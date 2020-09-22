美法官介入 TikTok禁令效期生变

在TikTok禁令即将生效的前四日，一名美国法官强调，美国政府必须在25日下午2点半前，决定是否延迟禁令生效日，或是提交文件替禁令的立场进行辩护。
(德国之声中文网) 美国商务部原先要求苹果与谷歌於9月27日开始禁止提供TikTok下载服务，但美国联邦法官尼科尔斯 (Carl Nichols) 周四(9月24日)表示，美国政府必须在美国时间9月25日下午2点30分前，决定是否延迟TikTok禁令，或是在期限内提交法律文件解释为何美国该让TikTok禁令生效，否则到时禁令将暂缓实施。
尼科尔斯表示，他不同意美国政府律师的说法，因为该律师声称TikTok禁令不会立即阻止用户使用该软件，只会阻止新用户下载或是更新软件。尼科尔斯说 ：「我希望美国政府能与其客户商议。」
尼科尔斯强调，如果美国政府选择不暂缓TikTok禁令，他预计在9月27日上午针对TikTok所提出的动议举行听证会。
TikTok的临时负责人帕帕斯 (Vanessa Pappas) 24日也发布声明，表示TikTok禁令会对该软件带来毁灭性的打击，令TikTok的用户群成长数停滞不前，接着开始急速下降。
她说 ：「为了保持竞争力，持续增长对现阶段的TikTok来说至关重要。新用户是TikTok的命脉，没有新用户我们便无法与其他平台竞争。」
她也表示，在传出美国政府要颁布禁令前，TikTok在美国每天约增加42.4万用户。她认为，削减TikTok在美国的用户等于立即降低其市占率。
TikTok在其请愿书中还推测，特朗普之所以要对TikTok进行报复，是因为曾有媒体报导称，他的批评者运用TikTok抢购特朗普在塔尔萨举行的一场活动的门票，但他们却不打算参加。该活动最终因出席人数明显减少而让特朗普受到诸多质疑。
美国总统特朗普同一天表示，国安议题会是影响他是否核准TikTok交易案的关键因素。他说：「两间美国公司正在与TikTok商讨如何提出一个交易案，一旦他们讨论出一个交易案的版本，他们将会与我分享。我将决定是否核准该交易案。对我来说，国安是最重要的因素。」
白宫经济顾问库德洛 (Larry Kudlow) 24日也表示，美国政府将会严格审视甲骨文与沃尔玛欲购买TikTok美国营运权的交易案。他说，目前仍不清楚中国政府会以什麽样的方式来影响交易案的结果。
杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)
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即使TikTok由美国企业收购，其母公司字节跳动仍继续拥有控制权。不过，德国之声专栏作者Frank Sieren指出，对在美华企来说，此事开了一个让人警惕的先例。
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