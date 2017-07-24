 美法口水战不停 特朗普批法国人自傲 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.11.2018

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时政风云

美法口水战不停 特朗普批法国人自傲

特朗普週二持续批评法国总统马克龙提议欧盟建军一事，嘲讽马克龙施政满意度低，并批评欧盟对北约贡献太少。但美国前国务卿凯瑞却希望特朗普停止用推特发文，因为美国还需要一些朋友。

USA Macron bei Trump PK (Reuters/J. Ernst)

特朗普与马克龙的口水战持续延烧，美国总统週二清晨在推特发了一串文抨击法国总统上週末欧盟建军的提议。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普週二 (11月13日) 在推特发文，抨击法国总统马克龙 (Emannuel Macron) 提议欧盟自组军队的想法。特朗普嘲讽，法国在两次世界大战中皆为德国的手下败将，也趁机以葡萄酒为例，批评美法之间不平等的贸易关係。

他强调: 「 法国对美国葡萄酒课很重的税，使美国葡萄酒很难进口法国。相反的，美国却让法国葡萄酒能轻易进入美国市场。这太不公平了，需要立即改变。」

他也指出马克龙可能因国内施政满意度极低，再加上法国失业率高，所以想趁机用话题转移大众注意力。他最后不忘加上几句：「世界上没有比法国更自傲的国家。他们是一群骄傲的人。」

Paris US-Präsident Trump und Macron (Reuters/C.P. Tesson)

然而，马克龙称双方的口水战是因误会而起，也表示双方对于欧洲需增加安全预算已达成共识。

特朗普上週末已説，马克龙的提议「十分羞辱人」，而马克龙则在一场演说中强调，提升自我利益的保守主义与爱国主义背道而驰。这段言论被解读为批评特朗普的美国优先政策。马克龙办公室并未回应特朗普的批评，但一名马克龙的顾问却强调：「既然这些推特文是用英文发的，那内容肯定是写给美国人看的。」

马克龙上週六 (11月11日) 接受美国媒体CNN採访时表示，与特朗普之间的争吵纯属误会，并称双方针对欧盟需增加安全预算已达成共识。但他也强调：「我不想看到欧洲国家为了跟美国买更多武器而增加国防预算。」

与此同时，德国总理默克尔週二 (11月13日) 表态支持马克龙的提议，强调欧盟建立自己的军队是势在必行。她指出，欧盟军队该与北约并存，并由欧盟安理会直接管辖。她説: 「如果我们想实行自我防御，我们必须将命运掌握在自己手中。 」

杨威廉/夏立民 （综合报导）

 

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