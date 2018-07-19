美汽车关税“吓走”沃尔沃

（德国之声中文网）该公司负责人塞缪尔森(Hakan Samuelsson)周四向路透社表示，为美国市场生产的该款车型今后将在欧洲生产，迁移行动已经开始。陷入贸易争端的中美两国相互征收关税。不过美国总统特朗普也将矛头对准欧盟，上个星期发出要对欧洲汽车征税的威胁。
沃尔沃隶属中国吉利汽车旗下。最近，该集团瑞典车厂生产的紧凑型XC60提供给欧洲客户，在中国的车厂为中国以及全球各地的客户生产汽车，其中包括美国。塞缪尔森说："我们会重新布局，为美国市场生产的XC60型将来自于欧洲的工厂，让中国给其他市场生产。"
尽管国际贸易争端如火如荼，但该集团的销售似乎并未受到影响，已连续五年创下纪录。今年第二季度销售强劲，利润同比增长约29%，达到4.07亿欧元。
上个月，吉利董事长李书福在香港表示，更高的关税会使价格上涨，可能沃尔沃最终不得不让美国、中国和欧洲的生产变得更为多元化，在每个地区组装更多车型。
华盛顿本月对总值340亿美元的中国产品加收关税，其中包括汽车。北京迅速进行报复行动，也对美国商品增加税收。
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走进李书福的沃尔沃
欢迎来到沃尔沃之城
从哥德堡机场的巨幅海报不难看出：你已经来到了沃尔沃之城。
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走进李书福的沃尔沃
沃尔沃总部主楼
沃尔沃于1927年在瑞典哥德堡创建，1999年，沃尔沃集团将旗下的沃尔沃轿车业务出售给美国福特汽车公司。 2010年，中国汽车企业浙江吉利控股集团从福特手中购得沃尔沃轿车业务，并获得沃尔沃轿车品牌的拥有权。
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走进李书福的沃尔沃
总部前台
沃尔沃总部主楼的接待台，来访客人统统需要在这里登记。
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走进李书福的沃尔沃
中国元素
总裁李书福一再强调被收购后的沃尔沃应该保持自己的原貌。2011年，德国之声带您走入沃尔沃位于瑞典哥德堡市的总部，看看易主后的沃尔沃究竟是什么样？这是记者当时第一次，也是最后一次在沃尔沃里看到形象的中国元素。
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走进李书福的沃尔沃
自动化生产
没有工人，只有机器人的焊接车间。
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走进李书福的沃尔沃
人工检查
涂漆车间的质量监测人员正在检查喷漆层的厚度。
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走进李书福的沃尔沃
汽车城里的自行车
沃尔沃统一提供方便工人行走于厂区之间的自行车。
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走进李书福的沃尔沃
沃尔沃特色
生产流水线的最后一个环节，沃尔沃的特点是一条流水线上生产不同车型。
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走进李书福的沃尔沃
沃尔沃的“娘子军”
谁说女子不如男，汽车领域同样也不例外
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走进李书福的沃尔沃
竞争者的名字？
厂区内每条街道都有自己的名字，哎？没看错的话左边那条街道叫“雷诺大道”？
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走进李书福的沃尔沃
新车出厂
每一辆新生产出来的沃尔沃第一次见到阳光的地方。
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走进李书福的沃尔沃
各式各样
由于沃尔沃在一条生产线上生产多种车型，停车场上的车型也是五花八门。
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走进李书福的沃尔沃
被淘汰者
不合格产品以及碰撞试验车的“葬身之地”。
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走进李书福的沃尔沃
摇钱树之一
沃尔沃2010年在国际市场上盈利的法宝-XC60。
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走进李书福的沃尔沃
神秘的碰撞试验中心
传说中沃尔沃技术领先的碰撞试验中心，连记者都没有办法参观。
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走进李书福的沃尔沃
试车赛道
为来访贵客准备的试车赛道，他们可以在此试驾沃尔沃全部车型。
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走进李书福的沃尔沃
聚精会神
沃尔沃车间内的工程技术人员。
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走进李书福的沃尔沃
培训室
部分员工正在接受培训。
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走进李书福的沃尔沃
小憩片刻
沃尔沃车间工人的休息室。
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走进李书福的沃尔沃
一家企业，一座城
位于哥德堡市西部的托斯兰达（Torslanda）厂区是沃尔沃的起源地，如今已经发展成为沃尔沃之城。
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走进李书福的沃尔沃
不想成为“中国制造”
生产车间门前清一色的沃尔沃蓝旗：“吉利是吉利，沃尔沃是沃尔沃”不仅仅体现在工厂大门前竖起的旗帜上。
文木 / 叶宣（路透社）