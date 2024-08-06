美法院裁决：谷歌是行业垄断者

这项历史性裁决认为，搜索引擎巨头谷歌一直在非法利用其主导地位来压制竞争。这意味着美国司法部在遏制硅谷科技巨头方面取得重大反垄断胜利。谷歌表示将对这一裁决提出上诉。

（德国之声中文网）美国一家法院周一（8月5日）裁定，搜索引擎巨头谷歌非法利用其市场主导地位打压竞争对象，从而进行行业垄断。

美国正在致力于制约大型科技公司，针对多家大型公司的诉讼相继提起。

"谷歌是一个垄断者"

"在仔细考虑和权衡证人证词和证据后，法院得出以下结论：谷歌是一个垄断者，并且一直以垄断者的方式行事以维持其垄断地位。"美国地方法院法官阿米特·梅塔（Amit Mehta）在其裁决中写道。他说，谷歌"相对于其竞争对手拥有一个主要的、基本上看不见的优势：默认分发。"

根据裁决，谷歌"在通用搜索服务市场中占有89.2%的份额，这一比例在移动设备上增加到94.9%。"

梅塔裁定，谷歌还利用其主导地位来压制创新。

此案被认为是美国近25年来最大的反垄断诉讼，起诉者是美国司法部反垄断部门。"这次对谷歌的胜利是美国人民的历史性胜利，"美国司法部长加兰在一份声明中说。

谷歌表示将对这一裁决提出上诉。

"这一裁决承认谷歌提供了最好的搜索引擎，但得出结论认为我们不应该让用户轻易获取。"谷歌全球事务总裁沃克（Kent Walker）辩称。

谷歌的搜索引擎隶属于母公司Alphabet Inc，目前每天处理约85亿个查询。

针对谷歌的案件是美国政府提起的五大反行业垄断诉讼中首个进入审判的案件。针对Meta、亚马逊和苹果的案件以及针对谷歌的另一起案件也将在联邦法庭上审理。

美国司法部反垄断机构在近四年前特朗普任总统时提起了这一诉讼，并在拜登总统执政期间加大了遏制大型科技公司权力的力度。

（美联社、法新社、路透社）

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