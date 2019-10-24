美法院勒令司法部提交未删减穆勒调查报告

（德国之声中文网）到目前为止，通俄men特别检察官穆勒（Robert Mueller）的调查报告只公布了被部分删减的版本。对于美国众议院司法委员会而言，这是不够的。该委员会敦促司法部长巴尔（William Barr）提交未删减的调查报告和基本证据，并威胁说，否则的话将受到法律制裁。在巴尔对此表示拒绝后，参议院司法委员会将此案诉诸法院。现在，联邦法院法官豪威尔（Beryl Howell）在华盛顿做出裁决，勒令司法部必须在10月30日之前交出未被删减的调查报告。

法院的勒令也适用于司法部迄今所扣留的文件资料及证据。这些资料和证据是调查报告的基础，然而在被删减的报告部分中没有被提及。联邦法院的女法官说，向委员会提交这些材料的必要性"大于保密的必要性"。美国司法部可以对法院的这一裁决提出上诉。

在是否公开调查报告的争议中，在众议院占多数的民主党人获胜。众议院司法委员会要求司法部长巴尔提交未删减的穆勒报告和相关资料证据，并威胁，否则的话将采取法律制裁措施。但是尽管如此这一要求遭到巴尔拒绝。

两年来，穆勒一直在调查共和党人特朗普的总统竞选团队是否与俄罗斯代表有秘密约定。其中也包括对特朗普当选总统后是否阻碍司法机关调查一事的追踪。莫斯科被怀疑干预了2016年的美国总统大选。穆勒于3月下旬完成了其调查工作，向司法部长巴尔递交了他的最终调查报告。

穆勒并没有获得特朗普团队与俄罗斯代表秘密协商的证据。但是，该报告列出了特朗普试图影响调查的尝试。穆勒没有对特朗普妨碍司法罪的指控明确表态，而是提出了反对以及反驳的论点。但是他也明确表示，特朗普与对他的指控并不是完全没有干系。而特朗普则认为这些都与他完全无关。他多次谴责联邦调查局（FBI）和穆勒所进行的通俄门调查是对他的迫害和诽谤。

民主党人推动弹劾总统进程

在众议院占多数的民主党人希望将文件纳入其准备弹劾总统的调查。调查还牵扯到所谓的乌克兰事件，其核心是特朗普与乌克兰总统瑟伦斯基（Volodymyr Selenskyj）的一次电话交谈。电话期间特朗普总统请求乌克兰当局与他的私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）和美国司法部长合作。特朗普希望乌克兰帮助调查民主党总统候选人乔·拜登的儿子亨特·拜登。亨特拜登曾经在一家乌克兰天然气公司工作。

特朗普指责拜登担任美国副总统期间保护其儿子亨特免受乌克兰的腐败调查，但是却拿不出任何证据。而民主党人则反过来指责特朗普滥用职权。他们认为，总统为了对付其2020年总统大选的潜在挑战者，试图通过非法手段从国外获取相关材料。

由于围绕乌克兰电话丑闻有一系列不利于特朗普总统的证词，使得特朗普面临的压力增加。如果不出所料，众议院将对特朗普提起所谓的弹劾诉讼，届时参议院将不得不就弹劾总统事宜做出决定。但是在参议院中，特朗普的共和党人占据多数。

李京慧/文山/(德新社、法新社、美联社、路透社)