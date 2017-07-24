美法口水战不停 特朗普批法国人自傲

(德国之声中文网) 美国总统特朗普週二 (11月13日) 在推特发文，抨击法国总统马克龙 (Emannuel Macron) 提议欧盟自组军队的想法。特朗普嘲讽，法国在两次世界大战中皆为德国的手下败将，也趁机以葡萄酒为例，批评美法之间不平等的贸易关係。

他强调: 「 法国对美国葡萄酒课很重的税，使美国葡萄酒很难进口法国。相反的，美国却让法国葡萄酒能轻易进入美国市场。这太不公平了，需要立即改变。」

他也指出马克龙可能因国内施政满意度极低，再加上法国失业率高，所以想趁机用话题转移大众注意力。他最后不忘加上几句：「世界上没有比法国更自傲的国家。他们是一群骄傲的人。」

特朗普上週末已説，马克龙的提议「十分羞辱人」，而马克龙则在一场演说中强调，提升自我利益的保守主义与爱国主义背道而驰。这段言论被解读为批评特朗普的美国优先政策。马克龙办公室并未回应特朗普的批评，但一名马克龙的顾问却强调：「既然这些推特文是用英文发的，那内容肯定是写给美国人看的。」

马克龙上週六 (11月11日) 接受美国媒体CNN採访时表示，与特朗普之间的争吵纯属误会，并称双方针对欧盟需增加安全预算已达成共识。但他也强调：「我不想看到欧洲国家为了跟美国买更多武器而增加国防预算。」

与此同时，德国总理默克尔週二 (11月13日) 表态支持马克龙的提议，强调欧盟建立自己的军队是势在必行。她指出，欧盟军队该与北约并存，并由欧盟安理会直接管辖。她説: 「如果我们想实行自我防御，我们必须将命运掌握在自己手中。 」

杨威廉/夏立民 （综合报导）