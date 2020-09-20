美法官挡微信禁令 华盛顿踢铁板 

(德国之声中文网) 美国加州旧金山一名法官比勒 (Laurel Beeler)周日 (9月20日) 发出预备性禁止令，暂时阻挡美国商务部对中国通讯软件微信所发出的禁令。她在禁止令中表示，提出诉讼的微信用户以美国宪法第一修正案为依据来质疑商务部禁令，而法官在权衡了诉讼中的利害後，认为情况有利於原告方。

除了强调微信用户认为禁令会危害美国宪法保障的权利外，比勒也说，美国商务部的禁令会中断华人社群最主要的沟通渠道。此前，美国商务部以国安为由於9月18日下令要求美国苹果与谷歌的App商店将微信下架。

除了禁止App商店让用户下载微信外，美国商务部也依据特朗普於8月6日签署的行政命令，禁止用户在美国境内与微信进行其他交易，这导致微信对美国用户来说可用性下降。

对美国政府禁令提出诉讼的非营利组织「美国微信用户联盟」在判决出炉後发布声明表示，这个判决是一个重要且难得的胜利，并再次强调美国政府的禁令严重侵犯了美国微信用户的宪法权利。

美国政府现在可以从美国联邦第九巡迴上诉法院提出上诉，要求法庭翻转比勒的判决结果。美国司法部发言人20日表示，他们正在审视预备禁止令的内容。

中国政府立刻反制

这项判决结果也让美国政府近期对中国科技产品所展开的攻势出现最新的转折。过去几周，美国政府将矛头瞄准包含微信丶TikTok与华为在内的中国科技与通讯公司，称这些公司被中国政府掌控，并对美国国安造成威胁。

中国商务部9月19日也针对美国政府的微信禁令发布声明，表示中国坚决反对美国的禁令，并敦促美方摒弃「霸凌行径」；如一意孤行，中方将采取必要措施维护中企合法权益。同一天，中国商务部正式发布了针对外国实体的《不可靠实体清单规定》，对列入该清单的外国企业丶组织及个人采取禁止对华贸易丶禁止在中国市场投资等措施。

该规定明确的表示其目的为「维护国家主权丶安全丶发展利益，维护公平丶自由的国际经贸秩序，保护中国企业丶其他组织或者个人的合法权益」。清单规定的细节显示，如果外国实体从事「危害中国国家主权丶安全丶发展利益的活动；违反正常的市场交易原则，中断与中国企业丶其他组织或者个人的正常交易，或者对中国企业丶其他组织或者个人采取歧视性措施，严重损害中国企业丶其他组织或者个人合法权益"，中国当局就会对其采取"相应措施」。

中国政府会采取的措施包含限制或者禁止其从事与中国有关的进出口活动丶限制或者禁止其在中国境内投资丶限制或者禁止其相关人员丶交通运输工具等入境丶限制或者取消其相关人员在中国境内工作许可丶停留或者居留资格以及罚款。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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