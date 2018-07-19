 美汽车关税“吓走”沃尔沃 | 经济纵横 | DW | 22.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

美汽车关税“吓走”沃尔沃

汽车制造商沃尔沃采取行动应对美国的征税政策：该旗下SUV车型的XC60产地将从中国转移至欧洲，以此避开美国对中国实施的进口关税。

Schweden | Mittsommer (picture-alliance/dpa/M. Schönherr)

一辆停在湖边的沃尔沃汽车 资料图片

DW.COM

据圈内人士向路透社表示，中国吉利汽车公司打算进行巨额投资收购戴姆勒股权。但是戴姆勒公司拒绝了吉利的提议并通知中方，可以在交易所购买其股票。 (30.11.2017)

英国《金融时报》等一系列媒体报道称，中国官方正在收紧有关“贸易冲突”报道的舆论管控，避免刺激民族主义情绪和金融恐慌。 (16.07.2018)

中美经历北京和华盛顿三轮贸易谈判，结果破局，争端未解。外界好奇，难道要两国元首出面才能化解僵局? (18.07.2018)

中美「贸易战」未歇，美国接连进行了几项贸易调查。若商务部认定影响国安并建议总统开徵关税。势必又将引起新的一波贸易争端。 (19.07.2018)

（德国之声中文网）该公司负责人塞缪尔森(Hakan Samuelsson)周四向路透社表示，为美国市场生产的该款车型今后将在欧洲生产，迁移行动已经开始。陷入贸易争端的中美两国相互征收关税。不过美国总统特朗普也将矛头对准欧盟，上个星期发出要对欧洲汽车征税的威胁。

沃尔沃隶属中国吉利汽车旗下。最近，该集团瑞典车厂生产的紧凑型XC60提供给欧洲客户，在中国的车厂为中国以及全球各地的客户生产汽车，其中包括美国。塞缪尔森说："我们会重新布局，为美国市场生产的XC60型将来自于欧洲的工厂，让中国给其他市场生产。"

尽管国际贸易争端如火如荼，但该集团的销售似乎并未受到影响，已连续五年创下纪录。今年第二季度销售强劲，利润同比增长约29%，达到4.07亿欧元。

上个月，吉利董事长李书福在香港表示，更高的关税会使价格上涨，可能沃尔沃最终不得不让美国、中国和欧洲的生产变得更为多元化，在每个地区组装更多车型。

华盛顿本月对总值340亿美元的中国产品加收关税，其中包括汽车。北京迅速进行报复行动，也对美国商品增加税收。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    欢迎来到沃尔沃之城

    从哥德堡机场的巨幅海报不难看出：你已经来到了沃尔沃之城。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    沃尔沃总部主楼

    沃尔沃于1927年在瑞典哥德堡创建，1999年，沃尔沃集团将旗下的沃尔沃轿车业务出售给美国福特汽车公司。 2010年，中国汽车企业浙江吉利控股集团从福特手中购得沃尔沃轿车业务，并获得沃尔沃轿车品牌的拥有权。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    总部前台

    沃尔沃总部主楼的接待台，来访客人统统需要在这里登记。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    中国元素

    总裁李书福一再强调被收购后的沃尔沃应该保持自己的原貌。2011年，德国之声带您走入沃尔沃位于瑞典哥德堡市的总部，看看易主后的沃尔沃究竟是什么样？这是记者当时第一次，也是最后一次在沃尔沃里看到形象的中国元素。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    自动化生产

    没有工人，只有机器人的焊接车间。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    人工检查

    涂漆车间的质量监测人员正在检查喷漆层的厚度。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    汽车城里的自行车

    沃尔沃统一提供方便工人行走于厂区之间的自行车。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    沃尔沃特色

    生产流水线的最后一个环节，沃尔沃的特点是一条流水线上生产不同车型。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    沃尔沃的“娘子军”

    谁说女子不如男，汽车领域同样也不例外

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    竞争者的名字？

    厂区内每条街道都有自己的名字，哎？没看错的话左边那条街道叫“雷诺大道”？

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    新车出厂

    每一辆新生产出来的沃尔沃第一次见到阳光的地方。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    各式各样

    由于沃尔沃在一条生产线上生产多种车型，停车场上的车型也是五花八门。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    被淘汰者

    不合格产品以及碰撞试验车的“葬身之地”。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    摇钱树之一

    沃尔沃2010年在国际市场上盈利的法宝-XC60。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    神秘的碰撞试验中心

    传说中沃尔沃技术领先的碰撞试验中心，连记者都没有办法参观。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    试车赛道

    为来访贵客准备的试车赛道，他们可以在此试驾沃尔沃全部车型。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    聚精会神

    沃尔沃车间内的工程技术人员。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    培训室

    部分员工正在接受培训。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    小憩片刻

    沃尔沃车间工人的休息室。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    一家企业，一座城

    位于哥德堡市西部的托斯兰达（Torslanda）厂区是沃尔沃的起源地，如今已经发展成为沃尔沃之城。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    不想成为“中国制造”

    生产车间门前清一色的沃尔沃蓝旗：“吉利是吉利，沃尔沃是沃尔沃”不仅仅体现在工厂大门前竖起的旗帜上。


文木 / 叶宣（路透社）

DW.COM

走进李书福的沃尔沃

2010年吉利收购沃尔沃汽车，总裁李书福一再强调被收购后的沃尔沃应该保持自己的原貌。2011年，德国之声带您走入沃尔沃位于瑞典哥德堡市的总部，看看易主后的沃尔沃究竟是什么样？ (06.02.2018)  

相关内容

Symbolbild Stahl NEU

欧盟开征钢材保护性关税 19.07.2018

欧盟委员会希望对各种进口钢铁征收保护性关税，以避免本土重工业受到廉价产品的冲击。但汽车工业已经对这一举措提出批评。

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China

泽林视点：钟摆政策 20.07.2018

在与美国的贸易冲突中，北京向欧盟作出前所未有的让步。德国之声专栏作者Frank Sieren认为，纸面上加深的伙伴关系是否的确会兑现，尚待观察。

USA EU Strafzölle Handelszölle

G20财长会明登场 焦点锁定美国关税 20.07.2018

中美在G20财长峰会上怎麽谈？欧盟、加拿大等其他经济体届时又会怎样“站队”？周末的会议，将是中美互课340亿美元商品关税后，两国官员第一次正式碰面。

Trockenheit und Dürre in Deutschland (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

气候变化进行时：酷暑大旱 物价大涨？

有人一边舔着冰激淋，一边向太阳眨眨眼-然而，农人们却报告减产、牲畜饲料短缺。德国物价就要上涨了？很快会出现供应紧张？ 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 