得到了来自美国商会提供的一个蓝色礼品袋。

法新社指出，礼品袋中的一个饮料瓶底部印有大写的"CHINA"字样。该通讯社认为，与会代表可能会因为在加州的晴空下收到免费的墨镜礼品感到开心，但标签上标注的"中国制造"字样并不完全符合他们心中的"美国梦"。

美国商会自称是"代表美国企业统一利益的非营利性会员组织"，没有立即回应法新社的置评请求。

（路透社，法新社，中国外交部网站）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。