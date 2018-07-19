美汽车关税“吓走”沃尔沃

（德国之声中文网）该公司负责人塞缪尔森(Hakan Samuelsson)周四向路透社表示，为美国市场生产的该款车型今后将在欧洲生产，迁移行动已经开始。陷入贸易争端的中美两国相互征收关税。不过美国总统特朗普也将矛头对准欧盟，上个星期发出要对欧洲汽车征税的威胁。

沃尔沃隶属中国吉利汽车旗下。最近，该集团瑞典车厂生产的紧凑型XC60提供给欧洲客户，在中国的车厂为中国以及全球各地的客户生产汽车，其中包括美国。塞缪尔森说："我们会重新布局，为美国市场生产的XC60型将来自于欧洲的工厂，让中国给其他市场生产。"

尽管国际贸易争端如火如荼，但该集团的销售似乎并未受到影响，已连续五年创下纪录。今年第二季度销售强劲，利润同比增长约29%，达到4.07亿欧元。

上个月，吉利董事长李书福在香港表示，更高的关税会使价格上涨，可能沃尔沃最终不得不让美国、中国和欧洲的生产变得更为多元化，在每个地区组装更多车型。

华盛顿本月对总值340亿美元的中国产品加收关税，其中包括汽车。北京迅速进行报复行动，也对美国商品增加税收。

走进李书福的沃尔沃 欢迎来到沃尔沃之城 从哥德堡机场的巨幅海报不难看出：你已经来到了沃尔沃之城。

走进李书福的沃尔沃 沃尔沃总部主楼 沃尔沃于1927年在瑞典哥德堡创建，1999年，沃尔沃集团将旗下的沃尔沃轿车业务出售给美国福特汽车公司。 2010年，中国汽车企业浙江吉利控股集团从福特手中购得沃尔沃轿车业务，并获得沃尔沃轿车品牌的拥有权。

走进李书福的沃尔沃 总部前台 沃尔沃总部主楼的接待台，来访客人统统需要在这里登记。

走进李书福的沃尔沃 中国元素 总裁李书福一再强调被收购后的沃尔沃应该保持自己的原貌。2011年，德国之声带您走入沃尔沃位于瑞典哥德堡市的总部，看看易主后的沃尔沃究竟是什么样？这是记者当时第一次，也是最后一次在沃尔沃里看到形象的中国元素。

走进李书福的沃尔沃 自动化生产 没有工人，只有机器人的焊接车间。

走进李书福的沃尔沃 人工检查 涂漆车间的质量监测人员正在检查喷漆层的厚度。

走进李书福的沃尔沃 汽车城里的自行车 沃尔沃统一提供方便工人行走于厂区之间的自行车。

走进李书福的沃尔沃 沃尔沃特色 生产流水线的最后一个环节，沃尔沃的特点是一条流水线上生产不同车型。

走进李书福的沃尔沃 沃尔沃的“娘子军” 谁说女子不如男，汽车领域同样也不例外

走进李书福的沃尔沃 竞争者的名字？ 厂区内每条街道都有自己的名字，哎？没看错的话左边那条街道叫“雷诺大道”？

走进李书福的沃尔沃 新车出厂 每一辆新生产出来的沃尔沃第一次见到阳光的地方。

走进李书福的沃尔沃 各式各样 由于沃尔沃在一条生产线上生产多种车型，停车场上的车型也是五花八门。

走进李书福的沃尔沃 被淘汰者 不合格产品以及碰撞试验车的“葬身之地”。

走进李书福的沃尔沃 摇钱树之一 沃尔沃2010年在国际市场上盈利的法宝-XC60。

走进李书福的沃尔沃 神秘的碰撞试验中心 传说中沃尔沃技术领先的碰撞试验中心，连记者都没有办法参观。

走进李书福的沃尔沃 试车赛道 为来访贵客准备的试车赛道，他们可以在此试驾沃尔沃全部车型。

走进李书福的沃尔沃 聚精会神 沃尔沃车间内的工程技术人员。

走进李书福的沃尔沃 培训室 部分员工正在接受培训。

走进李书福的沃尔沃 小憩片刻 沃尔沃车间工人的休息室。

走进李书福的沃尔沃 一家企业，一座城 位于哥德堡市西部的托斯兰达（Torslanda）厂区是沃尔沃的起源地，如今已经发展成为沃尔沃之城。

走进李书福的沃尔沃 不想成为“中国制造” 生产车间门前清一色的沃尔沃蓝旗：“吉利是吉利，沃尔沃是沃尔沃”不仅仅体现在工厂大门前竖起的旗帜上。



文木 / 叶宣（路透社）